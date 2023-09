[株式会社TVer]

日本戦を含む日本テレビ中継の19試合のライブ&全48試合のダイジェストをTVerで無料配信!





民放公式テレビ配信サービス「TVer (ティーバー)」では、2023年9月8日からフランスで開幕する「ラグビーワールドカップ2023」の日本戦を含む日本テレビ系で中継する19試合をライブ配信するほか、全48試合のダイジェストをTVerで無料配信します。日本代表には、4年前の日本大会で相手から球を奪う「ジャッカル」で活躍し、自身の代名詞にもなったキャプテンの姫野和樹選手や、熱い闘志を燃やし日本代表チームをひっぱり続ける副キャプテンの流大選手など、注目選手が選出されています。日本は予選プール、 プールDでW杯初出場のチリ、前回準優勝のイングランド、W杯常連のサモア、強力フォワードのアルゼンチンと対戦。史上初のベスト8進出を果たし、日本中が熱狂した日本大会から4年。フランス大会での新たな感動の瞬間をぜひ、TVerでお楽しみください。





<キックオフ時間>

・2023年9月10日(日) 4:00~

プールD:イングランド vs アルゼンチン



・2023年9月15日(金) 4:00~

プールA:フランス vs ウルグアイ



・2023年9月16日(土) 4:00~

プールA:ニュージーランド vs ナミビア



・2023年9月17日(日) 22:00~

プールB:南アフリカ vs ルーマニア



・2023年9月18日(月) 4:00~

プールD:イングランド vs 日本



・2023年9月22日(金) 24:45~

プールD:アルゼンチン vs サモア



・2023年9月23日(土) 24:45~

プールD:イングランド vs チリ



・2023年9月24日(日) 24:45~

プールB:スコットランド vs トンガ



・2023年9月25日(月) 4:00~

プールC:ウェールズ vs オーストラリア



・2023年9月29日(金) 4:00~

プールD:日本 vs サモア



・2023年9月30日(土) 4:00~

プールA:ニュージーランド vs イタリア



・2023年9月30日(土) 22:00~

プールD:アルゼンチン vs チリ



・2023年10月1日(日) 24:45~

プールC:オーストラリア vs ポルトガル



・2023年10月7日(土) 24:45~

プールD:イングランド vs サモア



・2023年10月8日(日) 20:00~

プールD:日本 vs アルゼンチン



・準々決勝から2試合

準決勝から1試合



・2023年10月29日(日) 4:00~

決勝





※配信予定は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※ライブ配信はTVerテレビアプリ及び Chromecast ではご覧いただけません。スマホ・タブレット・パソコンからお楽しみください。



■民放公式テレビ配信サービス「TVer(ティーバー)」について ( https://tver.jp/ )

民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約650番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信(地上波同時配信) ※を実施しています。



※リアルタイム配信・ライブ配信はTVerテレビアプリ及び Chromecast ではご覧いただけません。パソコン、スマートフォン・タブレットのアプリからお楽しみください。(ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります。)



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/07-19:16)