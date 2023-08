[4℃]

2023年8月4日(金)より全国の店舗及び公式オンラインショップにて発売



株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在:東京都品川区 代表取締役社長:瀧口昭弘)が展開するジュエリーブランド「EAU DOUCE4℃」は移ろう秋の色の変化を落とし込んだ新作ジュエリー「2023 Autumn Collection」を、2023年8月4日(金)より、全国の店舗及び公式オンラインショップにて販売いたします。







EAU DOUCE4℃の2023 Autumn Collectionのテーマは「Automne changeant~移ろう秋~」。夏の熱い空気が冷たい冬へとゆっくりと移り変わる、穏やかな秋の風景を落とし込んだコレクションです。



あたたかみのある天然石を使ったジュエリーは、落ち葉焚きや夕暮れの空、冬支度を始める森の木々など、秋ならではの自然の色彩からインスピレーション。実り豊かで穏やかな秋を讃えるように華やかなデザインに仕立てたネックレスやピアス、リングが、季節を先取りしたいあなたのワードローブに彩りを添えます。



それぞれの石言葉が持つ神秘的なパワーに守られて、ゆっくりと移り変わる季節の変化を楽しむことができますように。





■パチパチと音を立てて燃える落ち葉に心をゆだねて



From left

K10YG+SV(YGc) Necklace / Citrine / White Topaz / Garnet ¥37,400

K10YG Ring / White Topaz / Citrine / Orange Garnet / Lemon Quartz ¥37,400

K10YG Pierced Earrings / Orange Garnet / Citrine / White Topaz ¥37,400

K10YG+SV(YGc) Necklace / Lemon Quartz / White Topaz ¥41,800

SV(YGc) Ring / Lemon Quartz / White Topaz ¥19,800

K10YG Pierced Earrings / Quartz Honey / White Topaz ¥35,200



パチパチと音を立てながら燃える落ち葉焚きの炎。そんな穏やかで秋らしい情景を、色鮮やかなイエローカラーが特徴のシトリンやレモンクォーツによって表現しました。

燃え上がる炎が空へと舞い上がる様子を、ゆるやかにねじれたフォルムで表現したネックレスやリングのほか、側面に落ち葉の模様をあしらったネックレスやフープピアスなど、ところどころに秋らしさを感じさせるアイテムが揃います。「幸運の石」と言われるシトリンと、「復活の石」と言われるレモンクォーツの力を借りて、心穏やかに新しい季節の訪れを楽しんで。





■アンニュイな表情を魅せる秋の空をジュエリーに



From left

K10YG+SV(YGc) Necklace / Ametrine / White Topaz ¥50,600

SV(YGc) Ring / Light Amethyst / Citrine / White Topaz ¥22,000

K10YG Pierced Earrings / Amethyst / Citrine / White Topaz ¥29,700



アメシストとシトリンの二つの顔を併せ持つ魅惑的な天然石、アメトリンを大ぶりにあしらったネックレスは、夕暮れから夜に変わる間のアンニュイな空気感とキラキラした輝きを表現。またリングやピアスには絶妙に色合いの異なるアメシストをシトリンと組み合わせることで、秋の片割れ時のエモーショナルな空の移り変わりをそれぞれジュエリーに落とし込みました。「調和」や「安定」をもたらすとされるアメシストのパワーが、あなたの身を守り、大切な人との絆を育んでくれますように。





■儚げに輝く天然石に冬の気配を感じて



From left

K10YG+SV(YGc) Necklace / Smoky Quartz / White Topaz ¥35,200

K10YG Pierced Earrings / Smoky Quartz / White Topaz ¥30,800

K10YG+SV(YGc) Necklace / Green Quartz / White Topaz ¥37,400

K10YG Pierced Earrings / Green Quartz / White Topaz ¥35,200

K10YG Necklace / Yellow Beryl / Citrine / White Topaz ¥39,600

K10YG Pierced Earrings / Yellow Beryl / Citrine / White Topaz ¥44,000



光に透かすと太陽の光がくすんだ褐色のように映るユニークで神秘的な天然石スモーキークォーツと、淡い緑色の水晶グリーンクォーツ、高い透明度を誇るイエローベリルを主役に据えたネックレス、ピアスが登場。紅葉が色とりどりに輝く秋めいた森が、厳しい冬に向けて冬支度を始める様子を、儚げに輝く3種の天然石で表現しました。カッティングにもこだわったEAU DOUCE4℃らしい華やかなデザインをワンポイントに、冬のルックを先取りしてみては。





■淡く移り変わる季節の変化を映した限定ジュエリーも



From left

K10YG Ring / Imperial Topaz / White Topaz ¥33,000

K18YG Necklace / Morganite / White Topaz ¥61,600

K10YG Necklace / Imperial Topaz / White Topaz ¥27,500

K10YG Pierced Earrings / Morganite / White Topaz ¥37,400



コレクションテーマに合わせて、淡くあたたかみのあるカラーが特徴のインペリアルトパーズやモルガナイトをあしらった限定ジュエリーも。カッティングや石座などの細かいディテールにもこだわったゴージャスなジュエリーは、華やかな装いにも映える特別なデザインに仕上がりました。





■限定ケース







2023 Autumn Collectionのジュエリーは、冬支度を始める森の木々をイメージした温かみのある特別なケースにお包みしてお渡しいたします。



※数に限りがございます。

詳しくはショップスタッフまでお問い合わせください。











■Special Present







また、2023 Autumn Collectionをご購入いただいたお客様には、先着数量限定でオリジナルサシェをプレゼント。天然のヒノキが優しく香るサシェは、靴やクローゼットに入れてお使いいただけます。



※数に限りがございます。

詳しくはショップスタッフまでお問い合わせください。







【EAU DOUCE4℃公式サイト】

https://www.fdcp.co.jp/eaudouce4c/special/autumn/?bid=eaudouce4c



