[株式会社Tenorshare]

Anroidデータ復元 - UltData for Anroid公式サイト:https://bit.ly/3jWtPEH



Anroidデータ復元 - UltData for Anroidは新バージョンに更新しました。今回はAndroid写真復元機能を最適化しました。







目次

方法1:Androidのごみ箱から削除された写真を復元する

方法2:Android復元アプリから完全に削除された写真を復元する

方法3:Googleフォトアプリから写真を復元する

方法4:SDカードから写真を復元する









方法1:Androidのごみ箱から削除された写真を復元する



Androidで写真をごみ箱に移動しても、デバイスから完全に削除されるわけではありません。最大30日間まで復元可能です。



手順1:「Files」を起動し、左上の三本線を選択します。

手順2:「ゴミ箱」を選択すると、ゴミ箱に入れたファイルが表示されます。

手順3:ファイルを選択して「復元」を押すと、データを削除する前の状態に戻すことができます。





方法2:Android復元アプリから完全に削除された写真を復元する



UltData for Anroid公式サイト:https://bit.ly/3jWtPEH



ごみ箱に残っている写真なら、簡単に復元することができます。問題は、写真がごみ箱にない場合、復元できるかどうかです。Android専用の復元アプリを使用すると、ごみ箱にないデータでも、デバイスに保存されているあらゆるデータを見つけて復元することができます。



手順1:右上の「削除したデータを復元」を選択します。

手順2:パソコンとAndroid端末をUSBケーブルで接続します。

手順3:「写真」を選択し、「開始」をクリックします。



UltData for Anroid公式サイト:https://bit.ly/3jWtPEH

UltData for Anroidガイドサイト:https://bit.ly/3jRlsKu





方法3:Googleフォトアプリから写真を復元する



Googleフォトの画像を削除すると、「ゴミ箱」に移動し、Googleフォトアプリの「ライブラリ」を選択すると確認することができます。





方法4:SDカードから写真を復元する



カメラで撮影した写真をSDカードに保存している方もいらっしゃると思います。SDカードに保存されたデータも、削除するとしばらくはスマートフォンのごみ箱に保存されます。確認するには、ゴミ箱の画面で「SDカード」を選択します。





おすすめ記事



Androidデータ復元アプリ- UltData for Android レビュー

https://www.tenorshare.jp/android-data/android-data-recovery-app-review.html



Androidから通話履歴を復元する方法

https://www.tenorshare.jp/android-data/recover-call-history-android.html



Androidでアプリを復元する方法

https://www.tenorshare.jp/android-data/recover-deleted-apps-on-android.html





株式会社Tenorshareについて



公式サイト:https://www.tenorshare.jp

公式Twitter:https://twitter.com/Tenorshare_JP

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/c/TenorshareJapan

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@tenorsharejapan



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/13-18:46)