クラウドデータ、システムデータ、リーガルデータ、AIデータなどのデータアセットマネジメント事業を展開するAOSデータ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 春山 洋 以下 AOS データ社)は、HRテックにおいて、人事の効率化、人材の活用、人事管理の強化、優秀な人材の確保を実現するための人事データの保存管理やデータのリスク管理までデータを総合的にマネジメントし、AIによるデータ分析や活用につなげることができるデータマネジメント製品「人事データプラットフォームAOS IDX」(https://AOSIDX.jp/)のInside実装サービスを、2023年6月22日より販売開始することをお知らせします。







■高まるHRテックのニーズ

HRテック(Human Resources Technology)は、人事(Human Resources)部門の業務を助けるためのテクノロジーのことを指します。HRテックは、従業員の採用、オンボーディング(新入社員の受け入れ)、パフォーマンス管理、報酬管理、学習と開発、及び退職管理など、人事部門の全ての側面にわたって機能します。



具体的なHRテックの例としては、次のようなものがあります:



採用管理システム(ATS):

ATSは、仕事の掲載、応募者追跡、面接スケジューリング、通信など、採用プロセス全体を管理するためのソフトウェアです。

パフォーマンス管理ソフトウェア:

これらのツールは、従業員のパフォーマンスを評価し、フィードバックを提供するために使用されます。

報酬管理システム:

報酬管理システムは、給与、ボーナス、株式報酬など、従業員への報酬を管理するためのツールです。

学習管理システム(LMS):

LMSは、オンライン学習コースを管理し、従業員の研修とスキル開発を支援するソフトウェアです。

人事情報システム(HRIS):

HRISは、人事データを集約し、管理するためのデータベースシステムです。

HRテックは、人事業務の効率化や労働生産性の向上、データ駆動的な意思決定の支援など、企業に多くの利点をもたらします。それゆえ、現代の組織において、HRテックの導入と利用は重要な戦略となっています。



HRテック(Human Resources Technology)のニーズが高まっている理由は、主に以下のようなものがあります。

働き方の変化:

リモートワークやフレキシブルワークなど、新しい働き方が増えてきています。その結果、時間や場所に依存しない労働管理やパフォーマンス評価の方法が必要となり、これらのニーズに対応するためにHRテックが求められています。

デジタル化と効率化:

従来の人事業務は時間と労力を要するものが多かったですが、人事業務のデジタル化によって、これらの作業を効率化し、人事担当者がより価値ある業務に時間を割くことが可能になります。

データ分析:

HRテックは、従業員のパフォーマンスや離職率、採用成功率などを分析し、人事戦略の策定に役立てるためのデータを提供します。これにより、会社はより効果的な人事戦略を立てることが可能になります。

雇用市場の競争力強化:

優秀な人材を引き付け、維持するためには、スムーズな採用プロセスや従業員のキャリア開発支援など、HRテックを活用した戦略が重要になります。

コンプライアンス:

法律や規制の変化に対応するためにも、HRテックの導入が進んでいます。特に多国籍企業では、国や地域ごとの法律や規制を遵守することが求められるため、これらを管理するためにHRテックが活用されています。



■過去30年間の日本の雇用環境の変化

過去30年間で日本の雇用環境は大きく変化し、その過程でHRテックは様々な面で重要な役割を果たしてきました。

非正規雇用の増加:

日本の雇用環境では非正規雇用が大幅に増えました。HRテックは、多様な雇用形態に対応するための新たなツールを提供しました。例えば、雇用管理システムは正規雇用者だけでなく、非正規雇用者の情報管理を助け、適切な労働条件を保証するのに役立っています。

リモートワークの普及:

テクノロジーの発展とCOVID-19パンデミックの影響により、リモートワークやテレワークが一般化しました。HRテックは、この新しい働き方を支えるためのツールを提供しました。例えば、オンライン会議ツール、タスク管理ツール、勤怠管理システムなどがあります。

女性や高齢者の労働力参加率の増加:

これらの社会的な変化に伴い、人事管理システムは多様な労働力の管理に対応する必要がありました。例えば、キャリア開発や能力開発の支援、育児や介護と仕事の両立を支援する制度の管理などが可能なツールが開発されました。

労働法改革:

労働法の改正に対応するため、HRテックは法令遵守を支援する機能を提供しました。例えば、労働時間の管理、休暇管理、給与計算などを自動化し、法的な問題を避けるための支援を行っています。

