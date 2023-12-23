［カスタマークラウド株式会社］

令和５年度補正予算による「小規模事業者持続化補助金」のパンフレットが公開となり、これを受けてカスタマークラウドは、AMS自動車整備補助金助成金振興社と提携し、補助金申請の相談窓口を設置した。



▼補助金無料相談窓口（自動車整備補助金助成金振興社）

https://www.subsidyassociation.com/



▼補助金資料のダウンロード・30分で分かるセミナー動画

https://www.subsidyassociation.com/post/30min



▼補助金サポートについて

事業再構築補助金：https://www.subsidyassociation.com/post/saikochiku

ものづくり補助金：https://www.subsidyassociation.com/post/monohojyo





カスタマークラウド株式会社（本社：東京都新宿区）は、AMS 自動車整備補助金助成金振興社（公式サイト：https://www.subsidyassociation.com/）と提携し、「令和５年度補正予算 小規模事業者持続化補助金」の支援を開始することを発表した。



同社はAMS 自動車整備補助金助成金振興社と連携し、補助金に関する相談窓口を設置する。

AMSはこれまでの支援業界である自動車整備業界で最多実績を維持しており、小規模事業者持続化補助金の申請を検討している小規模事業者からの相談を受け付ける。



▼無料相談窓口（自動車整備補助金助成金振興社）

ライン：https://page.line.me/hojyo

メール：contact@subsidyassociation.com

フォーム：https://www.subsidyassociation.com/

相談予約：https://www.subsidyassociation.com/sodan







令和5年年度補正予算 小規模事業者持続化補助金について





【事業目的】

小規模事業者※等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の 支援を受けながら取り組む販路開拓を支援

※ 従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合5人以下、 製造業またはそれ以外の業種の場合20人以下である事業者





【補助上限】

50～200万円

→ 免税事業者から適格請求書発行事業者（インボイス発行事業者）に転換する場合、一律に50万円の補助上限上乗せを行います。（最大250万円）





【補助率】

２／３

（賃金引上げに取り組む事業者のうち、⾚字事業者は３／４）



【補助対象】

店舗改装、広告掲載、展示会出展費用など







販路開拓を狙う小規模事業者等が活用できる小規模事業者持続化補助金は、令和5年度補正予算で新たな特別枠も設けられている。

カスタマークラウドとAMS自動車整備補助金助成金振興社が設置している相談窓口では、補助対象になるかどうか、事業計画書のアドバイスなどで無料の相談が可能となっている。





AMS 自動車整備補助金助成金振興社について







自動車整備補助金助成金振興社は、自動車整備業界に特化し、年間150件以上の「事業再構築補助金」を含む大型補助金申請で豊富な実績を誇る。

自動車業界の急速な進化と環境対応に伴うビジネスモデルの変化に直面する自動車整備工場や鈑金塗装工場に対して、設備、技術、人材への投資に関連する補助金のサポート。

また、その豊富な経験を活かして全業界・全業種へのサポートを拡張し、事業規模を問わず、個人事業主から中小・中堅企業まで、幅広いクライアントの財務・経営支援を展開。









https://youtu.be/j1axC4m3t0U?si=K1bpjZL2248g8br3



▼無料相談窓口（自動車整備補助金助成金振興社）

https://www.subsidyassociation.com/



▼補助金資料のダウンロード・30分で分かるセミナー動画

https://www.subsidyassociation.com/post/30min



▼補助金サポートについて

事業再構築補助金：https://www.subsidyassociation.com/post/saikochiku

ものづくり補助金：https://www.subsidyassociation.com/post/monohojyo



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※「アプリで開く」を押してください）

もしくは 「@hojyo」で友達ID検索

（※「＠」を忘れずに）





カスタマークラウドについて





USTOMER CLOUD（カスタマークラウド）のミッションは、「心揺さぶる体験を、すべての人に」。先進テクノロジーの社会実装の加速化と、コンピューテーショナルな変革を通して、人の能力と知性を高め、世界に貢献するというビジョンの実現を目指しています。



【CUSTOMER CLOUD 会社概要】

ミッション： 心揺さぶる体験を、すべての人に。

会社名 ： カスタマークラウド株式会社（英文：CUSTOMER CLOUD）

本社：〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目15-14 FINE PIECE 302

代表取締役： 木下 寛士

公式サイト： https://www.customercloudcorp.com/

取扱製品：Lark（https://www.customercloudcorp.com/lark）

事業内容：補助金・財務コンサルタント / 海外事業・資産運用コンサルタント / システムインテグレーション





木下寛士の「DX経営セミナー」定期開催しています。

セミナー一覧：https://www.customercloudcorp.com/lark



【講師 略歴】

ファインピース株式会社 代表取締役（自動車機器メーカー）

カスタマークラウド株式会社 代表取締役（Lark販売代理店/チャネルパートナー）

Startup Fund Consulting sole co.,ltd（海外事業・資産運用コンサルタント）

AMS 自動車整備補助金助成金振興社（補助金コンサルタント）その他、複数団体代表



20代インドで店舗経営やバックパッカーとして世界を旅した経験から日本と世界を繋ぐビジネスを志す。

帰国後、国内外での事業を行った後、オートアライアンスのグループ会社代表やM&A先の再建に従事。

2018年 ファインピースを設立、自動車整備機器のメーカー・商社として事業を展開。

2018年 カスタマークラウド株式会社を設立、年間150社以上のコンサルティングサポート。

2021年 AMS 自動車整備補助金助成金振興社、外国人整備士.com、オートアフターマーケットM&Aセンター等を複数団体を設立。現在、年間150社以上の補助金申請サポートや、業界最大手の団体のアドバーザーや展示会や業界向けセミナーへの登壇多数。

2023年 補助金申請支援から海外進出やマーケティング戦略まで新時代のビジネス成長を強力にサポートするDX経営コンサルタントとしても活躍。



経営DXのご相談はこちらから

https://www.customercloudcorp.com/



※カスタマークラウドは、チャットを起点に、メール・カレンダー・ビデオ会議・ドキュメント・ワークフロー・バックオフィス機能など、多数の頻用ツールを1つのプラットフォームに統合した「Lark」の販売代理店（チャネルパートナー）です。



Larkについて：https://www.customercloudcorp.com/lark

無料で使ってみる：https://larksuite.com/channel/customercloud



企業プレスリリース詳細へ （2023/12/23-15:47）