5月12日(金)~開催される東京駅内ポップアップショップでの先行販売も決定!



香水の輸入販売を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)は、夢を紡ぐファンタジー職業RPG『夢職人と忘れじの黒い妖精』より、イベント『きみと、美しいこの世界で』に登場したマイスター「トワ」、「イツキ」、「クロウ」の3名をイメージした香水を発売します。



上記商品は、5月12日(金)~ 5月25日(木)に東京駅で開催される【『夢職人と忘れじの黒い妖精』POP UP SHOP in 東京キャラクターストリート】にて先行販売を行います!

中野ブロードウェイの直営店「FAIRYTAIL」、公式オンラインストア「DREAMING PRINCESS」、Amazonおよび楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」では2023年5月26日(金)より販売を開始いたします。









「この世界この時代で、君と夢を作りたい」





「夢職人と忘れじの黒い妖精」は、夢を紡ぐファンタジー職業RPG として株式会社ジークレストより展開されるアプリゲームです。

強い思い、未来への意志といった「夢の力」を糧に人々が生きる「夢世界」を舞台として繰り広げられるその緻密な世界観や、多数登場する個性豊かで魅力的なキャラクターたちが大きな魅力となっています。

この度、当社より発売される商品はアプリ内イベント『きみと、美しいこの世界で』に登場したマイスターである「トワ」、「イツキ」、「クロウ」をイメージした香水です。

ときめきを詰め込んだ香りはもちろんのこと、美麗なイラストを用いたパッケージも是非ご一緒に愛でてお楽しみください。



「夢職人と忘れじの黒い妖精」 オードパルファム トワイメージ









「トワ」をイメージした香水です。

ふわりと繊細に香るレモンが印象的かつどこか儚げなトップノートから、凪のように穏やかで柔らかいアンバーとムスクのラストノートへ変化し、イノセントで神秘的な香りとなっています。



<香りイメージ>

トップノート:レモン、グレープフルーツ、ブラックカラント

ミドルノート:ルバーブ、ローズ、ヴァイオレット

ラストノート:アンバー、ムスク



「夢職人と忘れじの黒い妖精」 オードパルファム イツキイメージ









「イツキ」をイメージした香水です。

ファーストインプレッションは、ガルバナムとシトラスがアクセントとなり落ち着きのあるクールなイメージのトップノートですが、ミドルノートは甘やかなラベンダーやジャスミンが主役となり、変化をお楽しみいただけます。



<香りイメージ>

トップノート:シトラス、ベルガモット、ガルバナム ジュニパー、ローズ、ゼラニウム

ミドルノート:ラベンダー、ジャスミン、バイオレット、ナツメグ

ラストノート:シダー、アイリスウッド、サンダルウッド ベチバー、ムスク、アンバー



「夢職人と忘れじの黒い妖精」 オードパルファム クロウイメージ











「クロウ」をイメージした香水です。

弾けるようにフレッシュなトップノートが瑞々しく人を惹きつけます。

ミドルノートは爽やかでまっすぐなシトラスと無垢なホワイトピーチがキラキラと華やかに香り、ラストノートは心を奪われるようなムスクの香りです。



<香りイメージ>

トップノート:シトラス、スパークリングウォーター

ミドルノート:オゾン、フローラル、ホワイトピーチ

ラストノート:ムスク



「夢職人と忘れじの黒い妖精」 商品ラインナップ





【商品概要】

商品名 :「夢職人と忘れじの黒い妖精」 オードパルファム トワ/イツキ/クロウイメージ

容量 :50ml

価格 :各4,950円(税込)

成分 :エタノール、香料、水





「夢職人と忘れじの黒い妖精」公式サイト: https://www.yumekuro.com/



「夢職人と忘れじの黒い妖精」公式Twitter: https://twitter.com/yumekuro_info



フェアリーテイル株式会社 オンラインストア:https://fairytail.jp/yumekuro/parfum/



フェアリーテイル株式会社 Twitter:https://twitter.com/fairytailparfum



『夢職人と忘れじの黒い妖精』POP UP SHOP in 東京キャラクターストリート



◆開催期間◆ 2023年5月12日(金)~5月25日(木)



◆営業時間◆ 10:00~20:30(最終日のみ18:00まで)



◆開催場所◆ 東京キャラクターストリート F階段下ワゴンショップ(東京駅八重洲側地下1階)



【フェアリーテイル株式会社】

フェアリーテイル株式会社は、安心・安全な化粧品を届けることを目指し、化粧品やサプリメントの輸入代行、OEM、企画支援といった事業を手がけています。 これまでの実績で培った「輸入、輸出管理ノウハウ」と「薬機法ノウハウ」によって、化粧品に関わるすべての業務をワンストップでサポートし、事業者が販売や販促活動に専念出来るよう、様々なご要望にお応えしています。



【会社概要】

社名:フェアリーテイル株式会社

代表取締役:熊谷勇希

所在地:東京都港区麻布十番1-8-11 TAKADEN麻布十番

コーポレートサイト :http://www.fairytail.jp