高度なスキルを持つ外国人労働者の受け入れ拡大:

これに対応するため、HRテックは多言語対応や異文化間コミュニケーションを支援するツールを提供しています。

これらのように、HRテックは日本の雇用環境の変化に対応し、企業が労働力を効果的に管理するのを支援してきました。これらのテクノロジーは引き続き進化を続け、今後も変化する雇用環境に対応するでしょう。



■HRテックの市場規模

デロイト トーマツ ミック経済研究所(※1)によると、HRテックの市場規模は、2022年度で785億6,000万円(前年比34.4%増)の見込みとのことで、2027年には、2,880億円に達するとのことです。(平均成長率29.3%)

※1:出典 デロイトトーマツミック経済研究所「HRTechクラウド市場の実態と展望 2022年度版」

https://mic-r.co.jp/mr/02640/



■人事におけるデータ管理の課題

人事におけるデータ管理の課題は以下のような点が挙げられます:

データの収集と整理:

人事部門は大量のデータを取り扱いますが、その収集と整理は容易なことではありません。例えば、従業員のパフォーマンスデータ、採用データ、教育研修データなど、さまざまなソースから得られるデータを一元的に管理し、使いやすくすることが求められます。

データの質:

データの質が不十分だと、それに基づく意思決定や分析結果の信頼性が下がります。データが不正確、不完全、または最新でない場合、人事戦略に悪影響を及ぼす可能性があります。

データのプライバシーとセキュリティ:

人事データは、従業員の個人情報や給与情報など、非常にセンシティブな情報を含んでいることが多いです。これらの情報のプライバシーとセキュリティを確保することは非常に重要です。

データ分析スキルの不足:

データがあっても、それを適切に分析し、意味のある洞察に変換するためには、データ分析のスキルが必要です。しかし、これらのスキルを持つ人事担当者はまだ少ないと言われています。

法規制への対応:

個人情報保護法や労働法など、データ管理に関わる法規制は地域や国によって異なります。これらの法規制に適合しながらデータ管理を行うことは大きな課題です。



これらの課題に対応するために、企業は適切なデータ管理ポリシーやプロセスを設定すること、そしてHRテックのようなツールを使用してデータ管理を効率化することが求められます。また、データ分析のスキルを持つ人材を確保したり、必要に応じて外部の専門家に支援を求めることも重要です。



■人材管理業務において人事データプラットフォーム AOS IDXが果たす役割

人事データを保存し、共有できる「人事データプラットフォームAOS IDX」は、人材管理におけるタイムパフォーマンスの改善において以下のような役割を果たします。



効率的な業務管理:

「人事データプラットフォームAOS IDX」によって一元化された情報管理は、人事管理業務を大幅に効率化します。手作業でのデータ入力や検索、分析などの時間が削減され、重要な戦略的業務に時間を割くことができます。

リアルタイムの情報共有:

「人事データプラットフォームAOS IDX」を通じてリアルタイムで情報を共有することで、必要な情報を速やかに取得し、迅速な意思決定を可能にします。これは、時間管理における生産性向上に直結します。

自動化と効率化:

人事業務の一部を自動化することが可能です。例えば、従業員の勤怠管理、給与計算、人事評価など、これらの業務データを効率良く共有することで時間を節約し、パフォーマンスを改善します。

データドリブンな意思決定:

保存された人事データを分析することで、人事戦略の策定や意思決定をデータに基づいて行うことができます。これにより、無駄な時間を省き、より効果的な戦略を速やかに立案することが可能になります。

トレーニングと開発:

従業員のスキルデータやパフォーマンスデータを利用して、個々のトレーニングや開発計画を策定することが可能です。これにより、人材開発に必要な時間を最適化し、全体のパフォーマンスを改善します。



以上のように、人事データを保存し、共有できる「人事データプラットフォームAOS IDX」は、時間管理の効率化、情報共有の迅速化、業務の自動化、データに基づく意思決定、効率的なトレーニングと開発などを通じて、人事管理業務のタイムパフォーマンスの改善に大きく貢献します。



HRテックにおけるデータの活用は非常に多岐にわたります。以下にその一部をご紹介します:

予測分析:

HRテックは過去のデータを用いて将来の雇用トレンドを予測するために使われます。これには、従業員の離職率、採用成功率、パフォーマンス予測などが含まれます。

採用プロセスの最適化:

