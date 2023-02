[株式会社ウカ]







この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)は3月24日(金)~26日(日)の3日間で開催されるLifestance EXPOに参加いたします。



イベントを主催するのは「これからの時代のいい会社」を考え、実践するブランドの集合体であるPARaDE。



本イベントは「つくる。買う。選ぶ。の未来」をテーマに、PARaDE参画ブランドやゲストブランドによる各社商品の販売や飲食提供の他、ワークショップや特別ゲストを招いたトークセッションも実施。ものを作り、ものを買うなかで生じる「気付き」や「問い」をきっかけに、来場者が自分自身のライフスタンス(=生き方に対する姿勢や態度)について考え、また他者や様々なブランドのライフスタンスに触れられる機会をご用意します。



ukaからはあなたと私と地球がもっとうれしくなることを、少しでもふやしていくため、アウトレット商品とチャリティー商品を販売。人気ネイリストによるセルフネイルレッスンのワークショップも実施いたします。





<販売商品>

アウトレット商品ではパッケージが少し剥がれたから売り物にならない、みんなに使ってほしくて作りすぎてしまった、オーガニックであるがゆえに短い使用期限。中身はこだわりの詰まった通常のものと変わらない大切な商品たち。そんなアイテムにスポットライトを当てて、販売することであなたと私と地球が、もっとうれしくなることをふやしていきたいと考えています。



チャリティー商品の販売では2022年5月26日に発売したuka nail polish peace for Ukraineを。ウクライナの国旗の色をイメージした2色セットで、ウクライナへの人道支援のため、売上金の全額は国連 UNHCR 協会へ寄付させていただいています。カラーの青は空を、黄は大地を染める小麦と農業を表しているといわれています。

ウクライナのみなさまの安全と、この度の危機で被害を受けられた方の 1 日も早いご回復を心よりお祈するために。

Pray for peace





<ワークショップ>

ukaが大切にしている、丁寧なハンド&ネイルケアでくすみがちな大人の手指と⽖を美しく整えるプロのテクニックをuka サロンのネイリストがレクチャー。 素爪でも美しく見える爪の整え方や磨き方、さらにネイルをきれいに塗るコツを解説します。仕上げには「uka nail polish peace for Ukraine」を使ったお家時間ですぐに実践していただけるネイルアート体験も。2色からお選びいただき春らしいデザインをご提案させていただきます。ご参加いただいた方にはうれしいお土産付き。





参加費:3,300円(税込)

所要時間:60分~75分

お申し込み:下記イベント概要のチケット販売サイトからご購入をお願いします



※事前のお申し込みが必要となります

※当日はネイルをオフした状態でお越しください



――――――――――――――――――――――――

【日時】

3月24日(金) 13:00~19:00

3月25日(土) 10:00~18:00

3月26日(日) 10:00~16:30



【会場】

コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」

〒108-0075 東京都港区港南1丁目8番35号(JR品川駅港南口より徒歩3分)



【出展ブランド数】

15ブランド



【来場対象】

どなたでもご来場いただけます



【入場料】

500円

※イベントで利用可能な500円券と交換いたします



【チケット販売】

ワークショップのチケットご購入はこちらから

https://lifestanceexpo2023ws.peatix.com



【主催】

PARaDE(運営:PARADE株式会社)



【公式サイト】

WEB:https://theparade.jp/expo2023/

Instagram:https://www.instagram.com/lifestanceexpo_parade/





※本イベントは雨天決行となります

※出展ブランドや登壇者は予告なく変更となる可能性がございます。ご了承ください

――――――――――――――――――――――――



PARaDEとは…

2022年6月末にPARADE株式会社より立ち上げを発表した、ブランドの垣根を超えて繋がる共同体です。プロダクトやライフスタイルに共感するだけでなく、ライフスタンス=志や思想、哲学を信頼し合うような経済を拡げる活動に取り組んでいます。



参画ブランド

uka(トータルビューティーカンパニー)、Offen(シューズ)、銀座 木村屋總本店(パン)、COEDO(クラフトビール)、中川政七商店(生活雑貨)、VALUE BOOKS(本屋)、Face Records(レコード)、YUWAERU(食品)、ヨックモック(洋菓子)、LIFFT(生花)が参画しています(2023年2月10日時点)



