[株式会社プライム1スタジオ]

株式会社プライム1スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE(プライム1スタチュー)」。そのアルティメットプレミアムマスターラインにて、DCコミックスから「バットマンVSキラークロック」を1/4ポリストーン製スタチュー(彫像)としてリリースいたしました。本日11月2日より予約受付スタート。商品の発売は2025年2月~5月を予定しています。



商品ページはこちら:

https://statue.prime1studio.co.jp/dcbm-batman-versus-killer-croc-upmdc-07dxs.html







ゴッサム地下水道で勃発した「バットマンVSキラークロック」。ヒーローとヴィラン、力と力の真っ向勝負をアルティメットプレミアムマスターラインで立体化!





ゴッサムの守護者バットマン、ワニの怪力をふるうキラークロック。





両者の肉弾相打つ激闘を、臨場感あふれる造形で表現しました。





パンプアップした筋肉、傷から滲む鮮血、巻き付いた鎖が示す戦況。ダイナミックなポージング・構図に刻まれたディテールのすべてが、戦いのリアルを語る仕上がりです。





もちろん特製ベースは重い空気が流れる地下水道をイメージしたもの。しぶきを上げる濁流、飛び散る瓦礫、無造作に浮かぶ白骨。





ただならぬ状況にネズミも足を止めています。





また本バージョンには異なる表情の頭部パーツを両者ともに用意しました。口を真一文字に結んだバットマン。





人間に近い顔立ちやワニの遺伝子が色濃く表れたキラークロック。





お好きな表情を組み合わせて、自由にディスプレイをお楽しみください。





そしてリブリーザー(潜水用呼吸装置)を装着したバットマンの頭部は、世界限定300体の本DXボーナス版だけに付属するスペシャルパーツ。





壮絶な水中戦を想起させる、ファンであれば見逃したくないマストアイテムです。





都会の秘境で火花を散らす、ダークナイトと怪力ヴィラン。手に汗握る激闘の行く末を、あなたのコレクションルームで見届けてください!





◆商品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/dcbm-batman-versus-killer-croc-upmdc-07dxs.html



[ご注意]

・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。





商品概要





アルティメットプレミアムマスターライン バットマン(コミック) バットマンVSキラークロック DX ボーナス版

※DXボーナス版は、日本国内ではプライム1スタジオオンラインストアでの取り扱いとなります。

商品価格 :¥263,890(税込)

発売時期 :2025年2月~5月

販売数量:300

シリーズ :バットマン(コミック)

フォーマット:アルティメットプレミアムマスターライン

サイズ:1/4 Scale

全高: 71 cm 全幅: 59 cm 奥行: 54 cm

重量:30.2kg

素材 :ポリストーン(一部に別素材使用)

権利表記 :

BATMAN and all related characters and elements (C) & (TM) DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: TM & (C) WBEI. (s23)





株式会社プライム1スタジオ







株式会社プライム1スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME1STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地:東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者:松本 理恵

・オフィシャルサイト:https://www.prime1studio.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/03-19:40)