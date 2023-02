[株式会社ウカ]

ヘアスタイリスト / 毛髪診断士 shuco氏とコラボレーションしたスターターキットも数量限定で登場











この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)はuka ヘナシリーズのホームケアプロダクトを2月24日(金)より発売いたします。











ケミカルからオーガニックへ。ヘアカラーの概念、変わります。



ウカサロンでの体験からスタートしたuka ヘナシリーズ。11月から約4ヶ月間、多くの方にご体験いただき、「髪のツヤが増した」「白髪を染めながら癒された」「ヘナに抱いていた印象が変わった」など、数々のコメントをいただいております。



そしてこの度、ご自宅でセルフヘナができる「uka ヘナシリーズ」のホームケアプロダクトが誕生いたします。







※とてもそう思う・そう思うの回答をはい、どちらとも言えない・そう思わないの回答をいいえとしています

【調査概要】調査対象:ウカヘナ体験者 調査方法:インターネット調査 調査期間:11月1日~1月31日 調査機関:株式会社ウカ サンプル数:181名











カラーを変える。白髪を染める。しなやかさを加える。私たちは大切な髪の毛の美しさを、日々、アップデートさせています。さまざまな選択肢がある中、今、ここに新たなチョイスが加わりました。それは、ヘナ。



ukaが海を越えて出逢った、“石垣ヘナ” のまったく新しい毛染め体験です。正真正銘のオーガニックだから、自然の恵みで頭皮や髪のケアが叶う。今までのヘアカラーや白髪染めのルールを変える、人・地球・ハートにもやさしいヘアケア習慣。美しい髪を育てる、新しいライフスタイル。あなたも、始めてみませんか。





開発のきっかけはshuco氏のヘナへの想いから



ヘアスタイリストshuco氏が監修するuka ヘナシリーズのホームケアプロダクト。



サロンのヘアスタイリストが、アレルギーのお客さまが増えていることに懸念を感じ始めていた7-8年前。頭皮のコンディションに悩むお客さまのために、技術やケンザンなどの商品を開発。しかし、根本的な解決にはつながっていませんでした。そんな中、ヘアスタイリストであり毛髪診断士のshuco氏が大きなヒントを与えてくれました。それは、髪を染めながら、トリートメントも育毛も、デトックスも叶うとインドで古くから使用される美容法のヘナ。ヘナを愛用し使い続けるうちに頭皮が健康になり、髪にハリコシが出るヘナの高いトリートメント効果を実感していました。

shuco氏がその良さに気が付いた当時の市場に出回るヘナは、100%植物性でなかったり、オーガニックではなかったり、オレンジ色になる、染まるのに時間がかかるなどの情報が先行し、手を出しづらい雰囲気。素晴らしいものなのに偏見が強すぎる、本当のヘナの良さを伝えたいというshuco氏の想いを知り、アレルギーのお客さまが求めているのはヘナだ!と確信。shuco氏監修の元、uka ヘナシリーズの開発をスタートしました。



100%オーガニック、希少な石垣ヘナとの出逢いを経て、有害物質の混入がなく、オレンジ以外のカラーも楽しめる、お客さまの頭皮を守るだけでなく、技術者の手肌にも地球にもやさしい。今までの偏見や常識をくつがえし、ヘアカラーの概念を変えるuka ヘナシリーズホームケアプロダクトが2月24日(金)に誕生です。





shuco氏ブレンドのukaヘナでお好みのカラーに



天然の藍色染料植物であるインディゴをヘナにミックスすることで、赤みを抑えた髪色を作り出します。

配合をshuco氏にお願いし、自然なブラウンと、インディゴの比率が高いダークなトーンのブレンドが完成しました。



ブレンドI ・・・自然なブラウンを目指すなら〈ヘナ50:インディゴ50〉

ブレンドII・・・ブラウンよりダークな色味をお好みなら〈ヘナ30:インディゴ70〉

※インディゴに含まれる成分でアレルギー反応が出る場合もございますので、パッチテストをおすすめしております



shuco(ヘアスタイリスト、毛髪診断士)

2007年から2015年までフランス、パリを拠点に主にヨーロッパのファッション業界でヘアスタイリストとして活躍。その後東京へ拠点をうつし、ヘアスタイリストとして活躍する傍ら、毛髪診断士として根本的に髪の毛を美しく導く活動もはじめる。2020年からはヘアアクセサリーブランドを立ち上げ、ディレクターとして、ヘアアレンジなどの提案も発信。uka ヘナシリーズホームケアプロダクトを監修する。





