アイディアファクトリー株式会社(代表取締役社長:佐藤 嘉晃/所在地:東京都豊島区)の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、今週末2月5日(日)に開催となる、オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2023」につきまして、当日券の販売をいたします。

その他、プレゼント企画の実施や同時視聴会の開催についてお知らせいたします。







■当日券(会場チケット)販売情報

会場にて当日券を若干数販売いたします!

7Fの窓口にてご購入いただけますので、お求めの方はこの機会をお見逃しなく。

※当日券の販売窓口につきましては、Twitterオトメイトイベント情報アカウントからもご案内いたします。

※当日券の数量には限りがございますので予めご了承ください。

※本イベントの会場物販は《会場チケット》をお持ちの方のみご購入頂けます。



▼当日券販売券種

・2公演通しチケット:21,000円(税込)

・全席指定(昼公演/夜公演):8,800円(税込)

※スペシャルシートの販売はございません

※ご購入は現金でお願いいたします。



▼販売方法

販売場所:RaiBoC Hall(市民会館おおみや)7階ロビー 当日券売り場

販売時間:2023年2月5日(日)11時~20時(予定)



▼会場チケットの特典情報はコチラから

https://www.otomate.jp/event/dessert/ticket/



■プレゼント企画情報

2件のプレゼント企画を実施いたします!



1. 来場者・視聴者プレゼント企画

本イベントを会場及び配信でご覧いただいた方を対象に

プレゼント企画を実施いたします!



イベント内で発表されるキーワードと

ご自身のTwitterアカウントを記入の上、ご応募ください。

また任意で本イベントの感想やメッセージもご記入いただけます。



皆様からのたくさんのご応募をお待ちしております♪





プレゼント内容

作品ごと の出演キャスト寄せ書きサイン色紙

(1作品につき1枚:合計6名様)



・「スペードの国のアリス ~Wonderful White World~」(八代 拓様、天崎滉平様、小野友樹様、石川界人様)

・「ラディアンテイル」(榎木淳弥様、梅原裕一郎様、岡本信彦様、近藤 隆様)

・「天獄ストラグル -strayside-」(八代 拓様、石川界人様、永塚拓馬様)

・「幻奏喫茶アンシャンテ」(梅原裕一郎様、石川界人様、小野友樹様、長瀬ユウ様)

・「キューピット・パラサイト」(KENN様、八代 拓様、榎木淳弥様、岡本信彦様)

・「終遠のヴィルシュ -ErroR:salvation-」(天崎滉平様、八代 拓様、高塚智人様)



応募期間

2023年2月5日(日)~2月19日(日)23:59迄

※配信チケットアーカイブ視聴期間終了まで



応募方法/記入事項

イベント内で発表されるキーワードと

ご自身のTwitterアカウントを後日公開の特設ページよりご記入の上、ご応募ください。

また任意で本イベントの感想もご記入いただけます。

・本イベント内で発表されたキーワード(必須)

・ご自身のTwitterアカウント(必須)

・プレゼントご希望作品(必須)

・お住まいの地域(任意)

・本イベントの感想(任意)



2. 開催記念プレゼントキャンペーン

【オトファン2023】の開催を記念して、Twitter上でオトメイトのNintendo Switch用ゲームソフトをプレゼントする企画が開始!



下記の参加条件をクリアし、ぜひご参加ください!



▼Twitterオトメイトイベント情報アカウントはコチラから

https://twitter.com/OtomateEvent









プレゼント内容

オトメイトのNintendo Switch用ゲームソフト



▼対象ゲームソフト

・幻奏喫茶アンシャンテ

・ キューピット・パラサイト

・ スペードの国のアリス ~Wonderful White World~

・ 終遠のヴィルシュ -ErroR:salvation-

・ ラディアンテイル

・天獄ストラグル -strayside-

・ 十三支演義 偃月三国伝1・2 for Nintendo Switch

・ 薄桜鬼 真改 天雲ノ抄

・SympathyKiss

・ 戦場の円舞曲 for Nintendo Switch(2023年4月13日発売予定)

