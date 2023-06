[アニヴェルセル株式会社]

- 史上初!インポートドレス&ビューティーサポートが叶うサロン -





全国でゲストハウスウェディングを中心に、様々な記念日プロデュース事業を展開しているアニヴェルセル(株)は、2023年9月「アニヴェルセル 表参道」全館リニューアルOPENを記念して、今までにない新しいスタイルのサロン【MW BY MAGNOLIA WHITE(エムダブリュー バイ マグノリア・ホワイト)】をOPENすることが決定いたしました。トレンドの発信地・表参道に、ドレスサロンの枠を超えた新常識のビューティーサロンが登場します。



「MW BY MAGNOLIA WHITE」公式HP https://mw-white.com/

「アニヴェルセル 表参道」リニューアルページ https://www.anniversaire.co.jp/wedding/omotesando/renewal/



「アニヴェルセル 表参道」でトータルビューティーサポート





このたび、ドレスサロン「MW BY MAGNOLIA WHITE」とヘア&メイク「Sereno」とのコラボレーションが決定し、MW BY MAGNOLIA WHITE × Serenoで叶える、花嫁のトータルビューティーサポートを開始いたします。トータルスタイリストがお客様専属で担当し、パーソナルカラー診断や骨格診断を行なうビューティーカンファレンスを実施。またドレス試着のタイミングからプロのヘアセットも行ない、ヘアメイクアーティストの指名制も導入するなど、花嫁の美をトータルでサポートいたします。「アニヴェルセル 表参道」限定の新スタイルサロンだからこそ、美を追求するサービスが体験でき、運命の一着との出会いをお手伝いさせていただきます。



MW BY MAGNOLIA WHITE





【MW BY MAGNOLIA WHITE】は、“Effortless White”をテーマにニューヨーク、ロンドン、パリなど世界各国の最も旬なインポートブランドをセレクトし、お客様に合わせたトータルコーディネートをご提案するインポートドレスサロンです。東京初進出となる今回、エクスクルーシブデザインのインポートドレスや、NYの最新コレクションのドレスなど、ここでしか出逢えないアイテムが揃います。





MW BY MAGNOLIA WHITE公式Instagram https://www.instagram.com/mwbymagnoliawhite/



Sereno





【Hair Make Sereno】にビジュアルモデルはありません。セレモニーのヘアメイクを担当する中で一番大切なことは「あなたらしい美しさがあること」。あなたの一番美しい部分を引きだして、より輝かせるのが Hair Make Serenoのこだわりです。また、「アニヴェルセル 表参道」では他社で行っていない指名制を導入。Instagramでスタイリングをチェックし、お客様自身でスタイリストを指名することが可能です。





ヘア&メイク「Sereno」公式HP http://www.hm-sereno.com/

ヘア&メイク「Sereno」メイクアップアーティスト優香Instagram https://www.instagram.com/hm_yuka/



「アニヴェルセル 表参道」全館リニューアルOPEN





「アニヴェルセル 表参道」は、開業25周年を記念して“TOKI MAKE (トキメイク) -大切な人との時をつくる記念日の館-”をコンセプトに、2023年9月に全館リニューアルOPENいたします。結婚式はもちろん、カフェやアートギャラリー、フラワーショップ、スイーツショップ、企業イベント、一般パーティ等を展開してまいります。さらに、館内にはグローバルラグジュアリージュエラーのティファニーの新店もOPENすることが決定。ウェディングだけでなく、記念日の総合施設として、表参道の街に新たな賑わいを創出する場所へと生まれ変わります。



「アニヴェルセル 表参道」リニューアルページ https://www.anniversaire.co.jp/wedding/omotesando/renewal/

「アニヴェルセル 表参道」の≪記念日≫公式Instagram https://www.instagram.com/kinenbi_anniversaire/

「アニヴェルセル 表参道」公式HP https://www.anniversaire.co.jp/wedding/omotesando/



アニヴェルセル株式会社について





アニヴェルセルは「幸せは、祝福されると記念日になる。」をコンセプトに、お客様の幸せの瞬間を人生最高の記念日にするお手伝いをしています。日本で初めて「ゲストハウス」を採用し、国内最大規模のウェディング施設 「アニヴェルセル みなとみらい横浜」をはじめ、全国に結婚式場を展開しています。アニヴェルセルはフランス語で“記念日”を意味し、結婚式だけでなく、プロポーズやカフェ・レストランなど記念日を軸とした商品ならびにサービスをご提供しています。



■アニヴェルセルの式場一覧 https://www.anniversaire.co.jp/halls/

■アニヴェルセルの記念日事業 https://corp.anniversaire.co.jp/service/







