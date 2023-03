[株式会社 グローバルエージェンツ]

艶やかな花と芳醇なウッドの香りで記憶に残るホテルステイを。ご自宅でも香りを楽しめるギフト付きステイプランを2023年3月15日(水)より販売。



株式会社グローバルエージェンツ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:山崎剛)は、全国に6ブランド11棟1,200室のブティックホテル、ライフスタイルホテルを展開するLIVELY HOTELS(https://livelyhotels.com/)を運営しています。

このたび、LIVELY HOTELSにおけるライフスタイルホテルのフラグシップブランドである「THE LIVELY」にて、「旅する高揚感と自分らしさ」をテーマに、14種類の天然素材をブレンドしたブランド初のオリジナルアロマが誕生しました。東京、大阪、福岡の3ホテルのエントランスやフロントにてほのかな香りがお客様をお迎えしております。

また、3月15日(水)宿泊分より、客室や、お帰りになった後にご自宅でも香りをお楽しみいただけるエアミストのギフト付きステイプランを販売開始いたします。











14種類の天然素材を使用したオリジナルアロマ





THE LIVELYオリジナルアロマは、自分がアップデートできる場所を求める旅人たちの洗練された上質な時間を彩り、経験と記憶を繋ぐことをイメージして開発しました。



イランイランやゼラニウム、ジャスミンなどを贅沢にブレンドした柔らかく甘い艷やかな花の香りと、ライムやコリアンダー、ジンジャーなどの個性的なスパイス、包み込むような優しいシトラスや芳醇なウッドの香りが調和し、華やかでモダンな印象を演出します。THE LIVELYでの非日常な旅時間が、新しさと刺激がありながら、どこでもいつでも自分らしくいられる居心地のよい時間でもあることを香りで表現しました。



心軽やかに気持ちを高めながらも自分らしさを大切にする香りが、THE LIVELYでの体験を鮮やかに記憶に刻み、想い出を彩ります。







THE LIVELYオリジナルアロマの香りの特徴





・イランイラン :甘く、華やかな香り

「華やかさ・非日常感」(香りの機能:抗ストレス、鎮静、気分高揚など)



・ゼラニウム :甘さに加え、さっぱりと爽やかな香り

「艶やかさ・落ち着き」(香りの機能:抗ストレス、精神安定など)



・ホーウッド :温かみのあるウッドの香り

「心地よさ・優しさ」(香りの機能:鎮静、抗ストレス、強壮)



・ライム :やや苦味を含んだ爽やかでフレッシュな香り

「軽やかさ、洗練、モダン」(香りの機能:抗菌、消化促進、強壮)



・コリアンダー :ほんのり甘くスパイシーなウッドの香り

「艶やかさ・落ち着き」(香りの機能:抗ストレス・鎮静)



・その他 :ベルガモット、マンダリン、サイプレス、ジャスミン、ジンジャー、パルマローサ、

シダーウッド、クローブ、ベチバー









客室でもご自宅でも香りを楽しめるエアミストのギフト付ステイプランが登場!









客室でもご自宅でもお楽しみいただける、THE LIVELYオリジナルアロマ エアミスト付きステイプランを3月15日(水)より販売開始いたします。



ひとふきで香りが広がるスプレータイプのエアミストは、軽くて割れにくく持ち運びに便利なボトルタイプ。



滞在中は、客室でのリラックスタイムや就寝の際にTHE LIVELYの香りに包まれながらお過ごしいただけます。また、お帰りになった後にご自宅でもお気軽に香りをお楽しみいだけます。





<プラン概要>

【期間】2023年3月15日(水)~

【プラン名】旅時間に色香を添える!「THE LIVELY」 オリジナルアロマ エアミスト付き(朝食付き)



・THE LIVELY 東京麻布十番

【料金】2名1室27,500円~(税込)

【宿泊予約URL】http://bit.ly/3ZYfGGC



・THE LIVELY 大阪本町

【料金】2名1室20,600円~(税込)

【宿泊予約URL】http://bit.ly/3mJhnsN



・THE LIVELY 福岡博多

【料金】2名1室15,200円~(税込)

