両施設 約90店舗が最大70%OFFの新春セール「ランドマークプラザ× MARK IS みなとみらい W★SALE」開催 新春恒例の“福袋”や“獅子舞”・“餅つき”、“書初めパフォーマンス”を実施



横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい(神奈川県横浜市/運営:三菱地所プロパティマネジメント株式会社)は、アニバーサリーイヤー最後の感謝を込めて“初”の取組みとなる、118店舗で様々な“お得”に出会える「まるごと一冊クーポンBOOK」を発売します。また、2023年12月26日(火)~2024年1月14日(日)の期間中、「ランドマークプラザ×MARK IS みなとみらい W★SALE」と題し、合同で新春セールを開催いたします。







開業30周年を迎えた「横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザ」と開業10周年となる「MARK IS みなとみらい」から、アニバーサリーイヤーの最後に感謝を込めて発売する「まるごと一冊クーポンBOOK」は、両施設に加え、「横浜ロイヤルパークホテル」の店舗を含む118店舗で様々な特典が受けられる多彩なクーポンを掲載しています。ランドマークプラザでは、「味の牛たん 喜助」にて定食ご注文で初めの1杯の生ビールもしくはハイボールが無料となるサービスや、「湘南パンケーキ」にて、期間中何回でも通常1,250円(税込)の商品が888円(28%OFF)になる割引などを掲載。MARK IS みなとみらいでは、「ラーメン暖暮」にて、ラーメンもしくはセットメニューご注文で博多一口餃子8個が無料となるサービス、帽子を通じて日本の素晴らしさを表現する「OVERRIDE」で、店内商品8,000円(税込)以上お買い上げで期間中何回でも20%OFFになる割引など、様々な特典がございます。また、本書の特別収録として、横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいの店舗で使える500円分のお買物券もついてきます。この機会に「まるごと一冊クーポンBOOK」をご購入いただき、両施設で“お得に”グルメやショッピングをお楽しみください。





【発売日】2023年12月15日(金)予定

【発行部数/販売金額】15,000部予定/990円(税込)予定

【クーポン有効期間】2023年12月15日(金)~2024年3月31日(日)

【販売場所】ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいのくまざわ書店をはじめとする、みなとみらい近郊の書店やコンビニ、Amazon等

※ご利用条件についてはクーポンBOOKをご確認ください



その他、新春恒例の“福袋”や“獅子舞”・“餅つき”、“書初めパフォーマンス”など、新年ならではのイベントも多数実施いたします。ぜひ、みなとみらいエリアでお正月を楽しく、お得にお過ごしください。



【ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらい周年合同企画】

「ランドマークプラザ × MARK IS みなとみらい W★SALE」開催概要





レディス、メンズ、キッズウェアからファッション雑貨、インテリア雑貨、食物販まで、ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいの両施設で約90店舗(ランドマークプラザ:約30店舗、MARK IS みなとみらい:約60店舗)の人気ショップが、12月26日(火)から最大70%のプライスダウンを実施いたします。参加ショップの詳細については、各施設のホームページにて12月19日(火)頃にご案内いたします。

※詳細は、各施設公式ホームページまたは各店舗情報をご確認ください。



営業時間の詳細は各施設の公式HPをご覧ください。

公式ホームページ

ランドマークプラザ http://www.yokohama-landmark.jp

MARK IS みなとみらい https://www.mec-markis.jp/mm/



新春恒例【ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらい合同企画】

人気ブランド・グルメの「福袋」が登場!







新年の夢がギッシリつまった『新春 福袋』をご用意します。ランドマークプラザのジュエリー&アクセサリーショップ「cui‐cui」や、2023年3月にオープンしたMARK IS みなとみらい「tandey mooi」のHAPPY BAG等、アクセサリーやファッションの福袋に加え、ランドマークプラザやMARK IS みなとみらいの飲食・食物販店舗からも「グルメ福袋」が登場。新年からぜひ2施設でお買い物やグルメをお得にお楽しみください。

※詳細は、各施設公式ホームページまたは各店舗情報をご確認ください。

【実施店舗】ランドマークプラザ 約25店舗

MARK IS みなとみらい 約40店舗

※参加店舗数は変動する場合があります。

【販売期間】一部店舗では年内から数量限定で予約・販売スタート



【ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらい合同企画】

最大10万円分のポイントが当たる!「みなとみらいポイントジャンボ」







ランドマークプラザや、MARK IS みなとみらいのみなとみらいポイント対象店舗にて、1,000円(税込)以上お買上げいただくと、お買上げ金額に応じて最大10万円分の“みなとみらいポイント”が抽選で当たるキャンペーンです。

