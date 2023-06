[株式会社焦点工房]

コンタックスやニコンの戦前の銘玉をミラーレス機で使用可能



株式会社焦点工房は、SHOTENのマウントアダプター「SCM1」を2023年6月22日(木)に販売開始いたします。

メーカー希望小売価格:¥ 16,000(税込)









SHOTEN(ショウテン)SCM1は、旧コンタックスC・ニコンSマウントの内爪レンズをライカMマウントに変換するマウントアダプターです。



Mマウントレンズ用のヘリコイド付きアダプターや、AF化アダプターと併用することで、ピント調整が可能になります。本体は高耐久・高剛性の真鍮製で、高い精度での取り付けを実現しています。















[ 併用可能なアダプターの例 ]

本製品にピント調整機構はないため、下記のような繰り出し機能付きアダプターが必要になります。



ソニーE用

TECHART LM-EA9(AF可)

https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001785

Fotodiox LM-SNE-PRN II(AF可)

https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001620

SHOTEN LM-SE M II

https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001808

SHOTEN LM-SE M (L)

https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001085



ニコンZ用

TECHART TZM-02(AF可)

https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001828

Fotodiox LM-NKZ-PRN(AF可)

https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001646

SHOTEN LM-NZ M (EX) (B)

https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001263



富士フイルムX用

Fotodiox LM-FXRF-PRN(AF可)

https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001483



キヤノンRF用

SHOTEN LM-CR M (EX) (B)

https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001261



Lマウント用

SHOTEN LM-LSL

https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001314





▼ 商品ページ



[ 焦点工房オンラインストア ]

https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001907



[ Amazon ]

https://www.amazon.co.jp/dp/B0C89BV8WV



[ 楽天 ]

https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/scm1/



[ ヤフーショッピング ]

https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/scm1.html





About SHOTEN

SHOTEN(ショウテン)は焦点工房の自社ブランドです。性能、造形ともにこだわりを持って製作しています。





株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

-----------------------------------

焦点工房オンラインストア:

http://www.stkb.jp/

-----------------------------------

焦点工房ホームページ:

http://www.stkb.co.jp/

-----------------------------------

焦点工房facebook:

https://business.facebook.com/SHOTENKOBO/