ご自宅でも手軽に簡単にできるセルフヘナ



ヘナで染めるという選択、自分で染めるという新しいライフスタイル



ホームケアプロダクトは、サロンでご体験いただくクオリティをそのままに、ご自宅でのセルフヘナを可能にしました。頭皮への塗布も優しい100%オーガニックのuka ヘナは、髪の根元にしっかりたっぷり塗布しても、1時間放置しても大丈夫。むしろ塗れば塗るほど頭皮環境が整い、ふっくらとした潤いが保たれたヘルシーな頭皮に近づきます。 しかもしっかりと染めながら。





簡単セルフヘナは新しいヘアケア習慣に



uka ヘナは、お湯で溶くだけ。そして、髪全体に塗布します。

白髪染めも、気になる生え際や白髪部分だけでなく、髪全体につければ、染めながらトリートメントに。カラーリングも、髪全体につけることでトリートメントになり、脱色されている部分だけがヘナ色に染まります。

ご自宅で動画を見たり、家事をしながら、ヘアカラー&トリートメント。

サロンに行く時間がない多忙な時の白髪染めにも適しています。



ヘナの使用方法はQRコードまたはURL ( https://uka.co.jp/news/18961/ ) から!

使い方や仕上がりイメージをご紹介しています。







12種類から選べるuka ヘナのホームケアプロダクト



香りつきや、仕上がりのカラーを選べるブレンド済みまで、豊富な12種類のラインナップ。

ヘアカラー、そしてヘナの概念が変わります。



<uka クイーンオブ石垣>



パッケージのイラストは石垣島で丹精込めてヘナを育てるクイーンのような玉城氏のポートレート。技術を伝承し丁寧にヘナ&インディゴと向きあっている。



100%天然で農薬や化学肥料を一切使用しない無農薬で栽培されたヘナとインディゴ。栽培から加工まで敷地内ですべて行う。石垣産のパートナーは剪定から、乾燥、粉砕まで丁寧に手作業で。収穫した後のヘナとインディゴの枝を燃やして炭にして追肥することで、土壌がアルカリ性に傾き、色素成分を濃く含有するヘナを収穫。収穫後の不要な部分もまた畑に還す循環型の栽培方法。 製造数に限りがあり希少性も高い石垣ヘナのクイーン。さらに、ヘーゼルナッツバニラの香りで、染めている時間も楽しめる処方に。



【商品情報】



●ヘーゼルナッツバニラの香りのクオリティの高い石垣ヘナ

商品名:

・uka Queen of Ishigaki Henna Hazelnut Vanilla

・uka Queen of Ishigaki Indigo Hazelnut Vanilla

・uka Queen of Ishigaki BlendI Hazelnut Vanilla

・uka Queen of Ishigaki BlendII Hazelnut Vanilla

容量:110g

価格:5,390円(税込)

発売日:2023年2月24日(金)



※ブレンドIは、ヘナとインディゴを50:50の比率でブレンドしています

※ブレンドIIは、ヘナとインディゴを30:70の比率でブレンドしています







●まずはこれを試してほしい、シンプルかつクオリティの高い石垣ヘナ

商品名:

・uka Queen of Ishigaki Henna

・uka Queen of Ishigaki Indigo

・uka Queen of Ishigaki BlendI

・uka Queen of Ishigaki BlendII

容量:110g

価格:4,950円(税込)

発売日:2023年2月24日(金)



※ブレンドIは、ヘナとインディゴを50:50の比率でブレンドしています

※ブレンドIIは、ヘナとインディゴを30:70の比率でブレンドしています





<uka キングオブ琉球>



パッケージのイラストは沖縄全土にヘナの生産を広めているキングのような西野氏のポートレート。ワイルドで力強くヘナ&インディゴを育てている。



天然100%。無農薬栽培で育てられた沖縄産のヘナ。

100%天然で農薬や化学肥料を一切使用しない無農薬で栽培されたヘナとインディゴ。石垣ヘナが大変希少なことから、沖縄全土にも目を向け、ukaクオリティを実現するヘナ農場のヘナを製品化。





●ハイクオリティな沖縄のヘナも

商品名:

・uka King of Ryukyu Henna

・uka King of Ryukyu Indigo

・uka King of Ryukyu BlendI

・uka King of Ryukyu BlendII

容量:110g

価格:4,290円(税込)

発売日:2023年2月24日(金)



