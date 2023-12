[株式会社ネクソン]

『THE FINALS』、The Game Awardsにてサプライズリリースを発表



バーチャルワールドの制作及び運用を行う株式会社ネクソン(本社:東京都港区、代表取締役社長:Owen Mahoney/オーウェン・マホニー、東証:3659、以下 ネクソン)は、12月7日にロサンゼルスで開催されたThe Game Awards(以下 TGA)において、期待の4タイトルに関する最新情報を発表致しました。







『The First Descendant』は、最新トレーラーを公開し、その中で2024年夏にリリース予定であることを発表しました。尚、本作はSteam、PlayStation、Xboxで同時リリースを予定しています。直近で行ったベータテストには、全世界で約200万人のプレイヤーが参加し、次世代大型ルートシューターとしてのポジションを確立しました。



『The First Berserker: Khazan』(旧名『Arad Chronicle: Khazan』)は、反逆の濡れ衣を着せられ、追放されてしまった大将軍カザンの物語にスポットを当てた最新トレーラーを初公開しました。PC及びコンソール向けに開発中のアクションRPGで、プレイヤーはモンスターをかわしながら、緻密な戦闘と反撃の激しいアクションを体験することができます。



『デイヴ・ザ・ダイバー』は、新規ダウンロード・コンテンツ(DLC)アップデートに関する最新トレーラーを初公開しました。新規DLCは、Black Salt Gamesが開発するフィッシングアドベンチャーゲーム『DREDGE』とのコラボレーションコンテンツを搭載し、12月15日に配信開始予定です。



NexonのEmbark Studiosが開発した『THE FINALS』は、The Game Awardsにて同日12月7日に配信を開始するサプライズ発表をし、聴衆を驚かせました。Steam上で今年プレイしたいゲームランキング上位を獲得した『THE FINALS」は、Steam、Play Station 5、Xbox Series X|Sの各ストアでダウンロードいただけます。



『The First Descendant』公式ウェブサイト:https://tfd.nexon.com/ja/main

『デイヴ・ザ・ダイバー』公式ブランドページ:https://mintrocketgames.com/en/about

『The First Berserker: Khazan』公式ウェブサイト:https://khazan.nexon.com/

『THE FINALS』公式ウェブサイト:https://www.reachthefinals.com/jp/home



1994年に創業したネクソン(本社所在地:東京都港区)は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、2015年にJPX日経インデックス400、2017年には日経株価指数300の構成銘柄に採用されました。また、2020年には日経平均株価を構成する225銘柄にも採用されました。現在では、代表的なシリーズ作である『メイプルストーリー』、『カートライダー』、『アラド戦記』をはじめとする50を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2021年、ネクソンはスウェーデン・ストックホルムを拠点とし、グローバル配信に向けて複数のプロジェクトを開発中のEmbark Studios ABを完全子会社化しました。



