NetEase Gamesは本日(2023年7月21日)、秋期にサービス開始を予定している『ネバーアフター~逆転メルヘン~』につきまして、新たなプロモーションムービーを公開いたしました。







ミュージカル調で世界観を語る新規PVを公開







●あらすじ

むかしむかし、オズという大陸がありました。白雪姫、赤ずきん、シンデレラ、アリスの四人は平和な日々を送っていました。しかし、その平和は悪の女王――レジーナによって破られたのです。レジーナは未知の黒魔法を駆使してオズ大陸を侵蝕。四人も黒魔法の影響を受けて操り人形のようにされてしまいます。そこへ主人公がやってきて……?





本PVで使用したのは、クラシックピアノ曲『エリーゼのために』のアレンジ楽曲です。オズ大陸に住む四人の童話のキャラクターと主人公が巻き起こす物語を描いたオリジナルの歌詞が付けられ、演奏は有名な交響楽団が担当しています。





歌詞の中で描かれるキャラクターたちの個性とPVで表現されるシーンは少々異なっており、本作の「ねじれたおとぎ話」の世界観が反映されています。ゲームでは、その四人以外にも他の童話キャラクターが続々と登場し、主人公の仲間となって共に戦います。是非ご期待ください!



天然なのんびり屋さんの白雪姫(CV. M・A・O)







二重人格の赤ずきん(CV. 種崎敦美)







女王を目指す弱気なアリス(CV. 釘宮理恵)







錬金術に夢中なシンデレラ(CV. 中原麻衣)







お得な事前登録キャンペーン実施中!





『ネバーアフター~逆転メルヘン~』の事前登録を受付中です。すでに事前登録者数が20万人を突破したため、リリース時に配布される報酬が追加されることとなりました! 現時点で配布が確定しているのは、道具「普通の魔力飴」、「七色の角笛」、「ほうれん草の缶詰」と「銀貨合計15000枚」です。





さらに多くの報酬がもらえるように、まだの方はぜひ以下のリンクから事前登録をよろしくお願いします!





▼事前登録キャンペーン詳細

5万人達成:普通の魔力飴、銀貨*5000【達成】

10万人達成:七色の角笛、銀貨*5000【達成】

20万人達成:ほうれん草の缶詰、銀貨*5000【達成】

30万人達成:上級の魔力飴、銀貨*5000

40万人達成:外観ボックス、銀貨*5000

50万人達成:限定猫耳頭飾り、銀貨*5000







『ネバーアフター~逆転メルヘン~』事前登録サイト:http://www.neveraftergame.com/jp/





■作品概要

タイトル:ネバーアフター~逆転メルヘン~

ジャンル:予想を裏切るおとぎ話RPG

配信予定:2023年秋 iOS版/ Android版

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金制)

対応OS:iOS/Android(機種によりご利用いただけない場合があります)





『ネバーアフター~逆転メルヘン~』公式サイト:http://www.neveraftergame.com/jp/

『ネバーアフター~逆転メルヘン~』公式Twitter(@NeverAfterJP)

:https://twitter.com/NeverAfterJP

『ネバーアフター~逆転メルヘン~』プロモーションムービー:https://youtu.be/SgyxKGKtcKw







(C) 2023 NetEase Inc.