※ブレンドIは、ヘナとインディゴを50:50の比率でブレンドしています

※ブレンドIIは、ヘナとインディゴを30:70の比率でブレンドしています



【お取り扱い店舗】

uka 東京 ミッドタウン 六本木 / uka 広尾店

※公式オンラインストアukakau / uka store での販売は準備中となります





ukaヘナシリーズ特設サイトも随時アップデート



YouTubeではshuco氏とのコラボレーションコンテンツも。



人・地球・ハートにやさしいヘアケア習慣のために開発されたuka ヘナシリーズ。11月にオープンした特設サイトは、uka ヘナシリーズの説明から、仕上がりのビジュアル、お客さまの声、Q&Aなどを掲載した、uka ヘナの取り扱い説明書。まずはuka ヘナをご体験いただきたい、クオリティを実際にお試しいただきたいという思いから、同サイトにて、uka ヘナシリーズのサロン体験の募集をスタートし、ご体験いただいた方々の仕上がりや体験後のアンケート結果をアップデートしております。



YouTubeでは12月15日(木)からshuco氏とのコラボコンテンツを公開。順次追加されていくコンテンツでは、shuco氏がなぜヘナ推しになったのかというお話から、ヘナの魅力について、そしてなぜuka ヘナなのかまで、紐解かれていきます。



・2022年12月15日(木)公開

【vol.1 私、“ヘナ”推しです】

URL :https://www.youtube.com/watch?v=m-evbzzUpyA&t=3s-



・2023年2月1日(水)公開

【vol.2 サロンで“ヘナトリートメント”体験】

URL :https://www.youtube.com/watch?v=VNh_9kOnhJA





uka サロンでもuka ヘナシリーズを使ったカラーリングを



初めてヘナにトライするなら、まずはuka サロンで、ヘアスタイリストと相談しながら色を決めたり、染め方のコツを確認していただくのもおすすめです。ヘナに慣れてきたらホームケア、時々気分を変えてサロンケアなど、ライフスタイルに合わせてお選びください。



【サロン料金(税込)】

●全頭ヘナシングル

石垣 14,300円

琉球 13,200円



●全頭ダブルヘナ

石垣 24,200円

琉球 22,000円



●オーダーメイドデザインヘナ

石垣 19,800円~

琉球 18,700円~

※デザインカラー5,500円

※別途シャンプーブロー代5,500円を頂戴いたします



【実施店舗】

uka 東京ミッドタウン 六本木 / uka 広尾店



uka ヘナ体験はこちらから

・uka 東京ミッドタウン 六本木

https://uka.co.jp/login/?next=http%3A%2F%2Fsalon.cloud.uka.co.jp%2F%2Fmembers%2Fbooking%2Fredirect_to_index%3Fsalon_id%3D1%26menu_ids%5B%5D%3D2368



・uka 広尾店

https://uka.co.jp/login/?next=http%3A%2F%2Fsalon.cloud.uka.co.jp%2F%2Fmembers%2Fbooking%2Fredirect_to_index%3Fsalon_id%3D2%26menu_ids%5B%5D%3D2368





shuco氏とコラボレーションしたスターターキットも数量限定で登場





uka ヘナを監修したヘアスタイリストshuco氏とのコラボレーションキット。

クイーンオブ石垣(ブレンドI or ブレンドII)と、shuco 氏監修のOVERRIDE別注ナイトキャップをセットに。オリジナルのエコバッグもお付けします。



ナイトキャップはuka 限定カラー&uka のロゴ入り。ヘナを塗布後、上からターバンを巻くことでヘナが垂れ落ちるのを防止。ターバンの内側の生地は保温性があり、ヘナの浸透をサポートします。ヘナ以外にもヘアトリートメントやヘアマスクの際にも。ファッションとしてもご利用いただけるシンプルでスタイリッシュなデザインです。 ※洗濯機での洗濯が可能です



手作業でインディゴ染めしたエコバッグ。模様が1つ1つ違うので届いてからのお楽しみ。



【商品情報】

商品名:uka Henna Starter Kit by shuco BlendI/ BlendII

※クイーンオブ石垣のブレンドIまたは ブレンドIIをお好みでお選びいただけます

※ターバン単品での販売はございません

価格:15,400円(税込)

発売日:2023年2月24日(金) 限定発売



【お取り扱い店舗】

uka 東京ミッドタウン 六本木 / uka 広尾店

※公式オンラインストアukakauでのお取扱いはございません



