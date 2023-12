[株式会社WonderSpace]

~ 幸せな「結婚」を、あなたに。あなたのプロポーズを応援します ~



株式会社WonderSpace(本社:東京都港区、代表取締役:山本尚宏)は、株式会社ハウツー(本社:東京都港区、代表取締役:山本尚宏)と共同運営している「HOW TO MARRY(ハウツーマリー)」において「人生において特別な瞬間であるプロポーズや結婚を応援したい」という想いのもとプロポーズ応援キャンペーンを開始いたしました。婚約指輪や結婚指輪をはじめとした記念品や、お祝いのお食事などに是非ご活用ください。





キャンペーン概要









キャンペーン名:プロポーズ応援キャンペーン



HOW TO MARRY(ハウツーマリー)のサイト経由で、対象の婚約指輪・結婚指輪ブランドの来店予約・初来店をすると10,000円をプレゼント!さらに今なら、最大12,000円分のマネーギフトがもらえます。



■エントリー期間や特典条件について、詳しく知りたい方はこちらをご確認ください。

https://how-to-inc.com/uo/yubiwa/



HOW TO MARRYとは





HOW TO MARRYは、結婚という一つのライフイベントの充実をサポートするために、

これから結婚を予定している女性たちに寄り添ったリアルで役立つ情報をお届けする結婚情報メディアです。プロポーズ後に訪れる様々なイベントや理想の結婚指輪、婚約指輪、式場、ドレスにブーケ、式の演出など「知りたい」にとことん応えます。



VISION「まだ見ぬ幸せのドアを開く、結婚情報サイト」、PURPOSE「日本を世界で一番愛を感じられる国にする」を掲げ、いまが旬のリアルなトレンドまで幅広い情報発信を行うことで、とっておきのウェディングを実現するためのサポートを行っています。



■本件に対する問い合わせ

株式会社WonderSpace 広報担当:media@wonderspace.co.jp

TEL 03-6435-1092 / FAX 03-6435-1095



株式会社WonderSpace 会社概要





会社名 : 株式会社WonderSpace

代表者:代表取締役 山本 尚宏

本社 : 〒105‐0023 東京都港区芝浦1丁目1ー1 浜松町ビルディング11階D

設立 : 2013年3月

事業 : 広告運用代行事業、マーケティング支援事業、メディア事業

URL : https://wonderspace.co.jp/



株式会社WonderSpaceは、日本社会の未来を見据え、 粋々とした社会の実現に貢献したいと考えています。 弊社が掲げる「粋」とは、世の中やクライアント、ユーザーの人生をより良くしようという想いで、 周囲の方に対する思い遣りを持っていることを「粋である」と定義しています。 世のため人のために日本の社会課題解決に変革を起こし、クライアント様の発展に貢献し、ワクワクを生み出していきます。



株式会社ハウツー 会社概要





会社名 : 株式会社ハウツー

代表者:代表取締役 山本 尚宏

本社 : 〒105‐0023 東京都港区芝浦1丁目1ー1 浜松町ビルディング11階D

設立 :2014年6月11日

事業 : メディア事業・ブライダル事業

URL : https://how-to-inc.com/



株式会社ハウツーが運営するメディア「ハウツーマリー(https://how-to-inc.com/)」は、プロポーズ後に訪れる様々なイベントや理想の結婚指輪、婚約指輪、式場、ドレスにブーケ、式の演出やスタイル選び…結婚にまつわるお悩みから、いまが旬のリアルなトレンド情報まで。愛し合う二人の「知りたい」に、とことん応えるメディアです。









