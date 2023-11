[RPA テクノロジーズ株式会社]

~沖縄全産業のDX推進、地域課題解決に寄与する製品・サービスを紹介~





RPAホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:高橋 知道)の子会社である、RPAテクノロジーズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 執行役員社長:大角 暢之、以下「RPAテクノロジーズ」)とオープンアソシエイツ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 執行役員社長:高橋 知道、以下「オープンアソシエイツ」)は、2023年11月9日(木)・10日(金)に開催される「ResorTech EXPO 2023 in Okinawa」に出展いたします。



「ResorTech EXPO 2023 in Okinawa」は、ResorTech EXPO in Okinawa実行委員会が主催する、“沖縄発、Reboot Japan!”がテーマの展示会です。全産業でのDX推進、地方創生、地域課題の解決等をテーマとした展示に加えて、特別セミナーやシンポジウムも開催されます。

RPAテクノロジーズは、導入社数2,700社以上の実績を持つRPAツール「BizRobo!」のほか、LGWAN環境で作業が完結するAI-OCRサービス「BizRobo! OCR(ガバメント)」、紙書類のデジタル化により業務効率化を支援する「デジパス」、デジタル/DX人材を発掘・育成する「DXpass」、現場業務に関わる報告・承認作業等をブラウザ上でシンプルかつスムーズに一元管理する業務改善ツール「オペトラ」を、九州エリアでの導入事例やデモを交えながら提案します。

オープンアソシエイツは、サービス4年目で導入実績4,000社以上、反社チェック業務にかかる作業時間を最大98%削減できる、反社チェックツール「RoboRoboコンプライアンスチェック」について、活用事例・デモとともに紹介します。



■ 出展概要



・展示会名称:ResorTech EXPO 2023 in Okinawa

・会期 :2023年11月9日(木)・10日(金)10:00~17:00

・会場 :沖縄アリーナ(沖縄県沖縄市山内1-16-1)

・主催 :ResorTech EXPO in Okinawa実行委員会

・開催概要 :https://resortech-expo.okinawa/



▼RPAテクノロジーズ/オープンアソシエイツブースについて

・小間番号:I-10(全産業DXゾーン)





■「BizRobo!」について



「BizRobo!」は、ホワイトカラーの生産性を革新する、ソフトウェアロボットの導入・運用を支援するデジタルレイバープラットフォームです。「ロボット」と「IT」によって、ホワイトカラーをルーティンワークから解放し、企業を始め社会全体の生産性向上を図り、未来の働き方を変えていきます。

詳細につきましては製品ページ:https://tinyurl.com/3je6238d をご覧ください。

― 主要製品ラインナップ ―

・BizRobo! Basic : https://tinyurl.com/wz7rzatp

・BizRobo! Lite : https://tinyurl.com/2p8kbhe4

・BizRobo! mini : https://tinyurl.com/4uzj52pe



■「BizRobo! OCR(ガバメント)」について



「BizRobo! OCR(ガバメント)」はインターネット接続不要の、LGWAN環境で作業が完結するAI-OCRサービスです。専用アプリケーションのインストールも不要なため、利用環境の特定が発生せず、セキュリティ面の安心・安全を保ちます。

詳細につきましては製品ページ:https://tinyurl.com/y25jy6d8 をご覧ください。



■「デジパス」について



「デジパス」はAI-OCRとオペレーターの連携で、紙書類のデータ化を高品質・低価格・短時間で実現するハイブリッドBPOサービスです。

詳細につきましてはサービスページ:https://tinyurl.com/3fdw2mku をご覧ください。



■「DXpass」について



「DXpass」は、DX適性診断/動画学習/伴走支援/コミュニティの4コンテンツで支援する、ワンストップ型DX人材育成サービスです。

詳細につきましてはサービスページ:https://tinyurl.com/yw4wjavf をご覧ください。



■「オペトラ」について



「オペトラ」は紙、Excel、PDF、メール等にまたがっていた業務の実行に関連する工程を、ブラウザ上で一元管理できるフルデバイス対応の業務改善ツールです。ユーザーフレンドリーなUIで、社内外関係なく誰でも利用できることが特長です。

詳細につきましてはサービスページ:https://tinyurl.com/4d38yhy3 をご覧ください。



■「RoboRoboコンプライアンスチェック」について



「RoboRoboコンプライアンスチェック」は、AIを活用し、取引先や個人が法令・企業倫理・社会規範に違反していないか確認する反社チェックを、3ステップで完了させることができるクラウドサービスです。

詳細につきましてはサービスページ:https://roborobo.co.jp/lp/risk-check/ をご覧ください。





【会社概要】

■RPAテクノロジーズ株式会社 (https://rpa-technologies.com/)

・本社所在地:東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー8F

・設立 :2013年7月

クライアント企業の新規事業に対する投資及びコンサルティングサービスを手掛ける

オープンアソシエイツ株式会社(現:RPAホールディングス株式会社、コード番号6572

東証プライム)より、会社分割により100%子会社として設立

・代表者 :代表取締役 執行役員社長 大角 暢之

・資本金 :3,000万円

・事業内容 :RPA、AIを活用した情報処理サービス業 、コンサルタント業務

BizRobo!を活用した新規事業開発・推進

・福岡オフィス所在地:福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-1 博多プレステージ本館 1F



■オープンアソシエイツ株式会社 (http://www.open-associates.com/)

・本社所在地:東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー8F

・設立 :2016年1月

・代表者 :代表取締役 執行役員社長 高橋 知道

・資本金 :3,000万円

・事業内容 :ソフトウェア開発、アウトソーシング、ITコンサルティング



