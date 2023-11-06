［一般社団法人渋谷未来デザイン］

150を超えるプログラムと、総勢260名以上のスピーカーが参加！11月9日からヒカリエホールで行うカンファレンスには豪華司会者が登場







一般社団法人渋谷未来デザイン（以下、渋谷未来デザイン）は、ソーシャルイノベーションの祭典「SOCIAL INNOVATION WEEK 2023」を11月６日（月）～12日（日）に開催します。



ヒカリエホールをメイン会場として、オフラインとオンラインのハイブリッドで、トークイベントやワークショップ、体験イベントや 展示ブース、ネットワーキングなど、新しいアイデアに触れる機会を1週間に渡り創出していきます。150を超えるプログラムと、総勢260名以上のスピーカーが参加し、渋谷・カルチャー・グローバル・サステナビリティ・女性などのキーワードでそれぞれの立場からの考察や、新たな気づきを視聴者とともに共有します。開催初日の11月6日（月）17時より「SIWオープニングトーク ～YOU MAKE NOW～」と題し、SIWエグゼクティブプロデューサーの金山淳悟と長田新子が見どころや楽しみ方について語るセッションをオンラインで配信します。



また、9日よりメイン会場のヒカリエホールで行うカンファレンスの司会者として、フリーキャスターの石田紗英子さん、Show MCのRIBEKAさん、YouTuberのさなまるさん、フリーアナウンサーの青木源太さんが登場し会場を盛り上げます。



多様で多視点なアイデアや価値観、そして人との交流が生まれる「SOCIAL INNOVATION WEEK 2023」にぜひご来場ください。

SOCIAL INNOVATION WEEK 2023 https://social-innovation-week-shibuya.jp





SIWオープニングトーク ～YOU MAKE NOW～



視聴UR：https://social-innovation-week-shibuya.jp/



司会者（敬称略）



11月9日（木）

石田紗英子 株式会社レプロエンタテインメント フリーキャスター

11月10日（金）

RIBEKA Show MC

11月11日（土）

さなまる YouTuber

11月12日（日）

青木源太 フリーアナウンサー



開催期間中の11月11日（土）には、青木源太さんによる「青木源太アナウンサーから教わる！これから社会に出る人向けの話し方講座」も実施します。

参加申込：https://siw2023day3workshop.peatix.com/





追加プログラム公開

■カンファレンス

11月10日（金）17:00-17:40 渋谷ヒカリエホール

タレントマネジメント会社など関連事業社が参加し、デジタル時代のエンターテインメント業界が直面しているさまざまな問題解決と業界活性を目的に発足された「デジタルエンターテイメントコンソーシアム」。

SIW2023では、現役中高校生から募集した業界へのリアルな質問をもとに、"これから期待すること”や"課題として捉えていること"について実際に働く”業界人"にお話しを伺います。

https://social-innovation-week-shibuya.jp/timetable/event/cf35/





----

「ポケトーク for BUSINESS カンファレンス」

「カンファレンス」は、聞き手側のソフトウェアインストールが必要なく、多言語での会議を AI技術によって簡単に通訳することができるソフトです。聞き手側は自身のスマートフォンから「二次元バーコード」を読み取るだけで、登壇者の言語（10言語）を74言語へ音声とテキストで同時通訳します。

詳細URL：https://pocketalk.jp/forbusiness/conference



カンファレンスやアイデアセッション（オープンステージ）、展示ブースをご覧になりたい方は、会場観覧チケットをお申込みください。

11月9日会場観覧チケット https://siw2023conferenceday1.peatix.com/

11月10日会場観覧チケット https://siw2023day2.peatix.com/

11月11日会場観覧チケット http://ptix.at/eKDRzu

11月12日会場観覧チケット https://siw2023day4.peatix.com/







名称：SOCIAL INNOVATION WEEK 2023

日程：2023年11月6日(月)～11月12日(日)

