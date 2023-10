[株式会社ノンピ]

「共食」の機会と可能性を世界へ広げるために「新しい共食の在り方」の社会実装に挑戦していく、株式会社ノンピ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 :上形秀一郎)は、nonpi foodbox(R) for officeにて2023年10月5日(木)より「NYフレンチ9種アラカルト」を販売いたします。







ボージョレ・ヌーヴォー解禁日は、毎年11月の第3木曜日午前0時と定められており、今年は2023年11月16日(木)です。日本では、日付変更線の関係上、本場のフランスよりも約8時間早く楽しむことができるということで、解禁日は日本でも盛り上がるイベントのひとつです。

nonpi foodbox(R) for officfeでは、今年のボージョレ・ヌーヴォー解禁に合わせて「カジュアルNYアラカルトプレート」を販売いたします。その他、シェフ自慢の絶品ラザニアやピンチョスなどワインに合う料理も多数ご用意しております。オフィスや自宅での『ボージョレ・ヌーヴォ解禁パーティー』は是非お任せください。

※「nonpi foodbox(R) for office」は、サービススタッフを派遣せずに商品をお届けするだけのデリバリー型サービスです。

NYフレンチ9種アラカルト





ニューヨークフレンチをコンセプトにした、お酒が進むアラカルトプレートです。



▼アラカルト9種の詳細



トリュフクロケット

トリュフの芳醇な香りとチーズの濃厚な旨みがぎゅっと詰まった贅沢なミニクロケット。



海老とブロッコリー、ドライトマトのマリネ

海老、ブロッコリー、ドライトマトを各種香辛料やハーブとともにマリネに。



パテドカンパーニュ

しっとりした柔らかい食感で、程よく香辛料を効かせたパテドカンパーニュ。



チキンのピーナツバターマスタード

鶏むね肉を、ローストしたピーナッツとディジョンマスタードのソースで和えハーブ入りのパン粉をまぶした香

ばしい味わいの一品に。



チキンとプルーンの煮込み

鶏もも肉を甘酸っぱいプルーンとワインで柔らかくジューシーに煮込みました。



ベビーホタテ サフランマヨネーズ

ベビーホタテに特製のサフランマヨネーズソースをかけローストしたスライスアーモンド、ケッパー、レーズンを合わせました。



ズッキーニのクミンロースト

ソテーしたズッキーニをクミンシード、カレー粉で味付けしたオリエンタルな風味に。



人参とカリフラワーのオレンジピクルス

人参、カリフラワーを白ワインやオレンジの香りが広がる、爽やかなピクルスに仕上げました。



キャラメルピーカンナッツ

美容と健康によいピーカンナッツをキャラメリゼし、甘みとコクが口いっぱいに広がる一品。



〈商品名〉

「NYフレンチ9種アラカルト×10プレート」



〈価格〉

20,900円(税込、送料無料)



〈販売開始〉

2023年10月5日(木)~



〈お届け開始〉

2023年10月9日(月)~



〈注文方法〉

下記URLよりご注文ください。

https://nonpi-foodbox.com/office/order



〈アレルギー情報〉

時期によりメニューが変更となる場合がありますので、各メニューのアレルギー情報は注文サイトにてご確認下さい。



〈消費期限〉

商品発送から2日以内にお召し上がりください。

※詳細は商品同梱のメニュー表をご確認下さい。



〈お問い合わせ〉

ご質問等ございましたら、下記お問い合わせフォームにてご連絡ください。

https://nonpi-foodbox.com/contact



ワインと一緒に楽しみたい、とろ~りチーズの王道ラザニア









【リニューアル】 とろ~りチーズの王道ラザニア

ミートソースとホワイトソースが濃厚な王道ラザニアを、食べやすいカップ入りに仕立てました。付属の発熱材に水をかけることで、発生する水蒸気を利用して料理を温めることができます。電子レンジなしで、どんな場所でもあつあつのお料理をお楽しみいただけます。温めることでたっぷり重ねたソースとこんがり焼き上げたチーズがとろ~っと絡み合い、贅沢な味わいです。

※「 とろ~りチーズの王道ラザニア」は、10月16日(月)より販売開始予定です。

一口でパクっと、ピンチョスの盛り合わせ





こちらもワインと一緒におすすめのフードです。

片手でつまみやすく立食シーンでも大人気なミートピンチョス4種の盛り合わせ。パクっとひとくちで食べると、厳選した3つの食材のマリアージュをお楽しみいただけます。



ミートピンチョス盛り合わせ

1.鴨スモーク/ズッキーニ/ペッパードロップ

2.タンドリーチキン/ブロッコリー/チーズ

3.ミートテリーヌ/パプリカ/オリーブ

4.砂肝/パプリカ/いんげん

株式会社ノンピ





「共食」の機会と可能性を世界へ広げるために、「新しい共食の在り方」の社会実装に挑戦していく会社です。

ケータリングでオフィスをコミュニティープレイスに変える「nonpi Chef's LUNCH」、オンライン懇親会向けに料理と飲み物を全国配送し距離の制約を超えたコミュニケーションを実現するフードデリバリーとリアル開催向けケータリングをお届けする「nonpi foodbox(R)」をはじめ、複数の事業を展開しています。

創業当初に掲げられた「世界から飢餓をなくし、笑顔をふやす」というミッションのもと、テクノロジー・ビジネス・デザインの力で「新しい共食の社会実装」に取り組んでいます。



株式会社ノンピ 公式コーポレートサイト:https://www.nonpi.com/





<3つの心がまえ>

1.Be the Diner(食べるひとの立場にたつ)

2.with Joy(楽しみ、そして世界を変えていく!)

3.Believe No Limits(無限の可能性を信じる)







