[ココネ株式会社]

多数のLDHアーティストを輩出する総合エンタテインメントスクール【EXPG STUDIO】と、「ポケコロ」シリーズなどのアバターアプリ世界トップレベルの実績を持つココネとのキャンペーン企画



EXILEをはじめ多数のLDHアーティストを輩出している株式会社expgと、 全世界1億3千万人以上のお客様に愛されるアバターサービスを提供するココネ株式会社による 「夢」を持つ若者を応援するTikTokキャンペーン企画が2023年1月16日(月)よりスタートすることが発表された。









企画タイトルは『EXPGダンスチャレンジ2023 supported by ココネ』 と題し、優秀者には、「夢」を応援するさまざまな特典が用意され、栄えある最優秀賞には、LDH人気グループGENERATIONSの中務裕太があなたの夢を叶えるための特別な時間のプレゼントが。そのほか、EXPG賞やココネ賞など、エンタメ感に溢れた豪華な特典が進呈される。



今回の企画をきっかけに、多くの若者がそれぞれの「夢」を追い続け、活躍する姿に期待 するとともに、リアルとデジタルワールドにおいて表現者の夢を叶える場所を提供できるよう、両社ともに更なるエンタテインメントの追求・向上へ取り組んでいくとのこと。





『EXPGダンスチャレンジ2023 supported by ココネ』概要



【応募方法】 特設サイト内にある課題を覚えて、「#pgダンチャレ23」を付けてTikTokに投稿!!

【キャンペーン期間】 2023年1月16日(月)~2023年1月29日(日)まで



その他詳細は特設サイトへ

【特設サイト】https://expg.jp/dance_challenge23/





GENERATIONS 中務裕太 コメント



EXPG STUDIOスーパーバイザーとして、2022年、EXPG STUDIOの発表会 EXPG ENTERTAINMENT THE STAGE 2022~WE ARE THE FUTURE~にて総合プロデュースをさせていただきました。ステージ上で輝く生徒たちの姿を見て、もっと多くの方の夢を応援できればと思っています。みなさんの投稿を楽しみにしています!!





株式会社expgについて



LDH JAPANがアーティストマネージメント以外に取り組んだ最初の事業として、2003年に東京に開校して以来、現在は国内に12校、台北・上海の海外3校に展開し、独自の育成システムを蓄積しています。

現在、EXPG ENTERTAINMENTブランドカテゴリーとして4つのカテゴリーでスクール事業を運営しています。

・EXPG STUDIO/独自の育成システムを構築しアーティストを輩出(ダンス/ボーカル/RAP/ACT/DJ)

・EXPG ONLINE STUDIO/誰でも・いつでも・どこでもダンスが学べるオンラインレッスン

・ETC DANCE SCHOOL/初めてダンスに触れ、それぞれの目的に合わせてダンスを楽しめる場所

・EXPG高等学院/ダンスを学びながら高校卒業資格を取得できる

【公式HP】https://expg.jp/



■会社概要

本店所在地:東京都目黒区東山1-2-2

設立:2013年4月1日

代表者:伊藤 寛二

事業内容:ダンス・ボーカル・アクトスクールの運営









ココネ株式会社について



ココネはアバター着せかえアプリ『ポケコロ』シリーズをはじめとし、全世界1億3千万人 以上のお客様に愛される多くの"カワイイ"サービスを提供しています。100万種類130億個の販売実績をもつデジタルアイテム制作とコミュニティ運営、語学教育・教育事業の経験にブロックチェーン技術を融合し、利便性や機能性ではなく「感性」をカタチにできるデジタルワールドを構築しています。

【公式HP】https://www.cocone.co.jp/



■会社概要

本店所在地:東京都世田谷区若林3丁目1番18号

設立:2008年9月4日

代表者:代表取締役社長 CEO 高谷 慎太郎

事業内容:ソーシャルネットワーク、アプリ開発、教育、語学、ブロックチェーン開発

子会社:Cocone Education株式会社、Cocone V株式会社、Cocone Connect株式会社、 Cocone M株式会社(大韓民国)、POST VOYAGER PTE.LTD.(シンガポール)、 CRUSH PALETTE PTE.LTD.(シンガポール)、Cocone U.S. Inc.(アメリカ)、Cocone N.Y. Inc(アメリカ)、Cocone Europe OÜ(エストニア)、等





企業プレスリリース詳細へ (2023/01/16-18:46)