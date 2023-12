[株式会社 Brave group]

株式会社LaRa(本社:東京都港区、読み:ララ、Brave group100%子会社、以下「Studio LaRa」)は、バーチャルアーティスト「HIMEHINA(ヒメヒナ)」によるHIMEHINA LIVE 2023『提灯暗航、夏をゆく』のBlu-rayが2023年12月24日(日)より予約販売を開始したことをお知らせいたします。また、発売日は2024年4月26日(金)を予定しております。

https://www.youtube.com/watch?v=VMVq_uE0Gw8



【BD『提灯暗航、夏をゆく』特報動画】



2023年8月5日に大宮ソニックシティで開催されたHIMEHINA LIVE 2023『提灯暗航、夏をゆく』。チケットは即日完売し、大好評で終えたヒメヒナのライブイベントが、ファンからの熱い要望を受けて、ついにBlu-ray化!



映像や音、ステージセットなど、細部に至るまで徹底的にこだわり抜かれた演出と、ファンの皆さまの声・熱量を何度でもお楽しみいただけます。



■Blu-ray概要





商品名:HIMEHINA LIVE 2023『提灯暗航、夏をゆく』 Blu-ray

発売日:2024年4月26日(金)予定

特設サイト:https://himehina.jp/pages/special?t=livebd_moonlightseeker



【初回限定豪華盤】

価格:10,780円(税込)





・Blu-ray1枚組

・HIMEHINA実況副音声収録

・初回製造限定盤BOX

・光る!ヒメヒナ提灯ミニキーホルダー

・提灯LIVEミニクリアファイル

・提灯LIVEステッカーセット

・「次回ライブ」BD購入者先行チケット抽選参加券

・「次回ライブ」確約チケット購入券(50組100名)《ランダム封入》

【初回限定豪華盤】詳細こちら

【通常盤】

価格:6,380円(税込)

・Blu-ray1枚組

【通常盤】詳細こちら

【収録内容】

全44演目を収録!

- Introduction:夢のおわりの菊の花

- Opening:Lady of Crazy

- WWW

- ヒトガタ

- ボクラハ&ナイデ

- ヒバリ

- 氷少女と陥落街

- こだましがみ

- 神喰姫

- 人間界不適合者

- 棄てられた鉄の王国

- パラソムニア

- GOLDEN

- 人間道

- 東京テディベア

- ヒバナ

- マーシャル・マキシマイザー

- QUEEN

- 酔いどれ知らず

- Overdose

- ナンダロウナ・フンドランド

- Interview #20230805

- 空っぽの箱庭

- Raise your voice!

- 発表:ヒメヒナ大変身

- One-Way

- 会えないボクラ

- 水たまりロンド ~Piano ver.~

- 提灯暗航

- 未来は軌跡のキスの先

- Hello, Mic.

- Hello, Hologram

- アダムとマダム

- 不機嫌なスリーカード

- ハレ

- 会いたいボクラ

- 閃光花火 ~一発目~

- Encore Calling

- 鈍色キリカ(Encore)

- コールガールは3分で(Encore)

- 希織歌と時鐘(Encore)

- 《Message from HIMEHINA》

- マザードラッグ(Encore)

- 閃光花火 ~二発目~(Encore)



※収録曲は初回限定豪華盤と通常盤同様です。

※商品仕様・内容は予告なく変更になる場合がございます。



■HIMEHINA(ヒメヒナ)プロフィール







田中ヒメと鈴木ヒナによるユニット「HIMEHINA」



バーチャルアーティストとして歌やダンスといった音楽活動を中心に、ゲーム実況やバラエティ動画、TikTok投稿など幅広く活動している。

YouTubeチャンネル登録者数77万人、動画の総再生回数は2億回を突破し、オリジナル楽曲のMVはいずれも100万回再生を超える。

また2023年5月に発売した3rdアルバム「提灯暗航」は、オリコンデジタルアルバムランキング1位、iTunesとmoraハイレゾのアルバムランキング1位を獲得するなど、2人の感情表現豊かな歌唱力と独特の世界観が支持されている。

2023年8月には大宮ソニックシティでワンマンライブ「提灯暗航、夏をゆく」を開催。







<リンク一覧>



YouTube:https://www.youtube.com/c/HimeHina

田中ヒメ 公式X:https://twitter.com/HimeTanaka_HH

鈴木ヒナ 公式X:https://twitter.com/HinaSuzuki_HH

HIMEHINA公式サイト:https://himehina.jp/



<コピーライト>

(C)LaRa



