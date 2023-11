[株式会社 FM802]





大阪ステーションシティ5階 時空(とき)の広場にてFM802『on-air with TACTY IN THE MORNING』が贈るスペシャルTALK&LIVEの開催が決定!

出演は、Penthouseの浪岡真太郎と大島真帆。この公開収録の前方観覧エリアに、FM802リスナー50組100名様をご招待します!ご応募をお待ちしています。





【イベント情報】

『FM802 on-air with TACTY IN THE MORNING Penthouse SPECIAL TALK&LIVE』

●日時=11月18日(土)17:00~

●場所=大阪ステーションシティ5階 時空(とき)の広場(https://osakastationcity.com/green/toki/)

●出演=Penthouse(浪岡真太郎、大島真帆)

●MC=大抜卓人

●詳細ページ=https://funky802.com/site/pickup_detail/7195





【番組情報】

FM802「on-air with TACTY IN THE MORNING」

●オンエア日時=毎週月曜日~木曜日 6:00~11:00

●DJ=大抜卓人

●番組URL=https://funky802.com/tacty/

●番組X(旧:Twitter)=@TACTYfm802



