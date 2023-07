[エブリー]

株式会社エブリー(本社:東京都港区、代表取締役:吉田 大成)は、さらなる事業拡大を図るため、執行役員に三ツ中 菜津美、堀田 敏史が就任したことをお知らせいたします。







この度、執行役員 MAMADAYSカンパニー長に就任した三ツ中は、エブリーの創業期から参画し、『DELISH KITCHEN』の広告事業の立ち上げに従事してまいりました。その後も、『DELISH KITCHEN』、『MAMADAYS』の新規事業開発や組織づくりなど幅広い領域で事業を牽引しています。



また、同じく執行役員 VP of Productに就任した堀田は、『DELISH KITCHEN』のサービス責任者として、事業拡大に従事してきました。エンジニア出身で技術面やデータ利活用についても知見を持ち合わせており、今後はtoC/toB向け全サービスを横断して管掌し、プロダクトの成長を推進してまいります。



新たに2名の執行役員を迎え、より迅速な意思決定を実現し、今後も全社の成長に向けて挑戦を続けてまいります。





執行役員 MAMADAYSカンパニー長

三ツ中 菜津美 (Natsumi Mitsunaka)

略 歴:

2012年03月 立命館大学経営学部 卒業

2012年04月 株式会社セプテーニ 入社

2016年10月 株式会社エブリー入社

2017年07月 DELISH KITCHENカンパニー マーケティングソリューションズグループマネージャー

2019年07月 ライフスタイルカンパニー(現MAMADAYSカンパニー) MAMADAYS事業部部長

2022年06月 データソリューション本部 マーケティングソリューションズ事業部 パートナーセールス マネージャー

2023年6月 データソリューション本部 MAMADAYSマーケティングソリューションズ事業部部長、同パートナーセールス事業部部長

2023年07月 MAMADAYSカンパニー長、執行役員





執行役員 VP of Product

堀田 敏史 (Toshifumi Hotta)

略 歴:

2011年03月 名古屋工業大学大学院 創成シミュレーション工学専攻 修了

2011年04月 グリー株式会社入社

2015年11月 アゲレ株式会社共同創業

2016年09月 株式会社エブリー入社

2020年01年 DELISH KITCHENカンパニー ユーザグロース部 副部長

2021年07月 DELISH KITCHENカンパニー サービスグロース部 部長

2023年07月 VP of Produtc、執行役員、MAMADAYSカンパニーサービスグロース部部長





<新役員体制>

エブリーの新役員体制は以下の通りです。







会社概要

会社名:株式会社エブリー

代表者:吉田 大成

設立:2015年9月1日

所在地:東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー38階

事業内容:動画メディア事業等

コーポレートサイトURL:https://corp.every.tv/

採用オウンドメディア「every.thing」:https://everything.every.tv/



