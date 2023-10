[LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社]



LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社(代表取締役:孫 成周(ソン・ソンジュウ)本社:東京都中央区)は、マルチ機能空気清浄機「LG PuriCare(TM) AeroFurniture」を対象とした大人気イラストレーターChocomooさんのコラボ天板プレゼントキャンペーンを、本日2023年10月13日(金)から11月13日(月)13:59まで実施します。



「LG PuriCare(TM) AeroFurniture」は、LGの空気清浄機シリーズ「LG PuriCare(TM)」の新製品として今年7月より本格販売を開始し、「サイドテーブル」、「ムードライト」、「ワイヤレス充電器」としても使える、4in1のマルチ機能を備えた空気清浄機です。筒形の形状で360°全方位から汚れた空気を吸引、キレイな空気を送り出し、お部屋の隅々まで清浄し、3層フィルターによって強力な吸引力を実現しています。



この度のキャンペーンでは、LG公式オンラインショップで「AS207PWU0(ラウンドピュアホワイト)」か「AS207PRU0(ラウンドローズ)」のいずれかをご購入の先着50台を対象に、ポップで独創的な作品をモノトーンで描くイラストレーター・ChocomooさんとLGがコラボした専用の天板「Chocomoo MUSIC」をプレゼントします。このコラボ天板は、付属する無地の天板を取り外して、ご自身で簡単に付け替えることができ、お部屋のインテリアや気分に合わせて交換することができます。詳細は、キャンペーンページをご覧ください。

https://www.lg.com/jp/promotion/air-cleaner/2023autumn/chocomoo/



-概要-

■実施期間:2023年10月13日(金)~11月13日(月)13:59まで

■対象製品:マルチ機能空気清浄機 「LG PuriCare(TM) AeroFurniture」

「AS207PWU0(ラウンドピュアホワイト)」または「AS207PRU0(ラウンドローズ)」

■キャンペーン内容:

LG公式オンラインショップで対象製品をご購入いただくと、先着50台を対象に、ポップで独創的な作品をモノトーンで描くイラストレーター・ChocomooさんとLGがコラボした専用の天板「Chocomoo MUSIC」をプレゼントします。

購入方法は、LG公式オンラインショップにて会員登録をし、購入するモデル(「AS207PWU0」または「AS207PRU0」)を選んで「今すぐ購入」をクリック。「購入手続きへ進む」ボタンを押し、プルダウンメニューより、「Chocomoo_MUSIC」クーポンを選択してご購入ください。







■マルチ機能空気清浄機 「LG PuriCare(TM) AeroFurniture」について

2023年5月に行った、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」での先行販売にて目標金額を、1389%達成し、7月より本格販売を開始した新製品。「空気清浄機」だけでなく「サイドテーブル」、「ムードライト」、「ワイヤレス充電器」としても使える、4 in 1のマルチ機能を備えています。世界トップクラスのプロダクトデザイン賞を複数受賞したスタイリッシュな外観で、天板部分は「サイドテーブル」として物を置ける仕様に。「ムードライト」機能では、テーブル天板下にやさしく灯る8色のLEDライトがゆったりとしたリラックス空間を演出。「ワイヤレス充電器」では、お使いのスマートフォンなどをテーブルの指定場所に置くだけで、手軽に充電ができます。

空気清浄機としての機能も妥協せず、筒形の形状で360°全方位から汚れた空気を吸引、キレイな空気を送り出し、お部屋の隅々まで清浄。1.ほこりをキャッチする「洗えるプレフィルター」、2.浮遊菌やアレル物質、花粉を低減する「HEPA抗菌フィルター」、3.ニオイを低減する「脱臭フィルター」という安心の3層フィルターによって、強力な吸引力を実現しています。









■Chocomoo/チョコムーさん プロフィール

モノトーンが持つアナログな未完成の美に魅了され、2008年頃から本格的に作品作りを開始したイラストレーター。音楽や映画等のサブカルチャーや時代背景を反映した作品を制作しながら、数々のアパレルブランドや企業の他、人気アーティストへのART提供も行う。

また、国内外でアートショーやコラボレーションアイテム製作等のクリエイト活動を成功させ、幅広いシーンで活動中。Instagram @yukachocomoo





■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50%削減(2017年比)し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。



■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名:LG Electronics Japan株式会社(LG Electronics Japan Inc.)

本社:〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

URL:https://www.lg.com/jp/

設立:1981年1月

代表者:代表取締役 孫 成周(ソン・ソンジュウ)

事業内容:LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス&エア・ソリューション】

衣類リフレッシュ機等

【ホーム・エンターテインメント】

テレビ、ブルーレイプレイヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】

モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ロボット事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】

車載用機器等



■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に141の事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

2022年の世界売上高は約83.5兆ウォン(KRW)で、「ホーム・アプライアンス&エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4カンパニーを展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、デジタルサイネージ、ロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodな毎日を提案し続けています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。



