[株式会社デイトナ・インターナショナル]

3月17日(金)~3月26日(日)の期間にて、FREAK'S STORE渋谷併設の「OPEN STUDIO」で開催。







FREAK'S STOREは「BASEBALL FREAK」をテーマに掲げたポップアップイベントを開催いたします。

いま盛り上がりを見せている野球界を応援すべく、FREAK'S STOREならではのポップアップをご用意いたしました。



広島在中のアーティストBobartworks氏がデザインしたプリントTシャツやアートをはじめ、古着屋「CROWS」の野球古着、ユーズド帽子と花器をセレクトするビンテージショップ「sowhat vintage」のキャップを販売いたします。



イベントは3月17日(金)~3月26日(日)の期間にてFREAK'S STORE渋谷に併設するギャラリー「OPEN STUDIO」にて、

3月31日(金)~4月9日(日)の期間にてFREAK'S STORE広島PARCOにて開催いたします。

また3月17日(金)にはOPEN STUDIOにてBobartwork氏によるライブドローイングも実施いたします。

一部商品については、Daytona Park(FREAK'S STORE ONLINE)にて予約販売いたします。





Bobartworks LINEUP



3Face Player Print Tee





Color:WHITE,BLACK

Size:M,L,XL

PRICE:¥4,994(Tax in)



3Face FREAKEE Print Tee







Color:WHITE,BLACK

Size:M,L,XL

PRICE:¥4,994(Tax in)



FREAKEES Girl Print Tee



Color:WHITE,PINK

Size:M,L,XL

PRICE:¥4,994(Tax in)





CROWS・sowhat vintage











千葉県木更津・原宿にて通販を一切行わないオフラインに拘った古着屋「CROWS」がセレクトした野球古着の販売に加え、ユーズドの帽子・ビンテージ花器をセレクトしているショップ「sowhat vintage」がセレクトするベースボールキャップをOPEN STUDIOにて販売いたします。





SALES INFORMATION



・OPEN STUDIO(FREAK'S STORE渋谷):3月17日(金)~3月26日(日)

※Bobartwork氏によるライブドローイングを以下の日程にて実施いたします。

3月17日(金)18時~20時

3月18日(土)18時~20時

・FREAK'S STORE広島PARCO:3月31日(金)~4月9日(日)

・Daytona Park(FREAK'S STORE ONLINE):3月17日(金)~

※取り扱いは一部商品のみとなっており、全て予約販売となります。





ARTIST&SHOP INFORMATION



■Bobartworks



描き始めから描き終わりまで筆を離さない1CHAIN DRAWING(一筆書き)の手法でグラフィックデザインをベースにしたアート作品を手掛ける広島県呉市発のアーティスト。

デザイン専門学校を卒業後知り合いのミュージシャンのフライヤーやCDジャケット、Tシャツのデザインを手掛ける。





2018年よりインスタグラム上で「Bobby Bob’s Club」として本格的にイラストレーション作品の発表を始動。





Instagram:@



bobartwork.jp







■CROWS

千葉県木更津と原宿にて、通販を一切行わないオフライン限定の古着屋。

音楽やスポーツがバックボーンにある90~00年代のアメリカ古着を中心にラインナップ。

Instagram:@

crowsproduction





■sowhat vintage

下北沢駅から徒歩3分、茶沢通りに店舗を構えるvintage shop。古着の帽子・ビンテージ花器をセレクト。

Instagram:@



sowhatvintage_shimokitazawa





■FREAK'S STORE

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想 いからスタート。 1986 年の創業以来、洋服、雑貨、インテリアなど自 分たちが本気でカッコ良いと思うものをセレクト。 積極的に楽しむ生活 体験者=フリークとして 、アメリカンライフスタイルの楽しみ方を提案するセレクトシ ョップです。

https://www.daytona-park.com/

Instagram:@freaksstore_official



■OPEN STUDIO

FREAK'S STORE渋谷に併設したギャラリースペース。

モノ、ヒト、文化の切り口で、わたしたちが思う新しい価値を発掘・創造・発信し続ける。

Instagram:@openstudio_gallery



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/10-19:46)