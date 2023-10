[株式会社グライダーアソシエイツ]

株式会社グライダーアソシエイツ(本社:東京都港区、代表取締役社長:杉本哲哉)は、さまざまなWEBサイト上で当社が提携するメディアのコンテンツを活用できる新サービス「antenna to Go[アンテナ トゥ ゴー]」の提供を10月3日より開始したこと、また、キュレーションメディア「antenna[アンテナ]」アプリ版のサービス提供を2023年10月30日をもって終了することをお知らせします。







1. 新サービス「antenna to Go」について

当社が新たにローンチしたサービス「antenna to Go」は、その名のとおり当社が2012年以来運営してまいりましたキュレーションメディア「antenna」を母体とした法人向けコンテンツ配信プラットフォームです。「antenna to Go」を導入した法人クライアントは、当社提携メディアの魅力的なコンテンツの中から自由に選んだものを、サイト内に画像リンクの形で表示することができます。これまでantennaがアプリやWEB版のサービス内でコンテンツを掲載・配信していたのに対し、antenna to Goでは世の中に存在するさまざまなWEBサイトに設置されたantenna to Go専用の表示枠がコンテンツとユーザー(一般生活者)との接点となります。従来単一のサービス内で完結していたコンテンツ配信の仕組みを広く解放していくことで、これまで以上に多くのコンテンツを、それぞれのコンテンツに合うユーザーへ届けてゆくことが可能になります。







表示枠を設置するWEBサイト管理者にとって、自ら制作するコンテンツに代わってantenna to Goで配信されるメディアコンテンツを活用することは、サイト制作コストを削減することにも繋がります。また、メディアのコンテンツをサイトで利用する際に発生する権利処理の問題も当社が間に入ることで解決。気軽にコンテンツを選び、自らのサイトに表示することができるようになります。記事制作プロフェッショナルであるメディアが作るコンテンツを自社サイトに表示することで、ユーザーから見た際の信頼度アップにも寄与します。



一方、コンテンツを配信するメディアにとっては、WEB上でのコンテンツの露出先が増えることによる認知拡大やトラフィック増加といったメリットに加え、コンテンツ配信の対価を得ることができます。antennaで培った配信システムを援用することで、負担なくコンテンツの収益化が期待できます。







「antenna to Go」では月々に利用可能なコンテンツ数の上限によって月額料金の異なる3つのプランをご用意。予算、WEBサイトの規模、コンテンツの更新頻度などによって適切なプランを選び、WEBサイト充実・活性化させることができます。詳しい内容や条件については当社までお問い合わせください。





antenna to Go サービスサイトはこちら

https://togo.antenna.jp/







2. 「antenna」アプリ版の終了について

2012年5月15日に「日本初の“キュレーションマガジン”」としてリリースしたantennaは、10年以上にわたって多くのユーザーさま、提携メディアさま、広告クライアントさまにご愛顧いただき、2023年4月時点で400を超えるメディアからのコンテンツを配信いただけるプラットフォームへと成長いたました。

しかしながら、出版不況や動画コンテンツの台頭やSNSをはじめユーザーの情報取得行動の変化など、メディアを取り巻く状況はこの10年で大きく変貌しました。情報に対する一般生活者のニーズも多様化し、それぞれのユーザーがそれぞれの方法で選好した情報にアクセスするという行動が定着しています。

そのような「情報流通の変化」や「情報ニーズの多様化・細分化」が進む現在の情勢にあって、キュレーションしたコンテンツを単一アプリ内で表示・配信するという従来の「antenna」のありかたは一定の時代的役割を終えたと判断し、「antenna」アプリ版のサービス提供を終了いたします。なお、antennaのサービス自体はブラウザ版(http://antenna.jp/)にて継続しますので、そちらで引き続きコンテンツとの出会いをお楽しみください。



グライダーアソシエイツはantennaブラウザ版、そしてantenna to Goを通し、これからもメディアの優れたコンテンツを世の中に広く届けていきます。どうぞご期待ください。







antennaブラウザ版はこちら

https://antenna.jp/







株式会社グライダーアソシエイツ 会社概要



社名 株式会社グライダーアソシエイツ

本社 東京都港区赤坂7-9-4AKASAKA Vetoro 7F

URL https://www.glider-associates.com/

設立 2012年2月6日

代表者 代表取締役社長 杉本哲哉

事業内容 antenna/antenna to Go/craft. の企画・運営、

広告・プロモーション・企業ブランディング事業

関連会社 株式会社craft.



