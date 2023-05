[アソビシステム株式会社]

昨年10月より4ヶ月連続で配信リリースし、音楽ジャンル「HyperPop」へのさらなるアプローチをするMANONが、新曲「L.M.S.N feat. Kyunchi」を5月24日にリリースした。







気鋭アーティストとの楽曲リリースを積極的に行うMANONの新曲は、NY出身のHyperpopアーティストKyunchiとのコラボ作で、前作に続きトラックメイカーKirakuが作曲を担当。Kirakuが創り出すサウンドに、MANON×Kyunchiが発信するGALカルチャーを落とし込んだ“GAL RAP”が特徴的な楽曲に仕上がっている。



地上波歌番組でのパフォーマンスやドラマ出演など、ジャンルを超えた活動でZ世代の注目を集める彼女の今後の展開に期待したい。



<MANONコメント>

ずっと前から一緒にやってみたかったKyunchiとのコラボ。

パーティーで騒いだりして目立ってるといつも冷たい視線で見てくる人っていると思うけどそんなこと気にせずLET’S MAKE SOME NOISE!!だってうちら今この瞬間やりたいことをやってるだけだもん★️っていうバイブスの曲だよ。

YOLOとか言ってそうな 2010年代あたりのパーペキ最強GALSをイメージして作ってたんだけどそこにKyunchiのBad Bitchなラップが入ってさらに最強さが強まった。ジャケも2010年代っぽいBlingeeのデコ画像にインスパイアされてKirakuの友達のonumiに作ってもらったよ!

みんなこの曲を聴いてLET’S MAKE SOME NOISE!!!!



■リリース概要

MANON Digital Single「L.M.S.N feat. Kyunchi」

2023.5.24 Release

Lyrics:MANON,Kyunchi / Prod.:Kiraku



Download & Stream

https://orcd.co/lmsn



■MANON 4ヶ月連続リリース楽曲

第1弾「Fake Friends」

https://ssm.lnk.to/FakeFriends

第2弾「aura」

https://ssm.lnk.to/aura

第3弾「strong zero gravity」

https://ssm.lnk.to/szg

第4弾「gabber gabber hey!!」

https://ssm.lnk.to/ggh



■MANON Profile



次世代カルチャーアイコンとの呼び声が高い、福岡県出身の20歳。dodo、LEXといった新鋭アーティストから、藤原ヒロシやケロ・ケロ・ボニト、「TROLL ME」では、Bring Me The HorizonのRemixで話題のプロデューサー集団six impalaなど、さまざまなアーティストとのタッグが話題に。

その他、ストリートからモードまで着こなすモデル活動など、音楽とファッションを横断した活躍で注目を集めている。アーティストコレクティブ『bala』としても活動中。



YouTube:https://www.youtube.com/@manon7514

Instagram:https://www.instagram.com/je_suis_manon2/

TikTok :https://www.tiktok.com/@je_suis_manon0

Twitter:https://twitter.com/je_suis_manon



■Kyunchi Profile



年齢や性別、国籍、宗教などに縛られない、アメリカ・ニューヨーク在住の“ハイパーポップアーティスト”。2019年にアイシャ・エロティカがプロデュースした「Kyunchi Shopping Spree」でデビューした。2022年4月ににコドモメンタルINC.所属の作家syvaがプロデュースした「Mecha Angel Genesis(ハート)」をリリース。8月31日にはsyvaがプロデュース、nonameraがボーカルとして参加した「WORLDWIDE☆GIRL feat. nonamera」を発表した。



Instagram:https://www.instagram.com/kyunchi.jp/

Spotify:https://open.spotify.com/artist/6OSypK1O2H0k33zP5HtPtI?si=vQpqimK6RB6JWqUp_hShrA



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/24-11:16)