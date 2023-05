[UHA味覚糖株式会社]

2023年5月8日(月)より全国オンエア開始



UHA味覚糖株式会社(本社:大阪市中央区 代表取締役社長 山田泰正)は、のどにおいしい本格のど飴󠄀「味覚糖のど飴󠄀」のTVCMを5月8日(月)より全国でオンエアいたします。CMキャラクターには石川さゆりさん、作曲はホフディランの小宮山雄飛さんが担当。石川さゆりさんには、のどあ“め”組に扮していただき、味覚糖のど飴󠄀の魅力を粋に歌いあげるCMが完成しました!



【特設サイト】 https://mikakuto-nodoame.jp







■音楽シーンを牽引してきた、石川さゆりさんが演じるのどあ“め”組

「味覚糖のど飴󠄀」は、数種類のハーブを使用したのどにおいしい本格のど飴󠄀。機能性にこだわった本気飴󠄀ということで、“のど”で音楽シーンを牽引してきた石川さゆりさんにご出演を依頼。のどあ“め”組に扮し、商品の味わいや、商品名の由来について歌っていただくCMを制作しました。纏(まとい)を振りながら踊る、ダイナミックなダンスも見どころです!



■石川さゆりさんとホフディラン 小宮山雄飛さんが再びコラボレーション!

前回の「塩あずき」のTVCMに続き、作曲は2ピースPOPグループ“ホフディラン”の小宮山雄飛さんに依頼。POPソングの中にも、どこか火消しっぽさや、“味覚糖のど飴󠄀”が頭に残るような素敵なCMソングに仕上がりました。





CMストーリー

とあるカップルが「味覚糖のど飴󠄀」の話をしていると、その会話を聞いて登場したのは、のどあめ組に扮した石川さゆりさん。暖簾から飛び出すと、ダンサーたちも登場!纏(まとい)をふりながら、味覚糖のど飴󠄀のCMソングをダイナミックに歌って踊ります。歌は全部で3バージョン。「味覚糖のど飴󠄀」の味わいや、商品名をテーマにした歌詞となっています。振り付けは、石川さゆりさんご本人が考案したものも。粋なダンスにもご注目ください!







■ 歌詞について

「のどあめ組~のどにおいしい~」篇

のどにおいしいって どんな飴󠄀だ♪ のどが大喜び そんな飴󠄀だ♪ 味覚糖のど飴󠄀♪



「のどあめ組~のどにじわじわ~」篇

のどにじわじわ しみわたる♪ ハーブの底力が しみわたる♪ 味覚糖のど飴󠄀♪



「のどあめ組~社名がはいった~」 篇

社名がはいった のど飴󠄀や♪ 味覚糖がつくった 本気飴󠄀や♪ 味覚糖のど飴󠄀♪





プロダクションノート

「塩あずき」に続き、2度目の撮影の石川さゆりさん。のどあめ組の衣装でスタジオ入りする際には、ポーズを決めてくれるなど、和やかな雰囲気でスタートしました。撮影中は歌や演技だけでなく、CMの振付けアイデアも考えてくれた石川さゆりさん。め組の衣装や纏(まとい)に合わせた粋なポーズを考案していただきました。アイデアは振り付けにとどまらず、なんと次の「味覚糖のど飴󠄀」のCM企画にも!キャッチコピーや、味覚糖をテーマにしたタップダンスも踊っていただくなど、クリエイティビティに溢れた石川さゆりさんでした!









撮影現場の様子はメイキングでご覧いただけます。

メイキング映像:https://youtu.be/suF4CiGg1Xs





Twitterキャンペーン概要

石川さゆりさんに勝てたら、味覚糖のど飴󠄀をプレゼント!?

味覚糖のど飴󠄀じゃんけん









のどあめ組の石川さゆりさんとじゃんけん勝負!

参加方法はTwitterでグー/チョキ/パーを選んでツイートするだけ!その場で勝敗がわかります。

勝つことができたら、味覚糖のど飴󠄀を含む味覚糖お菓子セットをプレゼント。

勝負の結果によって、パターンが変わるムービーもお見逃しなく!

キャンペーンは、2023年6月1日(木)よりスタートします。



<賞品>

「味覚糖のど飴󠄀を含むUHA味覚糖お菓子セット(2,000円相当)」50名様



<募集期間>

2023年6月1日(木)~ 6月15日(木)



<応募方法>

TwitterでUHA味覚糖公式アカウント(@UMikakuto)をフォローし、「味覚糖のど飴󠄀じゃんけん」の投稿から「#さゆりさんとグー/チョキ/パーで勝負 でツイート」のいずれかを選び、ツイート。

※じゃんけんはキャンペーン期間中1日1回参加できます



<当選発表>

ツイートの投稿後、すぐに勝負の結果が動画で返ってきます。勝った方には当選者入力フォームのURLを表示。入力いただければ、商品を発送いたします。





プロジェクションマッピング

UHA味覚糖 大阪本社( 〒540-0016 大阪府大阪市中央区神崎町4-12)のエントランスの壁面にてプロジェクションマッピングを実施。石川さゆりさんが登場し「味覚糖のど飴󠄀」のCMソングを歌うバーチャルコンサートを5月中旬から放映いたします。

※具体的な放映日については、 UHA味覚糖公式アカウント(@UMikakuto)にて告知予定です



■のどあめ組がUHA味覚糖に出現!?CMソングのバーチャルコンサートを開催!

エントランスの壁面に映し出されるのどあめ組の建物。すると、石川さゆりさんが暖簾から登場 !CMソングが流れ始めると、宙に浮いてる商品がバックダンサーに変身。纏(まとい)をふりながら、歌って踊る華やかなオリジナルコンサートが開催されます。時間帯によって異なる2パターン「のどにおいしい」篇と「社名がはいった」篇を上映!お近くにお越しの際は、是非お立ち寄りください。



■石川さゆりさんと写真が撮れる映えスポット!?

