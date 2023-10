[バルテス・ホールディングス株式会社]

ソフトウェアのテスト・品質向上トータルサポート企業のバルテス・ホールディングス株式会社(本社:大阪市西区、東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長:田中 真史)は、アメリカの経済誌「Forbes」のアジア版「Forbes Asia」が発表した、「Asia’s 200 Best Under A Billion(2023)」に選出されました。当社が選出されるのは、今回が初めてです。





「Asia’s 200 Best Under A Billion」について





「Asia’s 200 Best Under A Billion」は、アジア太平洋地域にあり、売上高が1,000万ドル超10億ドル未満の上場企業2万社超のうち、長期的に堅実な成長が見込める企業を選出するものです。直近1年間と3年間の売上高や一株当たり当期純利益(EPS)、自己資本利益率(ROE)等の実績をもとにしたスコアのほか、ガバナンスや経営品質といった側面からも評価が行われます。



今回選出された200社のうち、日本企業は当社を含む26社です。

バルテス株式会社は、2023年10月1日に持株会社体制へ移行し、バルテス・ホールディングス株式会社へと商号変更いたしました。「品質にコミットし、安心・安全なICT社会の実現に貢献」を企業理念に掲げ、今後もあらゆるソフトウェアの品質向上に寄与しながら、長期的かつ持続的な成長を続けていきます。



・「Asia's 200 Best Under A Billion」選出企業リスト:https://www.forbes.com/asia200/

・当社紹介ページ(英文):https://www.forbes.com/companies/valtes





バルテス・ホールディングス株式会社 について





バルテスグループは、ソフトウェアテストをメインとした品質向上支援サービスを提供しており、年間3,000件以上のプロジェクトを手掛けている本業界のリーディングカンパニーです。特に上流工程における品質コンサルティング及び体系的なテストエンジニアの教育プログラムを強みとしております。また、バルテス株式会社は、ソフトウェアテストに関する国際的な資格認定機関である「ISTQB」の最高位ランクである「Global Partner」に日本で初めて認定された企業です。



企業名:バルテス・ホールディングス株式会社

証券コード:4442(東京証券取引所グロース市場)

代表者:代表取締役会長 兼 社長 田中 真史

本社所在地:(大阪本社)大阪市西区阿波座1-3-15 関電不動産西本町ビル8F

(東京本社)東京都千代田区麹町1-6-4 住友不動産半蔵門駅前ビル11F

設立:2004年4月19日(2023年10月より持株会社体制に移行)

資本金:9,000万円

従業員数:888名(2023年6月末 グループ7社計)

ホームページ:https://www.valtes-hd.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/19-18:40)