[株式会社デイトナ・インターナショナル]

3/31(金)発売!Daytona Park・ZOZOTOWN・一部FREAK'S STORE店舗にて展開!FREAK'S STORE渋谷併設ギャラリー「OPEN STUDIO」ではポップアップ開催!



レジェンドスケーター「SALMAN AGAH(サルマン・アガー)」がオーナーをつとめる「PIZZANISTA!(ピザニスタ)」。サルマン自身がライダーとしても所属していた老舗スケートボードブランド「POWELL PERALTA(パウエル・ペラルタ)」の、”PIZZA”モチーフにアレンジされたポピュラーなオマージュグラフィックを使ったアパレルグッズを日本初となるオフィシャルプロダクトとしてFREAK'S STORE限定で展開!







「PIZZANISTA!(ピザニスタ)」とFREAK'S STORE(フリークス ストア)」の特別なコラボレーション。



LAのストリートカルチャーに根差したピザレストラン「ピザニスタ」は、カリフォルニア州ロサンゼルスのダウンタウンとサンマリノ、そして、ここ東京では渋谷キャットストリートエリアと、3/3(金)にオープンした渋谷109に店を構えています。レジェンドスケーター「SALMAN AGAH(サルマン・アガー)」がオーナーをつとめ、200年続く本場ナポリの製法を受け継いだニューヨークスタイルのピザ生地と、地元のフレッシュな素材を使ったこだわりの美味しさを提供しています。



ピザニスタでは、サルマン氏との深い信頼関係や強いつながりにより実現した、他では絶対に真似の出来ない数々の、【オールドスクールブランドのグラフィックを、"PIZZA"にまつわるモチーフにアレンジしたオマージュグラフィック】が存在し、アメリカ本国では高い人気を誇ります。

その中からサルマン自身がライダーとしても所属していた老舗スケートボードブランド「POWELL PERALTA(パウエル・ペラルタ)」のポピュラーなオマージュグラフィックを使ったアパレルグッズを日本初となるオフィシャルプロダクトとして展開いたします。



3/31(金)より、FREAK'S STORE渋谷に併設するギャラリー「OPEN STUDIO(オープンスタジオ)」やDaytona Park(旧FREAK'S STORE ONLINE SHOP)、ZOZOTOWN、一部FREAK'S STORE店舗にて販売いたします。



発売を記念してFREAK'S STORE渋谷に併設するギャラリー「オープンスタジオ」にてポップアップを開催。ここではオマージュ元となるパウエル・ペラルタのオフィシャルTシャツも同時に販売するという初の試み。アメリカ本国の両社が認めたオリジナルグラフィックとオマージュグラフィックが共存する世界観をお楽しみいただけます。またポップアップ開催前日のローンチパーティーにはピザニスタのオーナーであるサルマン・アガー氏が来場する予定です。





PIZZANISTA!× FREAK'S STORE WEBページ

https://www.daytona-park.com/feature/detail.php?article_id=664165









ITEM LINEUP







■PIZZANISTA! "Cross Bone" TEE





PRICE:¥4994(tax in)

COLOR:NAVY,BLACK,WHITE

SIZE:M,L,XL





■PIZZANISTA! "Multi Print" TEE





PRICE:¥4994(tax in)

COLOR:ASH GRAY,WHITE,BLACK

SIZE:M,L,XL



■PIZZANISTA! "Rat Slices" TEE









PRICE:¥4994(tax in)

COLOR:BLACK,WHITE,GREIGE

SIZE:M,L,XL





■PIZZANISTA! "Skull&Pin" TEE





PRICE:¥4994(tax in)

COLOR:WHITE,BLACK,F.GREEN

SIZE:M,L,XL



■SOCKS





PRICE:各¥2992(tax in)

COLOR:WHITE

SIZE:ONE





■SKATEBOARD DECK 8.0



PRICE:¥16500(tax in)









オリジナルグラフィックとオマージュグラフィック









左)オマージュグラフィック 右)オリジナルグラフィック



左)オリジナルグラフィック 右)オマージュグラフィック











「OPEN STUDIO」POP UP EVENT







【日程】

ローンチパーティー:3/31(金) 18:00~21:00

ポップアップイベント:4/1(土)~4/9(日)



【会場】

OPEN STUDIO(FREAK'S STORE渋谷併設ギャラリー)

〒150-0041東京都渋谷区神南1-13-1

TEL 03-6415-7728

営業時間12:00~20:00(土日祝~20:30)

https://daytonajp.com/openstudio/

https://www.instagram.com/openstudio_gallery/



オープンスタジオでのポップアップでは、老舗スケートボードブランド「POWELL PERALTA(パウエル・ペラルタ)」のオリジナルグラフィックTシャツも販売いたします。











展開ショップ







【Daytona Park】

https://www.daytona-park.com/feature/detail.php?article_id=664165



【ZOZOTOWN】

https://zozo.jp/brand/freaksstore/



【一部FREAK'S STORE店舗】

・FREAK'S STORE エスパル仙台店/022-792-3653

・"The Camp" FREAK'S STORE/0280-47-1186

・FREAK'S STORE あべのフープ店/06-6622-2568

・FREAK'S STORE エミフルMASAKI店/089-994-5133

・FREAK'S STORE アミュプラザ博多店/092-260-3799









FREAK’S STORE/フリークス ストア







「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。1986年の創業以来、洋服、雑貨、インテリア、アートなど自分たちが本気で良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者=フリークとして、アメリカンライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

https://www.daytona-park.com/

Instagram:@freaksstore_official(https://www.instagram.com/freaksstore_official/)



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/28-17:46)