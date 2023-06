[ピクシブ株式会社]

~企業パネルへも出演、海外クリエイターを支援するピクシブの取り組みを紹介~



ピクシブ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:國枝信吾、以下ピクシブ)は、アメリカ・ロサンゼルスで現地時間の7月1日(土)から7月4日(火)にかけて開催される「Anime Expo 2023」に、人気ゲーム「原神」とのコラボブースと、ピクシブブースを出展いたします。







「Anime Expo」とは、北米最大のアニメ・マンガイベントです。ピクシブは昨年初めて出展し、エヴァンゲリオンとのコラボブースにて、アメリカのアニメ・マンガファンと交流しました。今年は2ヶ所のブース出展を行い、より規模を大きくして参加します。



※以下、日時の記載はすべてアメリカ・ロサンゼルスの現地時間です。



「原神」のキービジュアルの展示や人気イラストレーターによるライブドローイングを実施





Exhibition Hallのanimate USAブース(No. 4506)内に、ピクシブと「原神」のコラボブースを出展し、ゲームのキービジュアルとゲーム内風景を展示します。来場者はプレイ体験を思い出しながらゲームの世界観を楽しむことができます。



また、ブース内のファンアートエリアには、ピクシブが運営するイラスト、マンガ、小説作品の投稿コミュニケーションプラットフォーム「pixiv」に投稿されている約15万作品の「原神」イラストから厳選した約80作品を展示します。



さらに、人気イラストレーターによる「原神」ファンアートのライブドローイングや、イラストレーター個人のサイン会も実施します。ライブドローイングは4日間にわたって開催され、7月1日(土)・7月2日(日)には、モ誰氏が、7月3日(月)・7月4日(火)には、おしおしお氏が参加します。サイン会の詳細は「人気イラストレーターサイン会概要」の項目をご覧ください。



ピクシブブースでは、Artist Alley参加クリエイターと組んだおみくじ企画や、iFace(アイフェイス)とのコラボワークショップを実施





クリエイターによるブース出展エリアArtist Alleyにて、ピクシブブースを出展します。

Artist Alleyに出展するクリエイターの協力のもと、来場者向けのおみくじ企画を開催します。Artist Alleyで各クリエイターから指定金額以上ご購入いただくと、ピクシブブースで景品と引き換えができるおみくじが配布されます。景品には、ここでしか手に入らない限定グッズ5種をご用意しました。多くのクリエイターの作品を購入するほどに、多くの景品が当たります。ぜひふるってご参加ください。



また、『Artists in the Americas』と世界累計販売2,900万個を誇るモバイルアクセサリーブランド「iFace」のコラボワークショップ「iFace Deco-case」を実施します。『Artists in the Americas』はpixivが監修を手がけ、北米・南米で活躍するクリエイター62名の作品を収録した画集です。「世界中のクリエイターの創作活動をサポートする」という想いにご賛同いただき、本コラボが実現しました。

ワークショップでは、『Artists in the Americas』掲載作品を印刷したステッカーから好きな2枚を選び、iFaceが提供する背面が透明なガラスのスマートフォンケース「Reflection」を自由にデコレーションします。参加費は無料で、どなたでもご参加いただけます。ワークショップを通じた、新たなクリエイターとの出会いをお楽しみください。



企業パネルで海外クリエイターを支援するピクシブの取り組みを紹介





7月2日(日)・7月3日(月)に、講演会形式のイベント「企業パネル」に出演します。昨年は、北米を拠点に活躍するクリエイター・Airi Pan氏と共に登壇し、200名以上の方にお越しいただきました。今年は、日本のアニメアートの世界的な広がりについて、モ誰氏とおしおしお氏をスペシャルゲストとして迎え、ピクシブと協業企業とのコラボレーション事例を交えて紹介します。日によって内容が変わりますので、詳しくは「企業パネル出演概要」の項目をご覧ください。



「Anime Expo 2023」イベント概要





日程:2023年7月1日(土)~7月4日(火)

開催時間:10:00~18:00(最終日のみ15:00終了)

会場:ロサンゼルス・コンベンションセンター

「Anime Expo 2023」公式サイト:https://www.anime-expo.org/



出展ブースNO.:

pixiv × 原神 コラボブース

[Exhibit Hall] No. 4506(animate USAブース内)



Artist Alley pixivブース

[Kentia Hall] No. AA01



人気イラストレーターサイン会概要





日程・参加イラストレーター:

2023年7月2日(日)15:15~16:15 モ誰

2023年7月3日(月)16:30~17:30 おしおしお



サイン会参加特典:

クリアポスター



参加方法:

7月1日(土)10:00からそれぞれのサイン会開始までに、animate USAブース内のレジにて、対象書籍をご購入のうえ、サイン会参加希望であることをお伝えください。「サイン会参加整理券」をお渡しいたします。



