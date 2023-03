[株式会社ZEN PLACE]

最先端研究結果・科学をもとに、グローバルな環境で最新技術とDXで挑戦を重ね、サービス業界にイノベーションを起こしている最先端のWeb3.0 DX企業であり、ウェルビーイング創造のリーディングカンパニーである株式会社ZEN PLACE(本社:東京都渋谷区 代表取締役:尾崎成彦)は、がんの予防・機能回復に特化したプログラムを提供する「zen place for cancer (Z4C)」を2023年4月より新ブランドとして展開いたします。









「zen place for cancer (Z4C)」 新ブランド立ち上げ背景



国立研究開発法人国立がん研究センターの最新がん統計※1によると、日本人が一生のうちにがん=Cancerと診断される確率は、男性65.5%(2人に1人)・女性51.2%(2人に1人)。

現在、日本人の2人に1人は一生のうちに何らかのがんにかかるといわれており、がんは、すべての人にとって身近な病気です。と言われています。(2019年データに基づく)

また、がんは「ならないようにする」ことはできない一方で、禁煙や食生活の見直し、運動不足の解消などによって、「なりにくくする(予防する)」ことができる病気です。



このがんに対して、「日本のウェルビーイングを世界最高にする」 ZEN PLACEは、科学的に証明されているヨガ・ピラィスの効果に基づき、マインド・フィジカル両面からアプローチできるzen placeのヨガ・ピラティスのマインドフルムーブメントを通して、予防から術後の機能回復まで、様々な状況に対応できるサービスを提供し、サポートしていくための新ブランド「zen place for cancer (Z4C)」を立ち上げ、2023年4月より展開いたします。



Y=YogaからZ=zen placeへ



zen placeは、世界で15年以上がんサバイバーを支え、ヨガ指導者卒業生2,000人を超える「Yoga for cancer(Y4C)」を日本で提供を行ってきました。ヨガのメソッドを通して数多くのがん患者さまと向き合ってきました。

また、マインド面が強いヨガに加え、もともと人間の機能回復・リハビリを目的として開発されたピラティスは、術後の身体の回復をサポートするムーブメントとして提供をしてきました。



「Y4C」にピラティスの要素を加え、「zen placeヨガ・ピラティスを分けること無く、がんに対する様々な状態に対してベストのマインドフルムーブメントを提供する」ことを目的に、 Y(Yoga)からZ (zen place)へと進化し、新たなブランドZ4Cを立ち上げます。









「zen place for cancer (Z4C)」活動内容



Z4Cは、zen place ピラティスとzen placeヨガのエデュケーターがプロジェクトチームをつくり、Z4Cサービスサイトを立ち上げ、全てのがんに対応できるプログラム開発と提供を行ってまいります。

予防の観点からも開発を行い、がんにならない身体作りから、がんになったときのマインド面での寄り添い、がん手術からの社会復帰のための身体の機能回復までサポートをするサービス展開を行います。

本プロジェクトメンバーには、がんサバイバーを含みます。



活動内容 一例

がん予防・がんサバイバーなどそれぞれの状況に応じて;

・オンライングループレッスン

・オンラインプライベートレッスン・スタジオ・グループレッスン

・スタジオ・プライベートレッスン

・レッスン動画の制作・発信

・記事コラムによる情報発信 など



ZEN PLACE は、今後もリサーチや知見、経験をいかしたZEN PLACE らしい取り組みで、Holistic WellnessとWell-beingの達成を目指していきます。





株式会社ZEN PLACE



「日本のウェルビーイングを世界最高にする」ZEN PLACEは、グローバルな環境で最新技術とDXで挑戦を重ね、ウェルビーイングとサービス業界にイノベーションを起こしているWell-being Development Companyです。

最先端研究結果・科学をもとに、DX・Web3.0との融合を行い、日本国内だけでなく中国をはじめとする海外のピラティス・ヨガスタジオの運営や学びを深める養成コースやワークショップ、ウェルビーイングを促進する自社開発アプリやAI解析サービス、豊かな一生をサポートするヘルスケア・アプリの開発やクリニック・訪問看護、さらに免疫や内蔵機能の調節など様々な生体機能に効果があるといわれているCBDを取り扱うECサイト運営や自社開発など、ZEN PLACEらしいユニークでシームレスな事業展開でHolistic WellnessとWell-beingを実現し、社会に変化をもたらすユニークでオンリーワンの会社です。 ZEN PLACEと、もっとウェルビーイングな未来へ−

※1: 自社調べ (2023年1月)





商号 :株式会社 ZEN PLACE

代表者 :尾崎 成彦

所在地 :東京都渋谷区広尾3丁目12−36ワイマッツ広尾4階

業種 :ヘルスケア