【宿泊予約URL】http://bit.ly/3ZUejZd









ギフトにもぴったりなオリジナルグッズ 3月15日(水)よりオンラインストアでも販売







THE LIVELY オリジナルアロマのグッズを2種ご用意いたしました。各ホテルフロントにて販売しておりますので、旅の思い出にお持ち帰りいただけます。



また、LIVELY HOTELS オフィシャルストア(https://shop.livelyhotels.com/)にて販売いたします。





■THE LIVELY オリジナルアロマ スティックディフューザー 100ml (スティック5本)

<6,600円(税込)>





専用のスティックをシルバーキャップの穴からボトルに差し込み、香りを空間に広げるディフューザー。約1ヶ月間使用可。



お部屋にやさしく広がる天然アロマの心地よさをお楽しみください。THE LIVELYのロゴがは

いった化粧箱付きのためギフトにもおすすめ。



(オフィシャルストア:http://bit.ly/3ZQZ0Bc)





■THE LIVELY オリジナルアロマ エアミスト 30ml

<1,600円(税込)>





ひとふきで香りが広がる空間用スプレー。軽くて割れにくい持ち運びに便利なボトルタイプ。



お気軽に香りをお楽しみいただけます。



(オフィシャルストア:http://bit.ly/3JF4Qja)











THE LIVELY について







LIVELY HOTELSにおけるフラグシップブランドで、東京、大阪、福岡にて展開中。

ホテルを「泊まる場所」から「世界中から人と情報と機会が集まる場所」へ。近年のホテルの提供価値は急速に変化し、ホテルに来る目的は大きく多様化しました。ホテルはもはや「泊まる場所」にとどまらず、暮らす場所にもなり、仕事をする場所にもなり、食事やお酒を楽しむ場所にもなり、ファッションの発信場所にもなり、新しい文化が生まれる場所にもなり得る多様な存在になりました。 弊社は、ライフスタイルホテル市場のフロントランナーとして、さらに市場を牽引していくべく、ホテルを「世界中から人が集まり、情報が集まり、機会が集まる場」と再定義し、THE LIVELY をより自由で新たな発見に溢れるホテルにしていくことを目指します。



THE LIVELY 東京麻布十番(ザ・ライブリー東京麻布十番)

所在地 〒106-0045 東京都港区麻布十番 1-5-23

アクセス 東京メトロ 南北線・都営地下鉄大江戸線「麻布十番」駅より徒歩 3 分

東京メトロ 日比谷線・都営地下鉄大江戸線「六本木」駅より徒歩 10 分

Web : https://www.livelyhotels.com/thelivelyazabu/

Instagram : https://www.instagram.com/the_lively_tokyo_azabujuban/



THE LIVELY 大阪本町(ザ・ライブリー大阪本町)

所在地 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町 1-5-11

アクセス 中央線・堺筋線「堺筋本町駅」駅より徒歩 1 分 5 番出口

中央線・御堂筋線・四つ橋線「本町」駅より徒歩 10 分

Web:https://www.livelyhotels.com/thelivelyosaka/

Instagram: https://www.instagram.com/the_lively_osaka_honmachi/



THE LIVELY 福岡博多(ザ・ライブリー福岡博多)

所在地 〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲 5-2-18

アクセス 地下鉄空港線「中洲川端」駅より徒歩 1分、JR「博多」駅よりタクシー10分、

福岡空港よりタクシー20分

Web:https://www.livelyhotels.com/thelivelyfukuoka/

Instagram:https://www.instagram.com/the_lively_fukuoka_hakata/





新型コロナウイルスに関する感染対策について



詳細はこちら:https://www.livelyhotels.com/ja/about/hygiene/





株式会社グローバルエージェンツについて



会社名 株式会社グローバルエージェンツ http://global-agents.co.jp

代表取締役 山崎 剛

本社所在地 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-20-13





グローバルエージェンツが手がけるライフスタイル事業



LIVE:ソーシャルアパートメント51棟約3,000室を運営 https://www.social-apartment.com/

STAY:ライフスタイルホテル11棟約1,200室を運営。 LIVELY HOTELS https://livelyhotels.com/

WORK:ホテル一体型ワークプレイス「.andwork」を運営 https://www.xandwork.com/

DINE:ソーシャルアパートメント・ホテル併設の飲食施設として12店舗を運営

WASH:ソーシャルランドリー「Sooo LIQUID」を運営

LEARN:弊社サービスの入居者や利用者に対して様々な成長や発見の機会を提供



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/15-13:45)