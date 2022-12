[コスパグループ株式会社]

公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『ラブライブ!スーパースター!!』より新グッズ18種を発表した。







『ラブライブ!スーパースター!!』より、「Sing!Shine!Smile!」衣装の『Liella!』が「両面フルグラフィックTシャツ」など新グッズで二次元コスパから登場いたしました。





「両面フルグラフィックTシャツ『Sing!Shine!Smile!』Ver.(全9種)」は、12月18日(日)~2023年1月9日(月・祝)開催の〈ラブライブ!シリーズ POP UP SHOP HAPPY WINTER 2022 in原宿アルタ〉および、2022年12月下旬〈原宿ゲーマーズ〉〈コスパ・トラベリング・デポ in アトレ秋葉原2F〉にて先行販売も決定です。





商品情報







■両面フルグラフィックTシャツ『Sing!Shine!Smile!』Ver.

(全9種/澁谷 かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名 すみれ、葉月 恋、桜小路 きな子、米女 メイ、若菜 四季、鬼塚 夏美)

〇2022年12月18日(日)~2023年1月9日(月・祝)

〈ラブライブ!シリーズ POP UP SHOP HAPPY WINTER 2022 in原宿アルタ〉先行販売

※12月29日(木)入荷予定

〇2022年12月下旬

〈原宿ゲーマーズ〉〈コスパ・トラベリング・デポ in アトレ秋葉原2F〉先行販売

〇一般販売:2023年4月中旬

サイズ:S/M/L/XL

価格:各6,600円(税込)

『Sing!Shine!Smile!』をイメージした落ち着きのある華やかさが特徴の両面フルグラフィックTシャツ!

・『Sing!Shine!Smile!』の描き下ろしイラスト使用!

・前後、袖、首まわりまで、全面にプリントが入ったフルグラフィックTシャツ。

・ポリエステルならではの、あざやかな発色と、精密なディティールが楽しめます。

・速乾性が高く、サラっとした着心地です。

・シワになりにくく、色落ちにも強い、光沢を抑えたポリエステル生地を使用しています。





■アクリルマルチキーホルダー『Sing!Shine!Smile!』Ver.

(全9種/澁谷 かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名 すみれ、葉月 恋、桜小路 きな子、米女 メイ、若菜 四季、鬼塚 夏美)

〇発売日:2023年4月中旬予定

サイズ:(約)縦7.9cm×横7.4cm/ アクリル製

価格:各880円(税込)

『Sing!Shine!Smile!』をイメージした描き下ろしアクリルキーホルダー!

・付属のパーツを付け替えて、様々な用途で楽しめる!

【キーホルダー/ストラップ/イヤホンジャック/ファスナーマスコット】

※イヤホンジャックに取り付ける場合はアクセサリーとしてお楽しみ下さい。

携帯電話などをぶら下げると落下する可能性がございます。





(C)2022 プロジェクトラブライブ!スーパースター!!



発売元:株式会社コスパ

ブランド:二次元コスパ



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材(生地等)・仕様が予告なく変更いたします。



商品に関する詳細、お問合せ先



コスパポータルサイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry (お問合せフォーム)



