株式会社Brave group(本社:東京都港区、代表取締役:野口圭登、読み:ブレイブグループ、以下「Brave group」)は、米国で急成長中のVTuberグループ「idol」を運営するIDOL VIRTUAL TALENTS LTD(本社:イスラエル、CEO:Aviel Basin、以下「IDOL社」)と業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。

■業務提携の目的・背景



Brave groupは『世界に、日本の冒険心を』というパーパスを掲げ、『80億の、心をうちぬけ』というミッションのもと、次世代Virtual esportsプロジェクト「ぶいすぽっ!(※1)」やバーチャルミュージックレーベルを擁する「RIOT MUSIC(※2)」などVTuberの総合プロデュースを行うIP事業、バーチャル学園都市「MEキャンパス(※3)」を運営するPlatform事業、ゲームの上達に特化した「CR Gaming School(※4)」を運営するesports事業をはじめ、XR事業、DX事業、Incubation事業と、幅広い領域で複数の事業を展開しています。



今年は事業のグローバル展開を加速させるため、4カ国5拠点の海外拠点設立に加え、英語圏や中華圏、欧州市場を対象にグローバルオーディションを実施し、複数の海外プロジェクトを開始、合計20名の海外VTuberがデビューいたしました。



IDOL社(※5)は米国で急成長中のVTuberスタートアップで、2022年3月に第1期生がデビュー。その後、2022年11月にデビューした英語圏VTuberグループ「idolEN」が人気を博し、2023年5月には米国・デラウェア州に子会社を設立しました。現在はYouTubeチャンネル総登録者数130万人、所属タレント数12名を抱える海外発のVTuber事務所に成長し、2023年8月よりスペイン語圏VTuberグループ「idolES」のオーディションも実施中です。



今回の業務提携契約を機に、両社の英語圏を始めとするグローバルでの事業拡大を推進していく他、米国を中心とする海外のEC運営などで連携してまいります。

■代表コメント









IDOL VIRTUAL TALENTS LTD CEO Aviel Basin



We are excited to find real partners in Brave group, who share our passion and values. Together, we believe that we can make a significant, positive impact on the VTuber industry and achieve remarkable things. Our focus is firmly on putting talents first and nurturing an environment that fosters top-notch content. We believe this partnership will open doors to innovative opportunities, and we are deeply thankful to Brave group for joining forces with idol.



(以下、和訳)

弊社の情熱および価値観を共有する真のパートナーであるBrave groupに出会えたことにわくわくしています。両社が力を合わせれば、VTuber業界にポジティブな影響を与え、素晴らしい成果をあげることができると信じています。弊社が大事にしていることは、タレントを第一に考えて、一流のコンテンツが生まれる環境を整えることです。 この業務提携が革新的な機会をもたらすと信じており、Brave groupがidolと力を合わせることに深く感謝しています。













Brave group US CEO Norikazu Hayashi



CEOのAvielは自身もイスラエルの元No.1 YouTuberであり、ストリーミングやYouTubeマーケティングの知見が豊富にあります。自身の経験も踏まえて常にストリーマーを第一に考えた事務所運営、かつ大胆なマーケティング施策はこれまでになかった手法であり、業界のあり方を大きく変えていくと思います。

我々としても協業を通してUS、およびグローバルマーケットの活性化に寄与できればと考えております。













Brave group 代表取締役 野口 圭登



貴重なご縁があり、AvielさんやJoshuaさんと業務提携できることをとても嬉しく思っています。

弊社は今年、米国だけでなく英国やタイ、中国にも現地法人を設立し、複数プロジェクトを立ち上げました。グローバルオーディションも実施しており、来年も複数名のVTuberがデビューする予定です。

IDOL社との提携によって、日本発の「VTuber」というIP・文化が世界中に広がり、そこで輝く人やコンテンツを楽しむ人がさらに増えることを期待しています。







■会社概要



IDOL VIRTUAL TALENTS LTD

・設立:2021年10月

・CEO:Aviel Basin

・所在地:Israel

・事業内容:VTuber事業

・公式サイト:https://www.idol-company.com/



Brave group US Inc.

・設立:2023年3月

・CEO:Norikazu Hayashi

・所在地:95 3rd St 2nd Floor, San Francisco, CA 94103

・事業内容:IP事業/Incubation事業

・公式サイト:https://bravegroup.co.jp/bg-us/



株式会社Brave group

・設立:2017年10月11日

・資本金:42.8億円(資本剰余金含む)

・代表者名:代表取締役 野口 圭登

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:IP事業/Platform事業/esports事業/XR事業/DX事業/Incubation事業

・公式サイト:https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト:https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア:https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X:https://twitter.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧:https://bravegroup.co.jp/company/#group-company