求人広告のパフォーマンスデータや応募者の情報を分析し、採用プロセスの改善に役立ちます。また、求人広告の最適化や適切な採用チャネルの選択にも役立てられます。

パフォーマンス管理:

従業員のパフォーマンスデータを追跡し、管理するのに役立ちます。また、このデータはパフォーマンスのパターンを理解し、強化や改善が必要なエリアを特定するために使われます。

エンゲージメントと満足度の分析:

HRテックは従業員のエンゲージメントや満足度に関するデータを収集し、分析します。これにより、従業員のモチベーションを向上させるための戦略を立てるのに役立ちます。

学習とスキル開発:

従業員の学習とスキル開発に関するデータを追跡し、それぞれの従業員に最適な学習コースを推奨したり、必要なスキルのギャップを特定したりします。

報酬とベネフィット:

報酬とベネフィットに関するデータを管理し、これに基づいて報酬の公平性を保証したり、競争力のある報酬パッケージを提供したりします。



これらはHRテックにおけるデータの活用例の一部であり、人事業務をより効率的かつ効果的にするための手段となっています。





■「人事データプラットフォームAOS IDX」の特長

「人事データプラットフォーム AOS IDX」は、厳格かつ柔軟なアクセス権限管理機能や、ドキュメントへの検索用メタデータ付与によるデータ検索性の強化、AIデータ活用に向けたマルチモーダルAIへの対応、ファイルビューアー機能、暗号化および監査機能、バックアップ機能、および大容量長期保管向けアーカイブシステム機能を備えています。AOS IDXは、人事に携わる企業や自治体向けに設計されたクラウドストレージのSaaSです。



(1)HRテック業界におけるデータをバックアップし、どこからでもアクセスできるようにする

(2)内部や外部と安全な共有をし、チームコラボレーションを効果的に行う

(3)すべてのドキュメントのバージョンと変更を追跡する

(4)VDRドリブンセキュリティにより、セキュリティとコンプライアンスを最大化して、企業内外の関係者のデータを安全に保つ

(5) AI活用を見据えた検索用メタタグ機能

(6)大規模なコスト削減を可能にする大容量データ管理機能

(7)独自カスタムブランドでの展開、ロゴ設定可能

(8)マルチモーダルAIへの対応



■HRテックにおけるAIの活用

HRテックにおけるAIの活用は非常に広範で、採用からオンボーディング、パフォーマンス管理、従業員のエンゲージメント、スキル開発、退職管理まで多岐にわたります。以下にその一部をご紹介します:



自動レジュメスクリーニング:

AIは大量のレジュメを自動でスクリーニングし、応募者のスキル、経験、資格などを評価して最適な候補者を選び出します。

AIチャットボットによるインタビュー:

初期の面接フェーズでAIチャットボットが使用され、候補者の情報を収集したり、基本的な質問に答える役割を果たします。

求人マッチング:

AIは候補者のスキル、経験、興味等を分析し、最適な求人にマッチングすることができます。

オンボーディング:

新しい従業員のオンボーディングを自動化し、必要な情報やリソースを提供するためにAIが使用されます。

パフォーマンス管理:

AIは従業員の業績を分析し、パフォーマンスを改善するためのフィードバックを提供します。

従業員エンゲージメント:

AIは従業員のエンゲージメントを測定し、従業員の満足度やコミットメントを向上するための戦略を提案します。

チームコラボレーション:

AIはプロジェクト管理やタスク配分を自動化し、チームの効率性を向上します。

スキル開発と学習:

AIは個々の従業員の学習進度やスキルを分析し、カスタマイズされた学習パスを提案します。

リテンション(離職防止):

AIは離職の可能性が高い従業員を特定し、リテンション戦略を提案します。

給与計算とベネフィット管理:

AIは給与計算やベネフィット管理を自動化し、エラーや不一致を防ぎます。

ダイバーシティとインクルージョン:

AIは採用プロセスでのバイアスを減らし、ダイバーシティとインクルージョンを促進します。

労働法遵守:

AIは労働法の変更に追従し、企業が法的な問題を避けるのを支援します。



これらの活用事例は、AIが人事管理の効率性、効果性をどのように向上させているかの一部です。また、AIの活用は企業が従業員の満足度を向上させ、より良い働き方を提供するための手段ともなっています。

