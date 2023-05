[フェアリーテイル株式会社]

5月12日(金)~開催される新宿マルイアネックス内ポップアップショップでの先行販売も決定!



香水の輸入販売を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)は、TVアニメ「ノケモノたちの夜」より、「ウィステリア&マルバス」をイメージした香水を発売します。



こちらの香水は、5月12日(金)~ 5月28日(日)に新宿マルイアネックスで開催される【TVアニメ『ノケモノたちの夜』POP UP SHOP】でも先行販売を行います!

中野ブロードウェイの直営店「FAIRYTAIL」・公式オンラインストア「DREAMING PRINCESS」・Amazonおよび楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」では2023年5月29日(月)より販売を開始いたします。







※リリース内の画像をご使用の際はクレジットの記載

((C) 星野 真・小学館/ 「ノケモノたちの夜」製作委員会)をお願いいたします。



「どうやら私は、キミと共にいる未来が欲しいらしい」





「ノケモノたちの夜」は星野真先生原作のアニメ作品であり、時は19世紀末、ロンドンを舞台に織りなされる物語です。

孤独な銀髪の少女ウィステリア・ラングレイと不老不死の悪魔であるマルバスが繰り返す日々の中で感じていた孤独や倦厭は、2人が出会ったことでいつしか変わり、やがて未来をも変えます。



この度 当社より発売される商品は、2人の絆をイメージしたオードパルファムです。



パッケージデザインには作中に登場する鍵のシルエットを用いました。

香りについてはトップノートからラストノートに至るまで、本作の重厚なストーリーを思い起こさせるような物語性のある香りに仕上げています。

月の光が差す夜にぴったりな香りをぜひお楽しみください。



「ノケモノたちの夜」 オードパルファム ウィステリア&マルバス









ウィステリアとマルバスの絆をイメージした香水です。

甘さを控えた繊細なトップノートに、ミドルノートは夜にぴったりな「月下香」という別名を持つチュベローズに加え、深い夜の空気を彷彿とさせるようなジャスミンのほか、ほのかにほろ苦く香るオレンジフラワーもアクセントとして確かな存在感を放ちます。

イランイランとムスクの優美なラストノートはどこかマルバスを思わせるジェントルな印象です。



<香りイメージ>

トップノート:グレープフルーツ、キューカンバー、シナモンバーク

ミドルノート:チュベローズ、オレンジフラワー、ジャスミン、カルダモン

ラストノート:イランイラン、パチョリ、ムスク



「ノケモノたちの夜」 商品ラインナップ





【商品概要】

商品名 :「ノケモノたちの夜」 オードパルファム ウィステリア&マルバス

容量 :60ml

価格 :3,300円(税込)

成分 :エタノール、香料、水





TVアニメ「ノケモノたちの夜」公式サイト: https://nokemono-anime.com/



TVアニメ「ノケモノたちの夜」公式Twitter:https://twitter.com/nokemono_anime



フェアリーテイル株式会社 商品販売ページ:https://fairytail.jp/nokemono/parfum/



フェアリーテイル株式会社 Twitter:https://twitter.com/fairytailparfum





TVアニメ『ノケモノたちの夜』POP UP SHOP



◆開催期間◆ 5月12日(金)~5月28日(日)



◆営業時間◆ 11:00~19:00



◆開催場所◆ 新宿マルイアネックス 6F カレンダリウム4



(C) 星野 真・小学館/ 「ノケモノたちの夜」製作委員会



【フェアリーテイル株式会社】

フェアリーテイル株式会社は、安心・安全な化粧品を届けることを目指し、化粧品やサプリメントの輸入代行、OEM、企画支援といった事業を手がけています。 これまでの実績で培った「輸入、輸出管理ノウハウ」と「薬機法ノウハウ」によって、化粧品に関わるすべての業務をワンストップでサポートし、事業者が販売や販促活動に専念出来るよう、様々なご要望にお応えしています。





【会社概要】

社名:フェアリーテイル株式会社

代表取締役:熊谷勇希

所在地:東京都港区麻布十番1-8-11 TAKADEN麻布十番

コーポレートサイト :http://www.fairytail.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/11-20:16)