開催場所:

Kentia Hall - Autograph area



※先着順、配布上限に達し次第終了となります。

※「サイン会参加整理券」を受け取った方は、「サイン会参加整理券」に記載の時間にKentia Hallにあるサインブースへお越しください。サイン会には必ず「サイン会参加整理券」をご持参ください。

※サイン入れはご購入いただいた対象書籍もしくはサイン会ご参加する際にお渡しするサイン会参加特典「クリアポスター」に行います。



モ誰氏プロフィール



韓国出身のイラストレーターです。素敵でかわいい絵をいつも描きたいです。

pixiv: https://www.pixiv.net/users/1878082

twitter: https://twitter.com/jeonghee1414



おしおしお氏プロフィール



神奈川県出身のイラストレーター兼漫画家。 泣き顔イラストをはじめ、キャラクターの感情が溢れて伝わってくるようなイラストをメインに制作中。代表作にホロライブ「天音かなた」にじさんじ「空星きらめ」講談社マガジンエッジ「しかのこのこのここしたんたん」連載など。好きなものは猫と犬と動物全般。

pixiv: https://www.pixiv.net/users/4733565

twitter: https://twitter.com/oshioshio_info



サイン会注意事項:

※サイン入商品の転売や第三者への譲渡はご遠慮ください。

※お持込による色紙・私物へのサインはできかねます。

※サイン会でのクリエイターの写真撮影は禁止です。

※サイン会の内容は都合により、予告なく変更・中止となる可能性がございます。





pixivブース・おみくじ企画概要





参加方法:

Artist Alleyの各クリエイター出展ブースにて、ブースオーナーが指定する金額分を購入した方に、一会計につきおみくじ一枚を配布します。おみくじは、pixivブース(ブースNO. AA01)で景品1点(全5種類)と引き換えることができます。



※おみくじ一枚につき、該当おみくじに記載した景品を一点のみと交換することができます。チャレンジ回数に制限はありません。

※おみくじと景品の数に限りがございますため、なくなり次第終了となります。

※出展クリエイターブースの、本企画への参加は任意となります。おみくじ企画に参加しているかは各ブースにてご確認ください。





pixivブース・pixiv×iFaceコラボワークショップ「iFace Deco-case 」概要





参加方法:

pixivブース(ブースNO. AA01)にお越しください。お好きなイラストのステッカーを2枚選び、iFaceが提供する背面が透明なガラスのスマホケース「Reflection」をデコレーションします。体験後、ケースとステッカーはお持ち帰りいただけます。



参加費:無料



※提供予定のケースはiPhone13Pro/13ProMax/14Pro/14ProMax対応のみとなります。予告なしでケースの種類を変更する場合がございます。

※お一人様につき、一回のみご参加いただけます。

※ケースとステッカーの数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。



企業パネル出演概要





7月2日(日)「Rising Stars: アジアで活躍する気鋭のクリエイターたち」

ピクシブとアメリカの出版社Clover Pressによる共同Kickstarterプロジェクトを紹介しながら、台湾と韓国をはじめとする、アジアから世界へ活躍の場を広げる新鋭クリエイターたちの活動をご紹介します。さらに、日本のアニメアートのアジアでの注目や、英語圏での広がりについてお話しします。



日程:2023年7月2日(日)10:00~11:00

開催場所:408 AB

参加費:無料

登壇者:ピクシブ, Clover Press, MeidaDo International, Superfan

スペシャルゲスト:モ誰





7月3日(月)「ピクシブの活動:クリエイターサポート」

日本のアニメアートの最新トレンドや英語圏への広がりについて、出版社PIE Internatioanlと協力し、pixivが監修した画集『Artists in the Americas』を交えてお話します。英語圏でもフリーランスのイラストレーターが増えている中、アジアでどのように仕事を獲得し、アピールしていけばよいかといったアドバイスも取り上げる予定です。



日程:2023年7月3日(月)14:00~15:00

開催場所:408 AB

参加費:無料

登壇者:ピクシブ

スペシャルゲスト:おしおしお







■pixivとは https://www.pixiv.net

「作品を介したコミュニケーション」にフォーカスしているクリエイターのためのSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)です。「創作活動がもっと楽しくなる場所を創る」という理念のもと作品(イラスト・マンガ・小説)の発表と交流に特化したサービスとして2007年9月に開始されました。現在、9000万人を超えるユーザーが登録しています。



■ピクシブ株式会社 https://www.pixiv.co.jp

所在地 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5 JPR千駄ヶ谷ビル6F

代表取締役:國枝信吾

事業内容:インターネットサービス事業

設立日:2005年7月25日

お問い合わせ:高橋・西土井

メールアドレス:info@pixiv.co.jp



