日本一のオーディオブック書籍ラインナップ数(※)を配信する「audiobook.jp」を運営する株式会社オトバンク( 本社:東京都文京区、代表取締役社長:久保田裕也、以下「オトバンク」)は、TVアニメの金字塔「機動戦士ガンダム」のキャラクターデザイナーを務め、漫画では「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」を原作、アニメ化総監修、2022年6月公開の映画「機動戦士ガンダム ククルスドアンの島」で制作総指揮を務めた漫画家・安彦良和のファンタジー小説『鋼馬章伝』(ドルーショウデン)を音声化します。

発売から30年以上を経て、ガンダムにも出演している声優・銀河万丈ほかの出演により、まずは第1章の『鋼馬章伝〈1〉ボナベナの騎士』を、2022年11月22日よりオーディオブックで配信開始いたします。

TVアニメの金字塔「機動戦士ガンダム」のキャラクターデザイナーを務め、漫画では「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」を原作、アニメ化総監修、映画「機動戦士ガンダム ククルスドアンの島」で制作総指揮を務めた安彦良和の小説『鋼馬章伝』(ドルーショウデン)が、30年の時を超えてオーディオブックとして復活します。

ライトノベル創世記のファンタジー小説の傑作として、今も色褪せない魅力、安彦表現とも言うべき傑出した描写はイラストだけで無く文章でも輝きを放ちます。銀河万丈氏の特別出演に加え、実力派声優の朗読でその世界の魅力を余すこと無く詰め込んだ作品となりました。その壮大な荒野を、主人公スークと鋼馬ヴァロが疾走します。





作品紹介



『鋼馬章伝〈1〉ボナベナの騎士』





・著者: 安彦良和

・販売開始時期:2022年11月22日

・価格:上下巻各990円(税込)

・配信URL:

上巻 https://audiobook.jp/product/265831

下巻 https://audiobook.jp/product/265845

・スタッフ

ディレクター:桜木信也

制作協力:ToySound

・作品紹介:



鋼馬―それは体内の誰もその力の秘密を識らない力=ヴァリルの壺・ダイナモ動く鉄の獣だ。

十七歳の馬丁スークは、年に一度の市で、気高く、美しい蒼い鋼馬と出会った。

数奇な運命のはじまりだった。念願の愛馬ヴァロを従え、旅に出るスーク。夢、神秘、悪徳、愛、そして友情―。

彼の踏み出した世界には、さまざまな試練を乗り越え、スークはヴァロと共に騎士への道を歩んでいく。

退廃に満ちたボナベナ神聖帝国を生きる、若き英雄「スーク」と不思議な鋼馬「ヴァロ」の物語。

安彦良和ファンタジー小説シリーズ第一弾。





・著者:安彦良和



安彦 良和(やすひこ よしかず、1947年12月9日 - )は、日本の漫画家、アニメーター、キャラクターデザイナー、アニメ監督、イラストレーター、小説家。 北海道紋別郡遠軽町出身。埼玉県所沢市在住。

遠軽高校、弘前大学を経て、1970年虫プロ養成所に入りアニメーターとなる。

虫プロ経てフリーとなり『宇宙戦艦ヤマト』をなど数多くのアニメ作品に携わるが、中でもキャラクターデザインおよび作画監督を務めたアニメ『機動戦士ガンダム』は、社会現象ともいえるブームを巻き起こした。

1990年以降、アニメ製作現場を離れて漫画家となり、『ナムジ』『虹色のトロツキー』『王道の狗』など主に歴史ものを描いて数々の賞を受賞。

2001年から2011年まで漫画雑誌『ガンダムエース』に連載した『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』は、累計発行部数1,000万部を超えるヒット作となる。

2015年2月に公開されたアニメ『機動戦士ガンダム THE ORIGIN I 青い瞳のキャスバル』では総監修を務め、約25年ぶりにアニメの現場に復帰した。

2022年6月に公開されたアニメ『機動戦士ガンダム ククルスドアンの島』も大ヒット。





出演キャスト



銀河万丈(特別出演)





