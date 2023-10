[株式会社サザビーリーグ アイシーエルカンパニー]

~第9弾のテーマは「Warm with Cats」~



ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING(アフタヌーンティー・リビング)』は、ネコ好きクリエイターとともにネコへの偏愛を発信する『Cat’s ISSUE(キャッツイシュー)』とコラボレーションしたプロジェクト「Cat’s NapTime produced by Cat’s ISSUE」のアイテムを2023年10月18日(水)からアフタヌーンティー・リビング店舗、公式オンラインストアにて販売を開始。







2016年から始まった人気のコラボレーション第9弾となる今回は、「Warm with Cats」がテーマ。寒い日に温かい紅茶を飲みたくなるようなティーウエアや、まるで猫に温めてもらえているようなモコモコのファッションアイテムなどが揃いました。

また、すべての商品がドネーション対象となり、収益の一部は「Cat’s ISSUE」を通して、動物愛護団体に寄付され、保護されたネコたちのために役立てられます。

詳しくはこちら:https://www.afternoon-tea.net/article/seasonal-item/WarmwithCats_1004





商品一覧







マグカップ(350ml) ¥1,980、ポケットウォーマー 各¥1,980





ティーポット ¥4,400、ティーコージー ¥3,080





クッションブランケット ¥4,620





ルームシューズ 各¥4,400





引っ掛けティー3個セット 各¥594、お茶丸缶(柚子緑茶) ¥1,296





シェルポーチ ¥2,640、ダイカットポーチ ¥2,200、ファー付きチャーム ¥2,640





ニットキャップ ¥3,850、グローブ 各¥3,850





クッキー・紅茶缶セット ¥1,944、マグカップ(350ml) ¥1,980





カフェオレボウル 各¥2,200





卓上カレンダー ¥1,430、ぬいぐるみスマホスタンド ¥3,850





ぬいぐるみ 各¥2,970





ポケットウォーマー ¥1,980、ニットマフラー ¥4,620





ダイアリーカバーA5 ¥2,200、ブックマーカー ¥770、フリクションボールペン ¥1,100





スマホショルダー ¥4,290、ミニタオル ¥880





ポケットウォーマー ¥1,980、アイピロー ¥2,530





ポーチ付きショッピングバッグ ¥2,970





※価格は全て税込





■Cat’s ISSUEについて

「Cat’s ISSUE」は、ネコ好きクリエイターと共にネコへの「偏愛」を発信するプロジェクトとして発足。これまで、溢れるネコへの愛情を抑えきれない様々なクリエイターたちと共にさまざまなネコ企画を展開し、それぞれの過剰なネコ愛を爆発させ表現してきました。

また、利益の一部をネコの保護活動に支援するなど、ネコと人の幸せな共生を応援する活動も行なってきました。2023年には10周年を迎え「ネコ」だけでなく「ネコと共に幸せに暮らす人」を軸に、暮らしにまつわる様々なコトやモノを企画し、共感を分かち合う新しいプラットフォームも計画中!





■Afternoon Tea LIVING



「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出する。

そんなシアワセのきっかけと出会え、暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けするライフスタイルブランド。

Afternoon Tea LIVING には、ダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。

現在、全国約120店舗とオンラインストアを展開中。

2022年8月から「Afternoon Tea LIVING Loves EUROPE」をテーマに掲げ、ブランドの起源であるヨーロッパのような日常の提案をしていきます。

Afternoon Tea LIVING HP:https://www.afternoon-tea.net/living/







企業プレスリリース詳細へ (2023/10/04-14:46)