※キャンペーンの詳細は各施設ホームページをご確認ください。



【キャンペーン期間】2023年12月26日(火)~2024年1月14日(日)

【応募方法】

1. みなとみらいポイントアプリをダウンロードし、会員登録。

2. みなとみらいポイントアプリのキャンペーンページから、本キャンペーンにエントリー。

3. 期間中に、みなとみらいポイント対象店舗にて、1,000円(税込)以上利用。

※対象店舗は下記よりご確認ください。

https://www.mm-card.jp/card_about/point.html#outside

4. 当選発表は、みなとみらいポイント進呈をもってかえさせていただきます。

※2024年2月1日(木)付与予定

【当選ポイント】

●10,000円(税込)以上、お買上げで、みなとみらいポイント:100,000ポイントをプレゼント×10名様

●5,000円(税込)以上、お買上げで、みなとみらいポイント:10,000ポイントをプレゼント×100名様

●1,000円(税込)以上、お買上げで、みなとみらいポイント:1,000ポイントをプレゼント×1,000名様



新春恒例【ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらい合同イベント】

新年を盛り上げる!2024年1月2日(火) 新春獅子舞演舞







ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらい館内各所を、お正月の風物詩「獅子舞」が、新年の無病息災を祈り、初売りを祝いながら、練り歩きます。

【実施日程】2024年1月2日(火)

【実施時間】ランドマークプラザ:1.11:00~/2.13:00~/3.14:00~/4.15:00~

MARK IS みなとみらい:1.11:30~/2.13:30~/3.14:30~/4.15:30~

※実施内容・時間は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。



【ランドマークプラザ】お正月Wイベント

「ヒメノモチ」を使用した高速もちつき・餅プレゼント&ワークショップ







ランドマークプラザでは、お正月気分を盛り上げるWイベントを実施します。岡山県新庄村の方々が“高速”でもちをつく圧巻のパフォーマンス「高速もちつき」をご覧いただけます。終了後には新庄村自慢のもち米「ヒメノモチ」を使用した餅(パック餅)を500名様へプレゼントいたします。さらに、お正月にちなんだ「ワークショップ」では、“羽子板”や“縁起物”をテーマに絵付けやキーホルダー作成ができます。ぜひ、ご参加ください。

※詳細は公式ホームページをご確認ください。



■高速もちつき&餅プレゼント

【開催日時】

高速もちつき:2024年1月3日(水)12:00~12:30

餅プレゼント:先着500名様(事前整理券配布・パック餅の配布となります)

※整理券の配布は2024年1月3日(水)10:30~を予定。お1人様につき、1枚の配布となります。

※無くなり次第終了。

【開催場所】

ランドマークプラザ 1階 サカタのタネ ガーデンスクエア



■ワークショップ



【開催日時】

・1月2日(火)14:00~18:00 干支ポットアレンジ、羽子板の絵付け

・1月3日(水)14:00~18:00 富士山キャンドル、着物キーホルダー

※各日若干名の当日参加枠(抽選)をご用意しております。

(抽選の詳細は公式ホームページをご確認ください。)

【開催場所】

ランドマークプラザ 1階 フェスティバルスクエア



【MARK IS みなとみらい】 年末感謝企画

大晦日に感謝を込めて「年越しそば」を先着500名様にプレゼント







一年間の感謝の気持ちをこめて、12月31日(日)18:00から、先着500名の方に年越しそば(乾麺)をプレゼントいたします。2024年も元気に過ごせますよう、ご家族や大切な方とお召し上がりください。

【開催日程】2023年12月31日(日)

【開催時間】18:00~21:00(先着500名様/お1人様1つまで/なくなり次第終了)

【開催場所】MARK IS みなとみらい 4階 東京ガス ショールーム前



【MARK IS みなとみらい】 お正月イベント情報

書道家パフォーマンス&書初めワークショップ/作品展示







MARK IS みなとみらいでは、書道家の粟津紅花(あわづこうか)さんによる、書初めのライブパフォーマンスと、お客様もご参加いただける書初めのワークショップを開催します。ライブパフォーマンスで完成した作品はMARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリアにて、1月8日(月・祝)まで展示されます。あわせて、SDGsに関する言葉が書かれた作品を集めて展示する「SDGs書道展」も実施予定。新年はぜひ皆様で書道の世界をお楽しみください。



■ライブパフォーマンス&ワークショップ

【開催日程】2024年1月3日(水)