個性的な低い声質で知られるベテラン声優で、奥深い重厚な声から、やや軽めのおじさん声まで使いこなす演技の幅を持つ実力派声優。

演じるキャラクターの中でもアクの強い役柄には定評があり、本人もそうした役柄を好む発言をしている。

主な出演作に『機動戦士ガンダム』(ギレン・ザビ役)、『装甲騎兵ボトムズ』(ジャン・ポール・ロッチナ役)等

ナレーションでは「クローズアップ現代」、「スーパーJチャンネル」、「プレバト!」、「開運!なんでも鑑定団」等の報道番組からバラエティで活躍。





服部想之介





服部 想之介(はっとり そうのすけ)声優。群馬県出身。



ナレーションから舞台までこなす若手実力派男性声優。

今回の鋼馬章伝オーディオブックの朗読でも、ナレーションから主人公から夜盗、女性キャラクターまで演じ分けをこなす。



主な出演作には、灯台擬人化プロジェクト「燈の守り人」、『神神化身』プロジェクト等参画





元吉有希子





アイドルユニットからバラエティ番組のナレーションまでこなす若手実力派女性声優。ボーカルユニットKleissis(クレイ・シス)メンバー。

その可愛い佇まいから、ギャップを感じさせるような確かなナレーション力と、高い演技力による表現。

今回の鋼馬章伝オーディオブックにもいかんなく発揮されている。



主な出演作は、アニメでは『狐狸之声』『ゲゲゲの鬼太郎(第6期)』等、ゲームでは『GIGANT SHOCK』『ゴエティアクロス』等

ナレーションでは「ラヴィット!」、「世界一受けたい授業」「ハワイに恋して!」等々で活躍。





吉水孝宏





狂気に満ちた悪役やコミカル・滑稽な三枚目役を演じる事が多い男性ベテラン声優。アニメ、ゲーム、ナレーション、リングアナまでこなすマルチな才能が、今回の鋼馬章伝オーディオブックのキャラクターそれぞれの演技とその演じ分け、ナレーション力発揮。シリアスシーンとコミカルなシーン、その両方にベテランの実力がいかんなく発揮されている。



主な出演作は、アニメでは『ONE PIECE』(パウリー役)、『アラド:逆転の輪』等、ゲームでは『英雄伝説 黎の軌跡シリーズ』等で活躍。





宇和川恵美





声優、バンド、ナレーター、司会業、ボイストレーナーと幅広く活動。

今回の鋼馬章伝では、そのバイタリティーが各キャラクターの感情表現と躍動感、ナレーションでも鋼馬の世界観をしっかり紡ぎ出している。







鋼馬章伝 特設サイト



鋼馬章伝WEB

http://drue.jp





「audiobook.jp」聴き放題プラン詳細



月額1000円(税込)で対象作品が聴き放題のオーディオブックプランです。ビジネス書を中心に、小説、ラジオドラマ、ニュース、落語など幅広いジャンルの音声コンテンツを配信しています。初回2週間(14日間)は、無料でお試しも可能です。

詳細URL:https://audiobook.jp/user/membership/options/unlimited





オーディオブックとは









オーディオブックとは、ナレーターや声優が本を朗読した「聴く本」です。耳だけで読書を楽しめるため、文字を読むのが難しい方のほか、ランニング中、電車や車での移動時間、家事の最中など、生活のあらゆるシーンで「ながら読書」を楽しめます。







audiobook.jp(オーディオブックドットジェイピー)







株式会社オトバンクが運営する、日本最大級のオーディオブック配信サービスです。

2007年より配信を開始した「FeBe」からリニューアルし、2018年3月よりサービスを開始。オーディオブックのカテゴリー普及に向けてプラットフォームの拡大を目指します。 2022年6月に会員数が250万人を突破。 https://audiobook.jp/



【サービス概要】

・サービス名称:「audiobook.jp」

・サイトURL:https://audiobook.jp/

・App Storeページ:https://app.audiobook.jp/ios

・Google Playページ:https://app.audiobook.jp/android



・料金体系:

聴き放題プランは、月額1000円(税込)。入会から2週間は無料でご利用いただけます。

個別購入は作品ごとの購入が可能。(※単行本書籍とおよそ同価格帯(1,200円~1,500円)での配信が中心。)





株式会社オトバンク(本社:東京都文京区、代表取締役社長:久保田裕也)







音声コンテンツを中心とした事業を展開し、「聞き入る文化の創造」「目が不自由な人へのバリアフリー」「出版文化の振興」の達成を目指している、日本最大級の配信数を誇るオーディオブックカンパニーです。500社以上の出版社様と提携し、主な事業として、日本最大級のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」でのオーディオブック販売をはじめ、オンラインブックガイド「新刊JP」(https://sinkan.jp/)を中心とした書籍プロモーション事業も行っています。https://www.otobank.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/22-21:46)