会場：渋谷ヒカリエホールほか渋谷区内施設

入場料：無料（一部有料プログラムあり）

開催方法：会場観覧、オンライン配信（一部プログラムを除く）

コンテンツ：Conference、Idea Session、Experience、Networking、Award、SIW CONNECT

プロデューサー：金山淳吾(一般財団法人渋谷区観光協会代表理事) / 長田新子(一般社団法人渋谷未来デザイン理事・事務局長)

主催：一般社団法人渋谷未来デザイン

共催：渋谷区

後援：アイスランド大使館、フィンランド大使館、国土交通省、文部科学省、東京都、渋谷区商店会連合会、一般財団法人渋谷区観光協会

特別パートナー：公益財団法人日本財団

企画制作：SOCIAL INNOVATION WEEK 実行委員会



パートナー企業：東急株式会社、アサヒビール株式会社、スマドリ株式会社、大阪大学、株式会社ゴールドウイン、こくみん共済 coop （全国労働者共済生活協同組合連合）、コミューン株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、大成株式会社、大日本印刷株式会社、東急不動産株式会社、株式会社ナイキジャパン、株式会社ニューバランスジャパン、花王株式会社（Biore）、青山商事株式会社、味の素株式会社(LaboMe(R)／アミノバイタル(R)）、株式会社アイ・オー・データ機器、株式会社AOI Pro.、アドビ株式会社、WEリーグ、KDDI株式会社、株式会社 加藤忠、慶応義塾大学、株式会社三洋物産、CCBT、株式会社シブヤテレビジョン、株式会社ジャルカード、株式会社エクシング、ダイキンHVACソリューション東京株式会社、Twitch Japan合同会社、株式会社コーセー、Digital Garage, Inc、株式会社ユーザベース、パーソルホールディングス株式会社、株式会社はなまる、マースジャパンリミテッド、freee株式会社、株式会社レコチョク、Legitimate

協力企業：株式会社アールビーズ、アクシスコンサルティング株式会社、INTERNATIONAL NFT FES SHIBUYA、株式会社ODORIBA、GAKU、渋谷区立北谷公園、Shibuyaグッドマナープロジェクト、株式会社ニューステクノロジー、コスメロス協会、株式会社SAKUSEN TOKYO、渋谷キャスト、渋谷芸術祭、一般社団法人渋谷再開発協会、Shibuya Sakura Stage、一般社団法人シブヤ・スマートシティ推進機構、渋谷ヒカリエホール、Simeji、公益財団法人ジョイセフ、STYLY （株式会社Psychic VR Lab）、Sponge、一般社団法人Channel47、株式会社ディレクションズ、DOMMUNE、公益財団法人日本ライフセービング協会、Next Generations、株式会社HYTEK、ハラカド、パルコ、株式会社SEM、フォースタートアップス株式会社、フォレストゲート代官山、株式会社Preferred Robotics、playground株式会社、ポケトーク株式会社、みずほ銀行、宮下公園パートナーズ、一般社団法人MetaverseJapan、メトロノーム株式会社、株式会社 ユーグレナ

連携教育機関：跡見学園女子大学、関東学園大学、城西国際大学、東京外国語大学、東京都市大学、学校法人文化学園 文化服装学院、筑波大学

メディアパートナー：Qetic Inc.、シゴトズキ、シブヤ経済新聞、渋谷新聞、渋谷のラジオ、NUMBER、BUSSINES INSIDER、FINEPLAY、PR TIMES、Voicy、MASHING UP、metropolitana tokyo、lifehacker



公式サイト：https://social-innovation-week-shibuya.jp/





＜一般社団法人渋谷未来デザインについて＞

渋谷未来デザインは、ダイバーシティとインクルージョンを基本に、渋谷に住む人、働く人、学ぶ人、訪れる人など、渋谷に集う多様な人々のアイデアや才能を、領域を越えて収集し、オープンイノベーションにより社会的課題の解決策と可能性をデザインする産官学民連携組織です。都市生活の新たな可能性として、渋谷から世界に向けて提示することで、渋谷区のみならず社会全体の持続発展につながることを目指しています。

一般社団法人渋谷未来デザイン https://www.fds.or.jp









企業プレスリリース詳細へ （2023/11/06-18:16）