「日本グランプリシリーズ」2023シーズンの加盟大会17大会(1大会は調整中)の開催予定日をお知らせいたします。



「日本グランプリシリーズ」は2018年にスタートした、指定大会を対象に、年間を通してポイントを争うトラック&フィールドの大会の総称です。国際大会につながる国内ハイレベルの大会としてシリーズを通して競うことにより、世界で活躍できるアスリートの強化・育成を図り、国内各地で開催することでファン層の拡大や応援文化の定着を目指します。



6年目となる 2023年は、本連盟の定める加盟条件を満たす大会を公募し、加盟審査を経て加盟大会を決定、シリーズ過去最多となる18大会がシリーズに参画します。

※各大会のグレード、実施種目、ポイント制度については2023年1月頃(予定)にお知らせします。







【2023年日本グランプリシリーズ加盟大会】





>>大会日程一覧はこちら

https://www.jaaf.or.jp//files/upload/202212/09_100515.pdf



1)第31回金栗記念選抜陸上中長距離大会2023

開催予定:4月8日(土)

開催地:熊本県

開催会場:えがお健康スタジアム

前回大会:https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1637/





2)吉岡隆徳記念 第77回出雲陸上競技大会

開催予定:4月16日(日)

開催地:島根県

開催会場:島根県立浜山公園陸上競技場

前回大会:https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1638/





3)TOKYO Spring Challenge 2023 *1(併催 東京陸上競技選手権大会)

開催予定:4月22日(土)

開催地:東京都

開催会場:調整中

新設大会:東京陸上競技選手権大会との併催





4)第71回兵庫リレーカーニバル

開催予定:4月22日(土)~23日(日)

開催地:兵庫県

開催会場:神戸総合運動公園ユニバー記念陸上競技場

前回大会:https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1640/





5)第57回織田幹雄記念国際陸上競技大会

開催予定:4月29日(土・祝)

開催地:広島県

開催会場:広島広域公園陸上競技場

前回大会:https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1642/





6)第38回静岡国際陸上競技大会

開催予定:5月3日(水・祝)

開催地:静岡県

開催会場:小笠山総合運動公園静岡スタジアム

前回大会:https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1646/





7)第34回ゴールデンゲームズ in のべおか

開催予定:5月4日(木・祝)

開催地:宮崎県

開催会場:延岡市西階陸上競技場

前回大会:https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1647/





8)2023水戸招待陸上開催予定:5月5日(金・祝)

開催地:茨城県

開催会場:ケーズデンキスタジアム水戸

前回大会:https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1648/





9)第10回木南道孝記念陸上競技大会

開催予定:5月6日(土)~7日(日)

開催地:大阪府

開催会場:ヤンマースタジアム長居

前回大会:https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1650/





10)布勢スプリント2023

開催予定:6月25日(日)

開催地:鳥取県

開催会場:鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場

前回大会:https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1662/





11)2023オールスターナイト陸上 *1(実業団・学生対抗陸上競技大会)

開催予定:7月1日(土)

開催地:神奈川県

開催会場:レモンガススタジアム平塚

前回大会:https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1655/





12)第36回南部忠平記念陸上競技大会

開催予定:7月9日(日)

開催地:北海道

開催会場:札幌市厚別公園競技場

前回大会:https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1713/





13)Athlete Night Games in FUKUI 2023 *1

開催予定:7月28日(金)~29日(土)

開催地:福井県

開催会場:福井県福井運動公園陸上競技場

福井陸上競技協会 ホームページ

http://www.fukui-jaaf.com/contents/crowdfunding





14)第20回田島直人記念陸上競技大会

開催予定:7月29日(土)~30日(日)

開催地:山口県

開催会場:維新百年記念公園陸上競技場

前回大会:https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1673/





15)富士北麓ワールドトライアル2023 *1

開催予定:8月6日(日)

開催地:山梨県

開催会場:山梨県富士北麓公園陸上競技場

山梨陸上競技協会 ホームページ

https://yamanashitf.com/2022nendo-taikai/20220827fuji-hokuroku-wt





16)Athletics Challenge Cup 2023

開催予定:9月30日(土)~10月1日(日)

開催地:新潟県

開催会場:デンカビッグスワンスタジアム

前回大会:https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1716/





17)TWOLAPS MIDDLE DISTANCE CIRCUIT in TOKYO 2023 *1

開催予定:10月20日(金)~10月21日(土)

開催地:東京都

開催会場:駒沢オリンピック 公園総合運動場陸上競技場

TWOLAPS TC ホームページ

https://twolaps.co.jp/mdc/index.html





18)ディスタンスチャレンジ2023 *1

開催予定:12月9日(土)または12月10日(日)

開催地:調整中

開催会場:調整中

実業団連合 ホームページ

http://www.jita-trackfield.jp/schedule/



*1:2022年までは日本グランプリシリーズに指定されていなかった大会





▼2023年日本グランプリシリーズ 加盟制度の導入について

https://www.jaaf.or.jp/gp-series/news/article/17059/



▼2023年日本グランプリシリーズ 加盟要件

https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202209/09_102954.pdf







【日本グランプリシリーズ 2022シーズン】



■2022シーズン シリーズチャンピオン・種目別チャンピオンが決定!

https://www.jaaf.or.jp/gp-series/news/article/17175/





■2022シーズン ランキングはこちら

https://www.jaaf.or.jp/gp-series/2022/ranking/



■日本グランプリシリーズ特設サイト

https://www.jaaf.or.jp/gp-series/



■日本グランプリシリーズ公式Twitter

https://twitter.com/japan_gpseries



