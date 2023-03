[株式会社ウカ]





この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)は、3月28日(火)よりuka nail oil black study for LIMI feuを発売いたします。

今回、LIMI feuの20周年のアニバーサリーアイテムとして2回目のコラボレーションが実現しました。デザイナー山本耀司氏とuka創業者の故向原一義は友人でした。山本氏は故向原の職人魂をリスペクトし、故向原は山本氏のクリエーションに憧れていたのです。2人の娘は共にブランドを率いる立場となりました。山本里美氏は渡邉季穂の細部にまで行き渡る美意識、組織を率いるリーダーシップを尊敬し、渡邉季穂は山本里美氏の自由奔放なクリエーションとアイデアに憧れています。 ファッションとビューティー。活動の場は違えど今を表現する二人が、今回生み出したのものはネイルオイルでした。



パッケージの数字は、黒色を16進数で表したもの。黒は#000000になるため、ukaの時刻表現と当てはめ#00:00:00としています。内筒はLIMI feuのショッパーと同色の蛍光ピンクに、ボトルにはテキスタイルデザインで使用した有刺鉄線を印刷し、ネイルオイルのキャップはシルバーで仕上げました。ブラックローズにインスパイアされ選ばれたのは、ローズ、ブラックペッパー、ジャスミン、イランイランをブレンドした香り。 LIMI feuのディスクリプションと同じように、付ける人の個性と溶け合う余白を残します。







【商品情報】

商品名:uka nail oil black study for LIMI feu

容量:5mL

価格:4,510円(税込)



【LIMI feu】

デザイナー 山本里美(Limi Yamamoto)

株式会社ヨウジヤマモト入社後、パタンナーとして従事したのち、自身のブランドを始動。’00年東京コレクションを発表、’07年パリコレクションに初参加。清く力強い直線と体を包みこむ独自のヴォリュームで意志のある女性像を提案。



公式インスタグラム @limifeu_official (https://www.instagram.com/limifeu_official/ )

公式サイト https://www.yohjiyamamoto.co.jp/limifeu/

公式オンラインストア https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c80/





【お取り扱い店舗】

公式オンラインストア ukakau / uka 東京ミッドタウン 六本木 / uka 広尾店 / uka GINZA SIX / ukacojp/store(表参道) / uka store Kyoto ShinPuhKan / uka store NEWoMan YOKOHAMA / uka store Shibuya RAYARD MIYASHITA PARK / uka store Sapporo Stellar Place / uka store Nagoya Takashimaya GATE TOWER MALL / uka store NEWoMan SHINJUKU / uka POP UP STORE Sendai PARCO / uka store Hankyu Mode Kobe / uka store Osaka LUCUA 1100 / LIMI feu 全店 / LIMI feu オンラインストア





