[エクスペディア・ジャパン]

行きたい旅行先は1位ハワイ、2位アメリカ本土、3位オセアニア諸国



世界の大手総合旅行ブランドの一つであるエクスペディア(https://www.expedia.co.jp/)は、年末年始の旅行シーズンに向けて、「年末年始の旅行に関する意識調査」を実施しました。





今年の年末年始、約半数が旅行予定!費用を考慮せず旅行できるなら約3割が「海外旅行」を希望





今年の年末年始の旅行について聞いたところ、半数近くの人が「年末年始の旅行を予定している」と回答。また、約3割が費用を考慮せず旅行できるとしたら、今年の年末年始は「海外旅行がしたい」(「海外・国内両方の旅行がしたい」を含む)と答えました。また、円安の状況が旅行するかどうかの判断や旅行先の選択に影響があったかを伺ったところ、3人に1人(35%)が「影響した」と回答。海外旅行の費用を懸念しつつも、本当は海外旅行がしたいと思っている人もいるようです。









実際に検索されている海外旅行先は近場のアジア、理想はハワイやアメリカ本土などの遠方





エクスペディア、およびホテルズドットコム上の宿泊施設検索数のデータ※1によると、今年の年末年始に人気の海外旅行先は「台北」、次いで「ホノルル(ハワイ)」、「ソウル」、「バンコク」、「台湾(台北以外)」がランクイン。王道のハワイ以外は、近場のアジアの国々が上位を占めました。

一方、費用を考慮しない場合のランキング※2を見てみると、1位は「ハワイ」、次いで「アメリカ本土」、「オーストラリア、ニュージーランドなどオセアニア諸国」と「台湾」、「イタリア」、「グアム・サイパン」がランクイン。実際の検索ランキングとは異なり、アジア以外の遠方の旅行先に行きたいと考える人が多いことがわかりました。



※1 エクスペディア、およびホテルズドットコム上で2023年1月1日~10月24日の期間で検索された、2023年12月25日~2024年1月7日の宿泊施設検索結果に基づく

※2 費用を考慮せず旅行できるとしたら「海外旅行がしたい」「海外・国内両方の旅行がしたい」と回答した人を対象、複数回答







節約派vs贅沢派!約7割が旅行における「食費」を贅沢に使いたい





旅行における各費用について、節約派か贅沢派か聞いたところ、「交通費」は約9割が節約派、「宿泊費」も6割が節約派であると回答。一方で、「食費」においては約7割が贅沢派であることがわかりました。往復の交通手段や宿泊施設にお金をかけない分、現地での食事などにお金をかけたいと考えている人が多いようです。







今年の年末年始の旅行、「出発日1か月前を切ってからの予約」が3割





年末年始の旅行の予約タイミングについて聞いたところ、「出発日1か月前を切ってから予約」と回答した人が31%おり、年末年始の旅行をギリギリに予約しようと考えている人が多いようです。理由として最も多かった回答は「1か月より前だとご自身、もしくは同行者の仕事の予定がわからないため」でした。





なかには、年末年始まで1か月を切った今、旅行の予約は「もう間に合わない」、「高くなってしまっているだろう」と諦めている人もいるかもしれません。しかし、エクスペディアが2023年9月に発表した「2024年の旅行節約術」(https://www.expedia.co.jp/stories/air-travel-hacks-2023/)によると、国際線を利用する際は出発日の「13~28日前」に予約すると最大9%お得になります。つまり出発日から1か月以内が狙い目です。

例えば、今年の年末年始に行きたい海外旅行先1位のハワイは11月27日時点で、約131,500円~で旅行することができます。



ハワイ



航空券+ホテル:約131,500円~

※11/27時点 12/26-12/30 2名1室の1名料金(東京・成田発)



※2023/11/27 時点 Expedia.co.jpで「航空券+宿泊」を予約したときのサンプル価格。

12/26-12/30の4泊6日、1室2名利用時の1名料金、東京・成田発で燃油・諸税込み。実際の旅行代金および割引額は出発地や日程、航空会社等に応じて日々変動いたします。最新の価格はhttp://www.expedia.co.jp/でご確認ください。



3人に1人が海外で年越しやカウントダウンイベントに参加経験あり!