データ共有、保存、活用のデータプラットフォームにより、データを収集し、AIによって膨大なデータを分析・処理し、HRテック分野での最適な効率性と最適化、多岐にわたる利益を提供することができます。

データプラットフォームとAIの組み合わせは、HRテック業界において革新的な変革をもたらす重要な要素です。人事データからの膨大で多様な情報は、AIの活用によってこれらのデータから価値ある洞察を得ることができます。



■「人事データプラットフォーム AOS IDX」とData to AI仕事術

人事を取り巻く環境や携わる企業内に存在する様々なX-Techにおけるツールやデバイスで生成される膨大なデータを適切に管理することで、AIに向けたデータ活用の準備を進めることができます。

AIにおけるデータプラットフォームには、AIデータの源となる各分野に分散されている大量かつ多岐にわたるデータドリブンのためのデータを効率的かつ安全に収集、保存、管理することが求められ、これらのAI学習データを適切に保存管理することができる AIデータマネジメントが重要です。AIの成功は、AIアルゴリズムのトレーニングに使用するトレーニングデータの品質と、AIライフサイクルによるメンテナンスが重要な鍵となります。





AIの精度を高めるためには、データの品質を向上させることも重要です。AOS IDXにおけるデータ管理は、データの品質を確保するためにも重要です。データの収集、整理、保存、共有、分析などの過程で、データの品質を確保することが必要です。



AOS IDXでは、こうしたAIライフサイクルの仕組みとマルチモーダルAIへの適用に基づき、AIデータにおけるAIシステムのためのAIデータ管理を行い、企業における優秀なデータがあって初めて優秀なAIシステムを実現できるというData to AIのコンセプトの元、AOS IDXによって、人事の効率向上、リスクの最小化、持続可能な運営を実現向けたプラットフォーム構築を支援します。



■「人事データプラットフォーム AOS IDX」を支える各賞受賞実績の技術

「AOS IDX」は、経済産業大臣賞に輝くAOSグループのリーガルテックの技術、ITreview Grid Awardの3部門で14期連続受賞、2020年11月ITreview Customer Voice Leaders受賞の「AOSBOX」のクラウドバックアップ技術、BCN AWARD システムメンテナンスソフト部門最優秀賞を14年連続受賞したデータ管理技術、経済産業大臣賞を受賞したグループ企業のリーガルテック社のVDR技術を融合し、安全なデータのやりとりと共有および保管システムを基盤とするインテリジェントなDXソリューションとして開発されました。



■「人事データプラットフォーム AOS IDX」サービス概要 (https://AOSIDX.jp/)

●サービス名: 人事データプラットフォームAOS IDX(エーオーエスアイディーエックス)

●提供開始:2023年6月22日

●価格:月額16,500円(税込)~



【AOSデータ株式会社について】

名 称:AOSデータ株式会社 代表者:春山 洋

設 立:2015年4月 所在地:東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

資本金:1億円(資本準備金15億2500万円)

URL: https://www.aosdata.co.jp/

AOSデータ社は、データ管理技術で知的財産を守る活動を続けており、企業7,000社以上、国内会員90万人を超えるお客様のデータをクラウドにお預かりするクラウドデータ事業、20年に渡り100万人以上のお客様の無くしてしまったデータを復旧してきたデータ復旧事業、1,300万人以上のお客様のデータ移行を支援してきたシステムデータ事業で数多くの実績を上げてきました。データ移行、データバックアップ、データ復旧、データ消去など、データのライフサイクルに合わせたデータアセットマネジメント事業を展開し、BCNアワードのシステムメンテナンスソフト部門では、14年連続販売本数1位を獲得しています。また、捜査機関、弁護士事務所、大手企業に対して、証拠データのフォレンジック調査や証拠開示のEデイスカバリサービスで数多くの事件の解決をサポートした技術が評価され、経済産業大臣賞を受けたグループ企業のリーガルテック社のリーガルデータ事業を統合し、今後一層、データコンプライアンス、AI・DXデータを含めた「データアセットマネジメント」ソリューションを通して、お客様のデータ資産を総合的に守り、活用できるようにご支援することで、社会に貢献いたします。また、 若手隊員の登用・育成を促進し、防衛省の優秀な人材確保・育成に寄与することを目的として作られた若年定年制度を支援し、先端技術のエンジンニアキャリアが活かされる産官連携で日本社会に貢献します。



