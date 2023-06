[一般社団法人日本フットサルトップリーグ]

今シーズンは「ABEMA」と「FリーグTV powered by easysports」で全試合生中継!



6月10日(土)、11日(日)にFリーグ2023-2024 ディビジョン1 第3節の6試合を開催いたします。

F1リーグ2023-2024は、インターネットテレビ局「ABEMA」で毎節1-2試合、「FリーグTV powered by easysports」で毎節4-5試合を生中継いたしますので、ぜひご視聴ください!







〈第3節のみどころ!〉

6月11日(日)17:00キックオフ ペスカドーラ町田 vs フウガドールすみだ(ABEMA生中継)

前節ともに今シーズン初勝利を収めた両チーム。町田は、前節アウェイで北九州と対戦し大量4得点で勝利。2得点を挙げた荒川勇気選手にも注目です。一方のすみだは、ここまでの2試合で失点が0と守備の良さが光ります。攻撃にも繋げることができるか注目です。2連勝を飾るのは?!今節も「ABEMA」と「FリーグTV powered by easysports」でぜひご視聴ください!



6月10日(土)

14:30 湘南vs北九州▶▶https://fleague.stores.play.jp/lives/ec14a6e6-cd5b-4dc0-99a9-867c7d31dc1b

16:00 立川vs大阪▶▶https://fleague.stores.play.jp/lives/f2426f41-b0f2-435a-b44f-8da14aeaad8b

18:00 北海道vsしながわ▶▶https://fleague.stores.play.jp/lives/d08bea94-cf13-467a-900c-b7698733d243



6月11日(日)

12:00 大分vs浦安▶▶https://fleague.stores.play.jp/lives/2b78e5b4-f929-4ba0-aeff-281f99bdf71c

14:00 名古屋vs横浜▶▶https://bit.ly/45FtxoD

17:00 町田vsすみだ▶▶https://bit.ly/43e5eMU



■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し“新しい未来のテレビ”として展開する動画配信事業。登録は不要で、国内唯一の24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約20チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1(※1)を誇り、総エピソード数は常時 約30,000 本以上を配信。ほかにも、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間に囚われることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所に囚われることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額960円のABEMAプレミアムに登録すると、限定コンテンツや「動画ダウンロード機能」「見逃しコメント機能」が利用できるようになるなど「ABEMA」のすべての作品、すべての機能をお楽しみいただけます。

(※1)2022年4月時点、自社調べ





■「イージースポーツ」について

イージースポーツはプロ野球ファーム公式戦、Vリーグを始め、日本各地や世界中で開催されるあらゆるスポーツイベントのライブ動画を配信するOTTサービスのプロバイダーです。スポーツの試合を実況付き(*)でライブ配信するほか、リプレイ再生やスローモーションなど従来のテレビ放送と遜色ない視聴体験を提供いたします。イージースポーツが提供するライブ動画配信サービスはスマートフォンなどのモバイル端末やパソコン等からブラウザを介して無料で視聴でき、外出先でも自宅でもインターネットに接続できる環境であれば、場所を問わずお楽しみいただけます。詳しくはイージースポーツ公式サイト(https://easysports.jp/)、Twitter公式アカウント(https://twitter.com/easysportsjp)をご覧ください。



