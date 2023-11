[日本ロレアル株式会社]

2023年12月1日(金)公式オンライン ブティック /表参道フラッグシップ ブティック 数量限定発売[予約開始日] 2023年11月24日(金) 表参道フラッグシップ ブティック 予約開始







NOEL LOOK 2023







BREAK THE ICE. CELEBRATE IN GOLD.GET READY FOR THE MOST DESIRABLE GIFTING SEASON

凍てつくように冷たく真っ白な氷の世界。ここは、幻想的なアイスファンタジー。



きらめくスノーフレークに導かれ、輝くゴールドがクラッシュ。

大胆に氷を打ち砕くようにラインが描かれ、現れたのはマーブル模様。



2023年、YSLのノエルのテーマは「アイス ファンタジー」



1年で最も華やぐこのシーズンをセレブレートするのは、

かつてないほど、シックでラグジュアリーなノエル限定デザイン。



YSLのシンボリックなマーブルデザインにインスパイアされた、

ホワイトとコントラストを織りなすゴールドのマーブルモチーフ。



ホワイト&ゴールドのマーブルでドレスアップされた

YSLアイコンアイテムは、まるでジュエリーのような存在感。



毎年大人気のアドベントカレンダーや、心躍る限定コフレたち、

さらにノエル限定のギフトラッピングも勢ぞろいし、

胸が高鳴るマジカルなギフトモーメントを盛り上げます。



忘れられない特別なノエルをYSLで。



BREAK THE ICE. CELEBRATE IN GOLD.

YSL ICE FANTASY

YSLアイスファンタジー





YSL Y MEN オーデパルファムセット







シルバーとブラックのラグジュアリーな限定ボックスに

YSLの人気メンズフレグランスの「 Y MEN」オーデパルファムが、

60MLと持ち運びにもお試しにも便利な10mLとセット 。

男性へのギフトにピッタリのアイテムです 。











セット内容

Y MEN オーデパルファム60ML

Y MEN オーデパルファム 10ML

ボックスサイズ

154×162×57MM

















限定品|税込価格:17,710円

2023年12月1日(金)公式オンライン ブティック /表参道フラッグシップ ブティック数量限定発売

[予約開始日] 2023年11月24日(金) 表参道フラッグシップ ブティック予約開始







YSL リブレ スペシャルセット





YSLのアイコンフレグランスの現品 サイズと持ち運びに便利な ミニサ イズ、

肌を保湿しながら「リブレ」の香りを楽しめるボ ディバームのミニサ イズをセットして

全身「リブレ」の香りを堪能できるノエル限定ギフトセットが登場。

シグネチャーのゴールドにマーブル モチーフのラグジュアリーなボックスと 、

リブレのアイコニックなボトルデザインのシックなコントラストが魅力的なギフトです。











セット内容

リブレ オーデパルファム50ML

リブレオーデパルファム 10ML

リブレ ボディバーム 50ML

ボックスサイズ

154×162×57MM











限定品|税込価格:22,000円

2023年12月1日(金)公式オンライン ブティック /表参道フラッグシップ ブティック 数量限定発売

[予約開始日] 2023年11月24日(金) 表参道フラッグシップ ブティック予約開始



