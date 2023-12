[グラビティゲームアライズ株式会社]

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)は、世界中にあるコンシューマー・インディゲームの中から魅力あるゲームを発掘し、パブリッシングしていくプロジェクト「START with GRAVITY」において、2人協力プレイアクションアドベンチャー『River Tails: Stronger Together(リバー テイルズ:ストロンガー トゥギャザー。以下リバーテイルズ)』を本日2023年12月15日にSteamで正式リリースいたしました。リリースを記念して、10%オフセールや、アートブックを含むバンドル商品の販売、X(旧Twitter)でのキャンペーンを開催いたします。







▼最新トレーラー





▼▼ダウンロードはこちら!▼▼

Steam:https://store.steampowered.com/app/1851610/River_Tails_Stronger_Together/?utm_source=gga_prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=231215





■正式リリースを記念して、10%オフセール実施中! 期間限定でリリース記念バンドルも配信





セール期間:2023年12月15日(金)3:00~ 2023年12月22日(金)3:00 JST

販売価格:

・ゲーム2,050円(税込)⇒セール販売価格:1,845円(税込)

・アートブック(英語版のみ)1,200円(税込)



アートブックには、キャラクターや背景などのコンセプトスケッチから、ゲームの設定資料など、貴重なグラフィックを多数収録。『River Tails』の世界をより深くお楽しみいただける1冊になっています!





<リリース記念バンドル>

単品価格より25%オフでお買い求めいただけるリリース記念バンドルを期間限定で配信いたします。

リリース記念セールの10%オフも適用されるこの機会をお見逃しなく!



●バンドル収録内容

・『River Tails: Stronger Together』

・アートブック



●バンドル販売期間

2023年12月22日(金)12:00(正午) JST まで



●バンドル割引

各25%オフ

└ゲーム1,384円(税込)※リリース記念セール10%オフも適用

└アートブック 900円(税込)



※アートブックの購入にはゲーム本体の購入が必要となります。

※バンドル詳細やコンテンツの内容につきましてはSteamバンドル商品ページをご確認ください。

※バンドル商品は配信終了後、再度配信する可能性がございます。



■正式リリースを記念した日本限定のX(旧Twitter)フォロー&RPキャンペーンを開催!







公式X(@start_gravityJP)をフォロー&リポストいただいた方の中から、抽選で合計32名様にプレゼントします。



▼景品:

・オリジナルアクリルスタンド 20名様

・Xbox ワイヤレスコントローラー 2個セット 1名様

・Amazonギフトカード 10,000円分 1名様 / 1,000円分 10名様

※景品をお選びいただくことはできません



▼応募方法:

1.START with GRAVITYのXアカウント(https://twitter.com/start_gravityJP)をフォロー

2.対象ツイートをリポスト



▼応募期間:

2023年12月28日(木)23:59まで





■ リバーテイルズについて







イタリアが拠点のインディーゲーム開発会社、Kid Onion Studio社(キッド オニオン スタジオ)が開発した、美しいアニメーションの3D協力型アドベンチャープラットフォーマーです。



リバーテイルズは、猫のファープルと魚のフィンの友情物語を描いています。美しい自然の中を旅するファープルとフィンは、それぞれの大切なもののため、協力して仕掛けを解き、待ち受けるボスを倒さなければいけません。



ぜひ、ゲーム仲間やご家族と一緒に、この協力型ゲームの楽しさを堪能してくださいね。



猫と魚の友情ストーリー



ある日、無邪気な子猫のファープルは、氷の張った山の頂上で、”とても怖いもの”に出会ってしまいます。そのとき、足元の氷が割れて川に流され滝に落ちると、そこは遥か彼方の山の麓でした。

そこでファープルは魚のフィンに出会います。大切なものを奪われてしまい不機嫌そうなフィンは、初めはファープルとの出会いをあまり良く思っていませんでしたが、すぐにお互いが助け合えることに気付きます。家に帰りたいファープルと大切なものを取り戻したいフィン。こうして2匹は、一緒に冒険に挑んでいくことになります。



ミニゲームなどコンテンツが盛りだくさん!



旅をしていると、いかだに乗った毛むくじゃらのお友達がビーバーリゾートまで乗せていってくれる場面も……?

このリゾートでは、楽しいミニゲームやおもしろい仕掛けで遊ぶことができます。

また、スコアリングシステムによるボーナスタイムトライアルも実装されています! ぜひ挑戦してみてくださいね。



オンラインプレイについて

SteamのRemote Play Together機能やParsecなどのリモートプレイアプリを使用すれば、離れた場所にいても、2人で協力プレイが可能です! 詳細は下記ページをご参照ください。

https://rivertails.startgravity.jp/faq/#q3



実は一人でも遊べちゃう! 「ローンウルフモード」も実装



このゲームは二人で遊ぶことを推奨していますが、一人で遊ぶことももちろん可能です。

1つのコントローラーを半分ずつ使って遊ぶ「ローンウルフ」モードはかなり難易度が高いため、腕に自信のある方はチャレンジしてみてくださいね!





■基本情報





River Tails: Stronger Together

ジャンル:2人協力プレイアクションアドベンチャー

開発:Kid Onion Studio

リリース日:2023年12月15日

配信地域:グローバル

価格:2,050円(税込)⇒セール販売価格:1,845円(税込)※2023年12月22日(金)3:00 JSTまで

販売プラットフォーム:Steam (PC)

Steam URL:https://store.steampowered.com/app/1851610/River_Tails_Stronger_Together/?utm_source=gga_prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=231215

式ウェブサイト:

https://rivertails.startgravity.jp/(日本語)

https://www.rivertailsthegame.com/ (英語)

公式プレスキット:https://drive.google.com/drive/folders/1QN614fMEuTFcPYc7O8NhGwCIS2xdJHd6

公式X(旧:Twitter):

https://twitter.com/start_gravityJP(日本語)

https://twitter.com/RiverTailsGame (英語)

公式Instagram:https://www.instagram.com/rivertailsthegame/ (英語)

公式TikTok:

https://www.tiktok.com/@gravityga (日本語)

https://www.tiktok.com/@rivertailsthegame (英語)

Copyright:(C) 2023 Gravity Game Arise Co., Ltd - (C) Kid Onion Studio s.r.l.s.





グラビティゲームアライズ株式会社について



会社名:グラビティゲームアライズ株式会社(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地 :東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/









START with GRAVITY:



START with GRAVITYは、世界中にあるコンシューマー・インディ―ゲームの中から人々に感動と楽しい経験を与えてくれる魅力あるゲームを発掘し、パブリッシングしていくプロジェクトです。

https://startgravity.jp/





※Steamは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※Xboxは、米国Microsoft Corporationの米国および/またはその他の国における登録商標または商標です。









