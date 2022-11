[JR-Cross]

株式会社JR東日本クロスステーション リテールカンパニー(所在地:東京都渋谷区、カンパニー長:白石 敏男)が運営する「NewDays」「NewDays KIOSK」では、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、 11月29日(火)から12月19日(月)の期間、「トムとジェリー お菓子でゲット!大作戦」キャンペーンを開催いたします。

幅広い年代に人気のキャラクター「トムとジェリー」とNewDaysが初めてコラボレーションし、この冬おすすめのお菓子を取り揃えます。

期間中は、対象のお菓子を含む600円(税込)以上ご購入のお客さまに、このキャンペーンでしか手に入らない「オリジナルステッカー」を先着でプレゼントするほか、抽選で「オリジナルカッティングボード」をプレゼントいたします。また、NewDaysアプリ会員限定企画として、対象のお菓子を購入すると貯まるスタンプを集めてご応募いただくと、「オリジナルバッグ」を抽選でプレゼントいたします。









概要







1.実施期間

2022年11月29日(火)~12月19日(月)

2.実施箇所

NewDays・NewDays KIOSK (一部店舗を除く)

3.キャンペーンサイト

https://retail.jr-cross.co.jp/newdays/campaign/detail.html?id=884

4.期間中に実施するキャンペーン

⑴キャンペーン対象商品を含む、600円(税込)以上ご購入のお客さまに、このキャンペーンでしか手に入らない、「トムとジェリー オリジナルステッカー」を先着でプレゼント!

⑵キャンペーン対象商品を含む、600円(税込)以上のレシートに印字されるIDを1口としてご応募いただくと、抽選で10名さまに、このキャンペーンでしか手に入らない、「トムとジェリー オリジナルカッティングボード」をプレゼント!

⑶NewDaysアプリ会員限定で、登録したSuica・PASMOで対象商品を1つ購入すると1個貯まるスタンプを3個集めてご応募いただくと、抽選で30名さまに、このキャンペーンでしか手に入らない、「トムとジェリー オリジナルバッグ」プレゼント!



先着でオリジナルステッカーをプレゼント!



キャンペーン対象商品を含む、600円(税込)以上ご購入のお客さまに、このキャンペーンでしか手に入らない「トムとジェリー オリジナルステッカー」をレジにて先着でプレゼントいたします(数量限定・各店舗なくなりしだい終了、1会計につき1枚のみ)。週替わりでステッカーのデザインが変わります。

※セルフレジご利用で条件を満たしたお客さまはスタッフまでお申し付けください。(レシートを確認させていただく場合がございます。)

※セルフレジ専用キャッシュレス店舗・無人店舗では実施いたしません。



※600円(税込)以上のお買い物には、たばこ・雑誌・書籍・新聞・郵券類(Suicaカード・プリペイドカードなど)および公共料金などの収納代行・Suicaチャージ・チケット類・サービス品(コピーサービス・宅急便など)・カプセルトイ(機械で販売している商品)・レジ袋等は含まれません。

また、商品の無料引換・値引き・割引実施時は無料引換・値引き・割引等が反映された後の合計金額が対象となります。



オリジナルカッティングボードを抽選でプレゼント!



キャンペーン対象商品を含む、600円(税込)以上のレシートに印字されるIDを1口として、レシートに記載のQRコード・URLよりご登録・ご応募ください。抽選で10名さまにこのキャンペーンでしか手に入らない「トムとジェリー オリジナルカッティングボード」をプレゼントいたします。※QRコード(R)は(株)デンソーウェーブの登録商標です。









【レシートID発行期間】 11月29日(火)~12月19日(月)

【応募締切】 12月20日(火)

【応募URL】 https://bit.ly/3ixNuXM



NewDaysアプリ会員限定!オリジナルバッグを抽選でプレゼント!







NewDaysアプリ会員限定で、このキャンペーンでしか手に入らない「トムとジェリー オリジナルバッグ」を抽選で30名さまにプレゼントいたします。

キャンペーン期間中、NewDaysアプリに登録したSuica・PASMOで、キャンペーン対象商品を購入すると、1商品につき1スタンプが貯まります。3スタンプ貯まるとご応募いただけます。詳しくはNewDaysアプリをご確認ください。





※キャンペーンの応募には事前にNewDaysアプリの会員登録およびSuica・PASMOのID番号の登録が必要となります。

※「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。



キャンペーン対象商品一例







対象商品は全42商品です。

その他の対象商品につきましては店頭POP・キャンペーンホームページ

(https://retail.jr-cross.co.jp/newdays/campaign/detail.html?id=884)でご確認ください。



トムとジェリー







「トムとジェリー」は、ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディアニメの誰もが知っているキャラクター。

トム:ジェリーを捕まえることに並々ならぬ情熱を注ぐが、結局いつもやられてしまう。生きがいは、食べること、寝ること、ネズミを追いかけること。「ピアノコンサート」では名演技を披露。

ジェリー:トムが飼われている家の壁穴に住むいたずら好きでお茶目なネズミ。チーズが大好き。敵の裏をかくことにかけては天才的な小さな策略家だが、ときどき追い詰められてハラハラとさせる。「台所戦争」での活躍ぶりは最高!

オフィシャルHP https://warnerbros.co.jp/characters/tomandjerry/



TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & ™ Turner Entertainment Co. (s22)



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/24-22:46)