【開催時間】ライブパフォーマンス 11:00~11:30

ワークショップ 13:00~15:00(※先着50名様)

※ワークショップは当日館内お買上げレシート3,000円以上のお客様限定で先着順に整理券を配布いたします。

【ライブパフォーマンスの作品展示期間】2023年1月3日(水)~1月8日(月・祝)

【開催/展示場所】MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア



■SDGs書道展

【開催日程】2024年1月22日(月)~1月28日(日)

※内容が変更となる可能性がございます。



【69階展望フロア「スカイガーデン」】 新年感謝企画

ビールとお土産がセットになった「おトクでスカイ!」を発売







横浜ランドマークタワー 69階展望フロア「スカイガーデン」では、入場券と、スカイカフェの「ビール(ソフトドリンクに変更可)」とタワーショップの「カレー風味あられ」がセットとなった入場券を数量限定で販売します。カレー風味のあられのパッケージは、「スカイガーデン」から望める“360°ビュー”が印刷され、帰宅後も眺望が楽しめます。

※詳細は、スカイガーデン公式ホームページをご確認ください。



【販売期間】2024年1月9日(火)~1月31日(水)

【販売場所】スカイガーデン2階チケット窓口

【セット内容】スカイガーデン入場券+ビール+カレー風味あられ

【通常価格】2,398円(税込)⇒【セット価格】1,600円(税込)



【ランドマークプラザ】新店情報





1.ギャッベ専門店 ギャッベハネ



イランの遊牧民カシュガイ族の手織絨毯「ギャッベ」の専門店

27年前の創業以来イランの遊牧民カシュガイ族から伝承手織絨毯「ギャッベ」を直接買い付け販売しています。日本の家屋に合った色・柄を選定しお届けしています。

即興で織り上げる「ギャッベ」はすべて一点物。色・柄・サイズに悩んだらお気軽にスタッフまでご相談ください。

【オープン期間】2023年11月21日(火)~2024年1月28日(日)

※期間限定・月曜定休 12月25日(月)・1月8日(月・祝)は営業

【業態】インテリア・ラグ

【場所】ランドマークプラザ 4階



2.ローストビーフ YOSHIMI ※リニューアルオープン※





さあ北海道をたべよう!

北海道をいただきます!北海道へのこだわり。北の大地で育まれたおいしいもので楽しい時間をお過ごしください。

【オープン日】2023年11月25日(土)

【業態】洋食レストラン

【場所】ランドマークプラザ 1階



3.サワダ飯店



ミシュラン一つ星獲得シェフ澤田州平の手掛ける本格中華飯店が関東初出店!

「サワダ飯店」は、メディアでも話題のシェフ澤田氏がミシュラン一つ星を獲得した「中国菜エスサワダ」(西麻布、西天満)で培った“ミシュランクオリティ”のメニューを取り揃え、よりカジュアルに多くの方に美味しい中華料理を提供したいという同氏の思いを形にしたお店です。

~本場の正統派広東料理を土台に日本の旬を取り入れた美味しさを追求し、今までの中華料理の世界を変えてお客様を幸せにしたい~

より洗練された食材に拘った本格広東系中華料理の数々をどうぞご堪能ください。

【オープン日】2023年12月25日(月)

【業態】中華料理

【場所】ランドマークプラザ 1階



年末年始の営業時間について







※一部店舗によって時間が異なります。詳しくは各施設HP及び各店舗にお問い合わせください。



■横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい アニバーサリーイヤー



今年、横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザおよび69階展望フロア「スカイガーデン」は開業30周年、MARK IS みなとみらいは開業10周年を迎えます。今まで施設にお越しいただいたお客様への感謝の気持ちを込め、みなとみらいエリアの周年をお祝いするイベントを多数開催してまいります。

今後のイベント情報等は、各施設の公式HPほか、下記特設WEBサイトよりご確認いただけます。

特設アニバーサリーサイト:https://www.lmp-mimm-love.yokohama



施設基本情報





<ランドマークプラザ概要>

【住 所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1

【アクセス】 みなとみらい駅(みなとみらい線)徒歩3分、桜木町駅(JR・市営地下鉄)から

「動く歩道」を利用し徒歩5分

【施設公式HP】 https://www.yokohama-landmark.jp

※最新の営業時間は、各施設の公式HPよりご確認ください。



<MARK IS みなとみらい概要>

【住 所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1

【アクセス】 みなとみらい駅(みなとみらい線)直結、桜木町駅(JR・市営地下鉄)から

「動く歩道」を利用し徒歩8分

【施設公式HP】 http://www.mec-markis.jp/mm/