海外での年越しやカウントダウンイベントへの参加経験について、3人に1人が「参加経験あり」、または「参加したことはないが、してみたい」と回答。海外ではさまざまな都市で盛大に新年を祝うイベントを行っているので、年越しを海外で過ごすのも良いかもしれません。そこで、年越しの瞬間を過ごす、エクスペディアのおすすめの海外旅行先3選をご紹介します。







▼年越しの瞬間を過ごすおすすめの海外旅行先3選



ニューヨーク



費用を考慮せずに行けるとしたら、今年の年末年始に行きたい海外旅行先2位のアメリカ本土にあるニューヨーク。ニューヨークでの年越しといえば、毎年100万人以上集まるといわれているタイムズスクエアで行われるカウントダウンイベントです。有名アーティストのショーやボールドロップ、花火などを楽しみながらにぎやかに新年を迎えることができます。

真冬のニューヨークは氷点下になることもあるため、防寒対策は必須。イベントが始まるのは夜ですが、非常に混み合うため、お昼頃からタイムズスクエアで待機する必要があります。



シドニー



今年の年末年始に行きたい海外旅行先3位のオセアニア諸国のひとつのオーストラリアでは、南半球ならではの「真夏の年越し」を楽しむことができます。特にシドニーでは、ハーバー・ブリッジやシドニー・オペラハウスを見渡すシドニー湾周辺で様々なイベントが開催され、カウントダウンに合わせて打ちあがる花火を見ながら、盛大に新年を祝うことができます。





台北



今年の年末年始 人気海外旅行先 検索ランキング1位の台北では、ランドマークである101階建ての高層ビル「台北101」から、年越しの瞬間に一斉に花火が打ち上がるカウントダウンイベントを行っています。

カウントダウン前には国内外から集まるアーティストによるライブや台湾グルメを楽しむことができる屋台の出店などもあり、お祭りのような雰囲気のなか、新年を迎えることができます。



各カウントダウンイベントの情報は昨年までのデータに基づきます。本年のイベントの詳細につきましては最新の情報をご自身でご確認ください。



アンケート概要

サンプル数:計400名

調査対象 :25歳~55歳の男女で、少なくとも2、3年に一度は休暇旅行をする人

調査期間 :2023年11月6日(月)~11月7日(火)

調査方法 :インターネットリサーチ

※本調査では小数点第1位で四捨五入しているため、足し上げても合計数値が100%とならない場合がございます。



エクスペディアについて

エクスペディア(Expedia)は、世界の大手総合旅行ブランドの一つです。旅行者が最大限に旅行を満喫できるよう、旅行に必要なものを集約し、予算内で満足できる旅行を提供するとともに、全ての段取りにおいて弊社からのサポートを感じていただけるよう心掛けています。また、グローバルに展開しているブランドとして誰よりも旅行者を理解し、必要なものを必要なタイミングで提供していきたいと考えています。最新のテクノロジーのもと、ホテル、航空券、パッケージツアー、現地ツアーなどの豊富な選択肢から、それぞれのニーズを満たす旅行体験をお届けしていきます。



◼ ホームページ :http://www.expedia.co.jp

◼ アプリ :https://www.expedia.co.jp/app

◼ X(旧Twitter):https://twitter.com/Expedia_Japan

◼ インスタグラム:https://www.instagram.com/expediajp/



(C) 2023 Expedia, Inc., an Expedia Group company. 2023 Expedia, Inc. はエクスペディアグループの会社です。全著作権所有。エクスペディア及びエクスペディアロゴは、米国 Expedia, Inc. の商標または登録商標です。その他の商標はそれぞれの所有者に帰属します。CST: 2029030-50



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/29-14:17)