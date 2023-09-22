10人組メンズアイドルグループ「SAD originals.…
［JFNC］
メンバーの魅力を発信しながら、リスナーからのお悩みに「さっず」が全力で応える30分！
インターエフエム（東京：89.7MHz）は、2023年10月スタートの新番組として、メンズアイドルグループ「SAD originals.」がDJを務める冠新番組『さっずのせいにして！』の放送をスタートいたします。
2023年3月9日にデビューした『SAD originals.（サッドオリジナルズ）』 は“帝国×悲しみ”というコンセプトを掲げ、幅広いジャンルの楽曲と表現力豊かなダンスを武器に活動する10人組メンズアイドルグループ。2023年7月に所属レーベル「rockfield」の音楽番組「rock field monthly edition」のマンスリーDJを担当。放送時の大きな反響を受け、今回の冠番組スタートに繋がりました。
人のせいにしたくなる悩みや深夜にふと感じる心情など、全てSAD originals.が承ります！
「SAD originals.」は楽曲を通じてさまざまな“悲しみ”を表現してきたが、ラジオでは“人のせいにしたくなる悩みや夜深夜にふと感じる心情など、全てSAD originals.が承ります！”と、リスナーからのメッセージに「さっず」が全力で応えていきます。番組へのお悩み相談や、メンバーにやってほしい企画など大募集。どうぞご期待ください。
■番組概要
放送局 ：インターエフエム（東京 89.7 MHz）http://www.interfm.co.jp/
タイトル ：さっずのせいにして！
Ｄ Ｊ ：SAD originals.（メンバー週替わり）
放送日時 ：毎週月曜日24:00～24:30（30分番組）※初回放送は2023年10月2日（月）24:00～
放送形態 ：録音番組
番組メール：sad@interfm.jp
番組ハッシュタグ：#さっずのせい897
■ＤＪプロフィール
SAD originals. （サッドオリジナルズ）
10人組メンズグループ『SAD originals.（サッドオリジナルズ）』 帝国×悲しみをコンセプト2023年3月9日にデビュー。オルタナティブな楽曲からJ-POPまで幅広い楽曲や表現力の高いダンスを武器に都内で活動するグループ。
公式X（旧Twitter） https://twitter.com/SAD_originals
公式Instagram https://www.instagram.com/sadoriginals_/
公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCKTuqixI03bp2zHqLBYrR_w
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【 interfmは、2020年9月1日、全国ＦＭ放送協議会（JFN＝ジャパンエフエムネットワーク）の特別加盟社になりました 】
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企業プレスリリース詳細へ （2023/09/22-18:16）
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