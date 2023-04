[丸井織物株式会社]

丸井織物株式会社(本社:石川県鹿島郡、代表取締役社長:宮本 好雄)が運営するオリジナルTシャツ制作サービス「UP-T(アップティー)」が、2023年8月26日(土)、2023年8月27日(日)に開催予定のポップカルチャーフェス「@JAM EXPO 2023」(主催:@JAM EXPO 2023実行委員会)へ特別協賛することが決定し「@JAM EXPO 2023 supported by UP-T」として開催することが決定しました。











オリジナルTシャツ作成のUP-Tがポップカルチャーを国内外へ広く紹介する音楽イベント“@JAM(アットジャム)”のシリーズ最大のフェスとなる“@JAM EXPO”(8月最終週の2日間開催)に特別協賛し、「@JAM EXPO 2023 supported by UP-T」として開催することが決定しました。本イベントにおいて、今年はUP-Tならではのサポートを提供し、来場者の皆様に素晴らしい体験をして頂けるよう、全力で取り組ませていただきます。詳細や出演者などの情報につきましては、後日発表を予定していますので、最新情報はイベント公式ホームページをご確認ください。



■UP-T(アップティー)について

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。

創業80年を超える老舗メーカーによる高品質&短納期(最短3日でお届け)を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

取り扱いアイテム: Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他(毎月2アイテムずつ追加!)

価格 :Tシャツ1枚1,100円(税込み)から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用



■UP-T関連サイト

■@JAM EXPO 2023 supported by UP-Tについてについて

・日時: 2023年8月26日(土)、27日(日)

・会場:横浜アリーナ

・主催:@JAM EXPO 2023実行委員会

・特別協賛: オリジナルTシャツ作成「UP-T」

・企画/制作:ライブエグザム

・協力: 楽天チケット

・制作/運営:キョードー東京/ TOWER RECORDS

・@JAMオフィシャルサイト: https://atjam.jp/



■丸井織物について

会社名 : 丸井織物株式会社

所在地 : 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 : 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 : 1956年

事業内容: 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作

URL : https://www.maruig.co.jp

Email : press@maruig.co.jp



