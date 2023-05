[JR西日本ホテルズ]

■イベント:月一定期開催、第一回目|5月26日(金)15:30~17:00



株式会社JR西日本ホロニック(京都市下京区/代表取締役 長田一郎)が運営するUmekoji Potel KYOTO(梅小路ポテル京都)が宿泊者向けのコンテンツとして、滞在中に学びを深めご縁をつなげるイベントを始動します。



▼梅小路ポテル京都|something luckyイベント掲載ページ

https://www.potel.jp/kyoto/information/300/







ポテル(POTEL)の由縁である「港(PORT)」。

物資や文化の出入り口を語源とする「Port」と「Hotel」の造語であるポテル(POTEL)は地域に根ざしながらも、国内外の方々の交流の玄関口となることを目指すとともに、 「ホテル」に「 ゜」を付けることで、様々なことが繋がっていく「ご円(縁)」を意識したネーミングです。



その由縁からひも解くイベントのコンセプトは、

「ポてるsomething lucky=ポテルにくると、なにかかいいことがある」。



宿泊者がふらりと立ち寄り、京都にゆかりのある人や場所、モノを感じながら「ご円(縁)」がつながり「something luckyな体験」をお持ち帰りいただくことが趣旨のイベントです。





something lucky について





第一弾として、梅小路ポテル京都ではキュレーターであるCOFFEE BASE Co., Ltd.の牧野広志さんからコーヒーの淹れ方や談話できるイベント「something lucky vol.1|牧野さんとコーヒーを愉しむ会」を5月26日(金)に開催。



ポテル館内・3Fあわいの間にあるCOFFEE SPACEでは、COFFEE BASE Co., Ltd.の牧野広志さんより監修いただいた宿泊者のみなさまが自ら、豆を挽いてハンドドリップ体験ができるスペースがあり、今回はそのスペースで牧野さんより、直接ハンドドリップが学べます。それだけでなく、イベントでは気兼ねなく牧野さんとご縁をつないでいただけるように、ふらりと立ちより談話も楽しんでいただけます。ぜひ、この機会にポテルでしか味わえない「something luckyな体験」をご体感ください。







イベント詳細





《5/26(金)|something lucky vol.1》

テーマ:「牧野さんとコーヒーを愉しむ会」

・開催概要:

・場所|梅小路ポテル京都 (3F・COFFEE SPACE)

※宿泊者専用スペース

・日時| 5月26日(金)15:30-17:00、6月(日時調整中)

・参加費|無料

・対象|宿泊者限定





<プロフィール>

牧野広志(まきの・ひろし)



COFFEE BASE Co., Ltd. のディレクターで、京都のコーヒー界のカリスマ。94年に渡仏し、パリやルーアン、リヨンで暮らす。

帰国後、2002年より「パークカフェ」「TRAVELING COFFE」などの人気店を手がけ、2022年2月に現在 関西に4店舗、東京目黒に1店舗を構える 株式会社 COFFEE BASE に移籍、8月には梨木神社の境内で「Coffee Base NASHINOKI」のオープンと同時に店舗に立つ。2016年に「ENJOYE COFFEE TIME」を立ち上げ企画運転、京都のミニツアー「まいまい京都」珈琲屋巡りのガイドも務める。





宿泊プランのご案内





梅小路ポテル京都の公式サイトでは、 全国旅行支援対象のでお得に宿泊いただけます。

ご予約や宿泊プランの詳細は<梅小路ポテル京都の公式サイト>よりご確認お願いいたします。



梅小路ポテル京都 オフィシャルサイト| https://www.potel.jp/kyoto/





梅小路ポテル京都について





「ホテル」じゃなくて、「ポテル」です。

京都に訪れる旅人に、穏やかな滞在と好奇心を与え、まだ見ぬ新しい京都へいざなうホテル。Potelの由来であるPort=港のように価値ある出会いが行きかい、そこから生まれる『ご縁』をつなぐ。観光地 “京都” にいながらも時間を忘れて夢中になれる空間。そんなPotelの過ごしを旅人も町の人もお楽しみください。テラス付きにお部屋からは梅小路公園の緑豊かな景色をお楽しみいただけます。屋上のルーフトップテラスからは、京都タワー、東寺、新幹線が走る様子も。









Potelの過ごし(一例)

●梅小路銭湯 ぽて湯

令和の時代にあえて銭湯をつくりました。銭湯絵師の手がけた壁画が圧巻です。



●宿泊者専用スペース【あわいの間】

京都にゆかりのある人物や企業が、ポテルを通じて各々のテーマごとの空間をご用意。

Bookで読書をしたり、ボードゲームを楽しんだり、レコードを聴くなど

あなたスタイルのご滞在をお楽しみください。



●ドリンクスペース

アルコールやソフトドリンクをセルフ&フリーサービスでご用意しています。