・テミラーナ国の強運姫と悲運騎士団(2023年4月27日発売予定)



※すべて【通常版】のゲームソフトをご用意いたします。

※「戦場の円舞曲 for Nintendo Switch」「テミラーナ国の強運姫と悲運騎士団」につきましては、発売後の発送となりますので予めご了承ください。



応募期間

2023年1月30日(月)~2月6日(月) 23:59迄



参加条件・参加方法

✴ Twitterオトメイトイベント情報アカウント(https://twitter.com/OtomateEvent)をフォロー

✴ 対象ツイートをリツイート

✴ 本イベントに関する感想やメッセージを【#オトファントーク】と【希望するゲームソフトのハッシュタグ】を入れてTwitterに投稿



■イベント同時視聴会のお知らせ

本イベントの配信チケット購入者を対象とした同時視聴会が開催決定!

同時視聴会はアーカイブ期間中の【2023年2月12日(日)】に開催いたします。



視聴会中にはTwitterオトメイトイベント情報アカウント(https://twitter.com/OtomateEvent)からもリアルタイムで投稿いたします!

イベント当日にご覧いただけない方も、一度ご覧いただいた方も、

【#オトファントーク】をつけて投稿して、一緒に盛り上がりましょう!



■グッズ販売情報

イベントグッズは、会場物販及び通信販売の実施を予定しています。

イベント会場では“数量限定商品”の販売と“オトメイトカプセル”の出張販売をおこないます。

通信販売では、“数量限定商品”のほかに“受注商品&オトファンくじ”を通信販売限定で発売します。

販売グッズ・物販スケジュール等の詳細は、ぜひイベントHPをご確認ください!



▼グッズページ

https://www.otomate.jp/event/dessert/goods/



〇会場物販(販売商品:数量限定商品)

販売時間1.10:30~15:40/販売時間2. 16:15~18:30(最終入場 18:15)

※当日は集合時間にお集まりいただいたお客様を対象に、日付と整理番号が記載された整理券を「お1人様につき1枚」スタッフが配布いたします。

配布する際、整理番号はランダムになっておりますので、そちらの整理番号をもとに物販入場列を形成いたします。



〇通信販売受付期間 (販売商品:数量限定商品/受注商品/オトファンくじ)

2023年2月5日(日)10:30~2月12日(日)23:59



<イベント販売グッズ>





※画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※通信販売で購入された商品のお届けは、3月下旬を予定しています。

※通販・会場ともに、商品がなくなり次第販売を終了とさせていただく予定です。



<オトメイトカプセル出張販売商品>









※対象年齢 15才以上

※第1弾~第15弾商品、第17弾~第24弾の販売はありません。

※会場販売・通信販売ともに数量限定での販売となります。販売期間内であっても、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

※会場販売の決済方法は現金のみとなります。



■各種会場チケット&配信チケット好評発売中!!

各種特典や配信チケット情報もぜひチェックしてみてください!



〇会場チケット

《チケットぴあ》

受付期間(※先着順):2022年12月24日(土)10:00~2023年2月4日(土)23:59

販売サイト:https://w.pia.jp/t/dessert-de-otomate/

席種:スペシャルシート/2公演(昼公演・夜公演)通しチケット/全席指定



《イープラス》

受付期間(※先着順):2022年12月24日(土)10:00~2023年2月2日(木)23:59

販売サイト:https://eplus.jp/dessert_de_otomate2023/

席種:全席指定



《ローチケ》

受付期間(※先着順):2022年12月24日(土)10:00~2023年2月2日(木)23:59

販売サイト:https://l-tike.com/search/?lcd=74603

席種:全席指定



〇配信チケット

《PIA LIVE STREAM》

申込サイト:https://w.pia.jp/t/dessert-de-otomate/



《OPENREC.tv》

申込サイト: https://www.openrec.tv/ppv/dessert2023

※OPENREC.tvにて毎月配信中の「八代&浦・夏目のゲームツーリズム♪ ~Presented by オトメイト~」のサブスク会員の方はOPENREC.tvでご購入いただきますと割引の対象となります。

