アルティウスリンク株式会社の子会社で、北米・APAC 向けコンタクトセンターサービスを提供する Inspiro Relia, Inc.(「Altius Inspiro, Inc.」に商号変更予定。本社:フィリピン・マカティ市、代表取締役社⾧ CEO 濱本 雄二、以下 Inspiro)は、世界的なビジネスアワードである「スティービー賞(Stevie(R) Award)」※1 の「国際ビジネス賞部門」において「年間最優秀顧客サービスエグゼクティブ(Customer Service Executive of the Year)」「年間最優秀顧客サービスチーム(Customer Service Team of the Year)」および「最優秀ビジネステクノロジーピボット(Best Business Technology Pivot)」の 3 カテゴリーで、銀賞を受賞しました。授賞式は 2023 年 10 月13 日にローマで行われました。







「スティービー賞」は、積極的に社会に貢献している世界中の企業や個人の業績を評価し、認知度を高めるために2002 年に創立された、世界でもトップクラスのビジネス賞です。8 つの部門から構成されており、20 年以上にわたって先進的な取り組みが表彰されています。

このたび Inspiro が受賞した「国際ビジネス賞部門」は、経営、マーケティング、テクノロジーなど幅広い分野において、高い成果を上げた企業や個人に与えられます。Inspiro は、61 の国と地域によるエントリー3,700 件以上の中から、カスタマーサービスとテクノロジー分野において高い評価を受けて受賞しました。



受賞カテゴリーと評価ポイント

審査員を務めた 230 名以上の企業経営者から寄せられた評価コメントを、一部ご紹介いたします。



■カスタマーサービス分野:銀賞

・年間最優秀顧客サービスエグゼクティブ(Customer Service Executive of the Year)

最高執行営業責任者 ロメル・レヒーノ(Rommel Regino, Chief Operations and Sales Officer)

グローバルな事業運営と事業開発への模範的なリーダーシップを評価。DX 推進および人材育成に関する包括的なアプローチと顧客サービス改善に対する揺るぎない努力で、Inspiro の DX プログラムを成功に導いた。



・年間最優秀顧客サービスチーム(Customer Service Team of the Year) ※昨年度は「銅賞」受賞

20 年以上にわたり継続的に改善を続け、より高品質なサービスの提供を目指し続ける Inspiro の献身的な企業姿勢、また、お客様および従業員の体験を改善して業務効率を高める DX プログラムを評価した。



■テクノロジー分野:銀賞

・最優秀ビジネステクノロジーピボット(Best Business Technology Pivot)

最新のテクノロジーを活用し、顧客体験を強化。平均処理時間(AHT)、購買率を約 20%改善。コスト削減によるお客様企業の業績向上への寄与、顧客ロイヤルティ(NPS)、顧客満足度(CSAT)の大幅な向上を評価した。



アルティウスリンクおよび、Inspiro は、今後もコンタクトセンター領域において最新テクノロジーを活用した人とデジタルの力で、常に CX(顧客体験価値)を提供してまいります。



※1. スティービー賞(Stevie(R) Awards)詳細: https://stevieawards.com/

・カスタマーサービス分野 受賞者一覧:https://stevieawards.com/iba/customer-service-awards-winners-0

・テクノロジー分野 受賞者一覧:https://stevieawards.com/iba/technology-category-winners



Inspiro Relia, Inc.について ※Altius Inspiro, Inc.に商号変更予定

Inspiroは、スマート、セキュア、シームレス、そして拡張可能な満足度の高い顧客体験(CX)を提供するグローバル顧客管理における先駆的企業です。北米、中南米、およびアジア太平洋地域に13か所の戦略拠点を設置し、約12,000名のスタッフを有しています。次世代CX ソリューションにより戦略、人、イノベーション、アナリティクスを統合し、顧客ライフサイクルのあらゆる側面をサポートします。お客様企業は通信、eコマースを含む小売業、旅行・ホスピタリティ業界、金融、メディア、モビリティー、医療、エネルギー、公共サービスなど多岐にわたり、世界有数のお客様企業から高い評価を受けています。

所在地 :6th Floor, L.V. Locsin Building, Ayala Avenue cor. Makati Avenue, Makati City

設 立 :2004年10月

代表者 :代表取締役社長CEO 濱本 雄二

資本金 :242百万PHP

事業内容:CRM事業

企業URL:https://www.inspiro.com/



アルティウスリンクは、KDDIエボルバとりらいあコミュニケーションズの経営統合会社です(2023年9月1日発足)

https://www.altius-link.com/news/detail20230901.html



本リリース本文中の製品名および会社名等は、各社の商標または登録商標です。