マッピング映像の中には、なんと石川さゆりさんとの撮影タイムも。のどあめ組の暖簾を挟んで、ハイチーズ!

2ショットでも大人数の撮影でも大歓迎です。



■UHA味覚糖製品をご購入いただけるサテライトショップを併設

コーヒーやドリンクもお楽しみいただけるUHA味覚糖の直営店「UHAサテライトショップ」も併設。店内にはUHA味覚糖の商品がたくさん!「味覚糖のど飴󠄀」をご購入いただくこともできます。





キービジュアル





プロモーション概要

■TVCM

<タイトル>

「のどあめ組~のどにおいしい~」篇 https://youtu.be/vp-_QB1mKwk

「のどあめ組~のどにじわじわ~」篇 https://youtu.be/QhCdxaiFv2I

「のどあめ組~社名がはいった~」篇 https://youtu.be/jQuYFktMw2Q



<放送開始日>

2023年5月8日(月)~



<放送地域>

全国にてオンエア



■プロジェクションマッピング

<タイトル>

石川さゆり のどあめ組バーチャルコンサート



<放映開始日>

2023年5月中旬

※具体的な放映日については、 UHA味覚糖公式アカウント(@UMikakuto)にて告知予定



<放映場所>

UHA味覚糖 大阪本社 エントランス

(〒540-0016 大阪府大阪市中央区神崎町4-12)





出演者プロフィール



石川さゆり/Ishikawa Sayuri

熊本県出身、1月30日生まれ。

1973年3月25日、シングル『かくれんぼ』でデビュー。



『津軽海峡・冬景色』で第19回日本レコード大賞歌唱賞を、『波止場しぐれ』で第27回日本レコード大賞最優秀歌唱賞を、以降も『天城越え』『風の盆恋歌』『夫婦善哉』と数々のヒット曲を送り出すなど、長年に渡り多くのファンを魅了してきた。



その他、文化庁芸術祭(第56回:優秀賞『石川さゆり音楽会』/第62回:大賞『石川さゆり音楽会~歌芝居 飢餓海峡~』)や、第68回芸術選奨・大衆芸能部門文部科学大臣賞(平成29年度)、紫綬褒章(令和元年)の受章を果たすなど、名実ともに日本の歌謡界を牽引している。



2020年のNHK大河ドラマ「麒麟がくる」で主人公・明智光秀の母、牧役を好演。第73回紅白歌合戦では紅組最多となる45回目の出場を果たした。2023年、歌手51年目に突入した。



CMオリジナルソング 作曲者プロフィール



小宮山雄飛/Komiyama Yuhi

1973年、東京・原宿生まれ。

1996年、ホフディランのVo&Keyとしてデビュー。



音楽活動以外にもラジオ・テレビ・雑誌など活躍の場を広げ、今最も多くレギュラー・連載を持っているミュージシャンであり、カルチャー・流行面で同世代へ大きな影響力を持つひとりである。

また、食通としても知られ、グルメ系のメディア出演や連載コラムを多数執筆し、“音楽界のグルメ番長”の異名を持つ。

オリジナルカレーレシピ本を3冊、酒場本を2冊上梓するほか、渋谷に日本初のレモンライス専門店「Lemon Rice TOKYO」をオープン。2015年より自身が生まれ育った渋谷区の観光大使に、2020年には「美味しい渋谷区プロジェクト」に参加。渋谷区のCEO(Chief Eat Officer)に就任。多彩な能力を発揮して、さまざまな活躍を見せるマルチクリエイター。





商品概要

【ハーブの力がダイレクトに! 味覚糖の本格のど飴󠄀】

味覚糖のど飴󠄀 EX



EXには3つのみつばちの守るチカラを配合!



天然のバリア成分「プロポリス」

女王蜂のパワーの源「ローヤルゼリー」

のどにやさしい「マヌカハニー」。

みつばち由来の3つの守る力を配合した、

本格のど飴󠄀です。



マイルドなハニーミルク味で、ハーブの辛味が苦手な方にもスッキリとした味わいでお楽しみいただけます。





◆商品名 味覚糖のど飴󠄀 EX

◆内容量 90g

◆発売日 発売中

◆発売場所 全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア

※お取り扱いのない店舗もございます。

味覚糖のど飴󠄀 EX ブランドサイト

https://mikakuto-nodoame.jp/

◆価格 オープン価格





制作スタッフリスト

広告会社: ADEX 日本経済広告社

ECD: 中村 方彦

CD/AD: 芦川 久美子

CW/PL : 角川 知紀

CP: 大槻 泰弘

CAS: 中島 宏/渕口 翔太

制作会社: ダンスノットアクト

P: 中村 祐大

PM: 山下 千裕

演出: ナカムラックス

助監督: 山田 哲郎

撮影(CM/GR): 俵山 忠

撮影チーフ: 斎藤 裕美子

照明技師: 浦田 寛幸

照明チーフ: 増田 勝

美術: 中塚 拓也

衣装: 富岡 久美子

衣装(sub): 皆川 美絵

HM: 黒田 啓蔵

HM(sub): 秋田 久美子

CG: 乾 栄司

振付: KOUMEN AYA

エディター(オフライン): ごとう こうじ

エディター(オンライン): 大西 正人

ミキサー: 大西 洋平

ディレクター(Projection Mapping): 猪口 大樹

作詞: 中村 方彦

作曲: 小宮山 雄飛(ホフディラン)

出演: 石川 さゆり