スタンダードプランは【300円】スウィートプランは【500円】の割引となります。



《PIA LIVE STREAM【海外受付】》

申込サイト: https://w.pia.jp/a/otomateddo23engpls/











会場チケット情報



スペシャルシート:26,000円(税込)【数量限定】 ※夜公演 Sold Out

2公演(昼公演・夜公演)通しチケット:21,000円(税込) 【数量限定】

全席指定:8,800円(税込)

【申込枚数制限】1申込み2枚まで



《会場チケット特典情報》

●スペシャルシート

【1階前方の座席】 【2公演通し配信チケット+特典映像付】、【プレミアムコレクションカード(11種セット)】、【アフターストーリーブック】が付属いたします。

●2公演(昼公演・夜公演)通しチケット

【アフターストーリーブック】が付属いたします。

※各特典情報の詳細は、イベント公式HPをチェックしてください





配信チケット情報



<PIA LIVE STREAM>

2公演通し配信チケット+特典映像付+PIA LIVE STREAM限定特典付:11,500円(税込)

2公演通し配信チケット+特典映像付:10,800円(税込)

1公演配信チケット:4,800円(税込)



<OPENREC.tv>

2公演通し配信チケット+特典映像付+OPENREC.tv限定特典付:11,500円(税込)

2公演通し配信チケット+特典映像付:10,800円(税込)

1公演配信チケット:4,800円(税込)



<PIA LIVE STREAM【海外受付】>

1公演配信チケット:4,800円(税込)



《配信チケットスケジュール》

【1公演のみ】

2022年12月1日(木)12:00~2023年2月19日(日)21:00まで

【2公演(昼公演・夜公演)通し配信チケット】

2022年12月1日(木)12:00~2023年2月19日(日)19:00まで

【申込枚数制限】1アカウント1申込み1枚まで





【イベント概要】



《開催日程》

2023年2月5日(日)全2公演



《会場》

RaiBoC Hall(市民会館おおみや)

アクセス:https://saitama-culture.jp/raibochall/

※今後の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う、政府・自治体等による指示や要請、

また天候・災害等の諸事情により、当日の公演がやむをえず中止になる場合がございます。

本公演の開催につきましては、今後も慎重に協議を重ねてまいります。





出演キャスト





【昼公演】

「スペードの国のアリス ~Wonderful White World~」

トゥイードル=ディー役:八代 拓

トゥイードル=ダム役:天崎滉平

ナイトメア=ゴットシャルク役:小野友樹

ハンニバル=ゴールド役:石川界人



「ラディアンテイル」

ザフォラ役:榎木淳弥

パスハリア役:梅原裕一郎

ラディ役:岡本信彦

ジーニア役:近藤 隆



「天獄ストラグル -strayside-」

石川五右衛門役:八代 拓

東洲斎写楽役:石川界人

藤森 臣役:永塚拓馬



【夜公演】

「幻奏喫茶アンシャンテ」

カヌス・エスパーダ役:梅原裕一郎

イル・ファド・デ・リエ役:石川界人

イグニス・カリブンクルス役:小野友樹

阿倍狩也:長瀬ユウ



「キューピット・パラサイト」

シェルビー・スネイル役:KENN

ラウル・アコニット役:八代 拓

螢彩院・F・琉輝役:榎木淳弥

ピーター・フラージュ役:岡本信彦



「終遠のヴィルシュ -ErroR:salvation-」

マティス・クロード役:天崎滉平

アドルフ役:八代 拓

ジャン役:高塚智人



※敬称略

※出演者は予告なく変更になる場合がございます。



イベント公式ページ: https://www.otomate.jp/event/dessert/

Twitterオトメイトイベント情報アカウント: https://twitter.com/OtomateEvent

主催:アイディアファクトリー株式会社/デザインファクトリー株式会社

制作:株式会社セブンセンシズ

公演に関するお問い合わせ先:ハンズオン・エンタテインメント

info@handson.gr.jp

平日のみ 11:00-16:00

権利表記:(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY (C)IDEA FACTORY

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です





