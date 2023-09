[JFNC]

株式会社ジャパンエフエムネットワーク(以下、JFNC)が制作するFMラジオ番組「となりのカイシャに聞いてみた!supported by オリックスグループ」が東北エリアのFM6局【FM青森、FM岩手、Date fm(FM仙台)、FM 秋田、FM山形、ふくしまFM】で10月7日(土)午前7時から順次オンエアされます。



■収録はゲスト企業のある各県で実施!アシスタントは地元FM局のDJ

東北エリアで活躍する「となりのカイシャ」をゲストに迎え、「事業への想い」や「いまに辿り着くまでの試行錯誤」など、明日のヒントになる話から、「地元のお気に入りスポット」などゆる~いお話まで、インタビュー形式でお届けするビジネスバラエティプログラムです。メインパーソナリティは小堺翔太。アシスタントは、各県のFM局で活躍するラジオDJが場所替わりで担当します。収録はゲスト企業所在の各エリアで実施。JFN系列東北FM6局のオンエアのほか、各ポッドキャストでも配信いたします。



初回のゲストは仙台で活躍する小松物産株式会社、代表取締役社長の小松敬之さん。幅広く手掛ける事業への取り組み、現在に至るまでの挑戦や自身が大切にされている”人財”についてのお話を2週にわたってお届けします。仙台のFM局・Date fmのスタジオで収録を実施しました。初回のアシスタントはDate fmで放送中「Morning Brush」のパーソナリティを務める深井ゆきえさん。





■10月7日(土)から順次放送開始!開始記念に豪華なキャンペーンも実施

10月7日(土)から順次放送開始。放送日時は各放送局によって異なります。番組ではメッセ―ジも募集しています。メッセージは番組概要ページのフォームからお寄せください。

また、放送開始を記念して9月26日(火)から10月9日(月)まで、番組公式X(旧Twitter)でフォロー&リポスト(旧リツイート)キャンペーンも開催中です。会津市街が望める2種類の展望露天風呂が魅力的なお宿、会津・東山温泉 御宿 東鳳(おんやど とうほう)の宿泊券を抽選で1組2名さまにプレゼントいたします。詳しくは公式Xをご確認下さい。

放送開始を是非、お楽しみに。



番組名:となりのカイシャに聞いてみた!supported by オリックスグループ

番組ホームページ: https://jfn.co.jp/lp/tonarinokaisha/

放送局/放送時間:FM青森 日曜 7:00~7:25、FM岩手 土曜 8:00~8:25、Date fm(FM仙台) 土曜 7:30~7:55、FM秋田 土曜 9:30~9:55、FM山形 土曜 9:00~9:25、ふくしまFM 土曜 7:00~7:25

出演者:小堺翔太 ほか

アーカイブ:https://audee.jp/program/show/300006289

*AuDee以外の各ポッドキャストのURLはホームぺージで順次公開します。

公式X(旧Twitter):@tonarinokaisha https://twitter.com/tonarinokaisha

公式Facebook:https://www.facebook.com/tonarinokaisharadio/

メッセージフォーム:https://form.audee.jp/tonarino/message

番組X(Twitter)ハッシュタグは「#となりのカイシャ」





オリックスグループについて





オリックスは常に新しいビジネスを追求し、先進的な商品・サービスを提供する金融サービスグループです。1964 年にリース事業からスタートして隣接分野に進出し、現在では法人金融、産業/ICT 機器、環境エネルギー、自動車関連、不動産関連、事業投資・コンセッション、銀行、生命保険など多角的に事業を展開しています。東北エリアにおいても各県に拠点を構えており、事業承継や脱炭素といった企業が抱えるさまざまな課題に対し、ニーズに応じた提案活動を行っています。





【出演者プロフィール】

小堺翔太



生年月日:1986年(昭和61年)12月9日

出身地:東京都

血液型:B型

学 歴:帝京大学文学部社会学科卒業

特 技:道に迷わない

趣 味:競馬場で馬を見ること(5歳より観戦)、商店街散策

<現在のレギュラー>

グリーンCH 「中央競馬全レース中継」(日)午前キャスター、「アタック!地方競馬」司会、テレビ埼玉 「魅力まるごと いまドキッ!埼玉」リポーター、イッツコム・FMサルース「SALUS all in one」「Vamos Reyes!」パーソナリティ







